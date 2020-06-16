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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 11:05,

"Bu gece benim sevgilim olacaksın" demişti: Yasak aşk yuva yıktı

Ünlü çiftin, sürdürmek için direndiği üç çocuklu evliliği yasak aşka yenildi.

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1BU KEZ YOLLARINI AYIRDILAR
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BU KEZ YOLLARINI AYIRDILAR

Önce boşanmaya karar verip sonra üçüncü bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrenince yola birlikte devam etme kararı alan çift bu kez kesin olarak ayrıldı.

Backgrid USA, Instagram

2BAŞKALARIYLA EL ELE
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BAŞKALARIYLA EL ELE

Bu kararın resmi olarak açıklanmasından sonra her ikisi de hayatlarındaki yeni insanlarla görüntülendi.

3YASAK AŞK YUVAYI DAĞITTI
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YASAK AŞK YUVAYI DAĞITTI

Uzun süre boyunca "dünyanın en güzel kadını" unvanını kimseye kaptırmayan oyuncu Megan Fox ile aynı zamanda meslektaşı olan eşi Brian Austin Green'in yuvasını yasak aşk yıktı.

42010DE EVLENMİŞLERDİ
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2010'DE EVLENMİŞLERDİ

Rol aldığı Transformers serisiyle bir anda kariyerinde yükselişe geçen Megan Fox ile eşi Brian Austin Green bu kez kesin olarak boşanma kararı aldı.

5KLİBİNDE OYNADI
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KLİBİNDE OYNADI

Bunun nedeninin ise yasak aşk olduğu ileri sürülüyor. ABD basınına yansıyan iddialara göre Megan Fox'un rap'çi Machine Gun Kelly ile yasak aşk yaşaması çiftin yollarının ayrılmasına neden oldu.

6KLİP SETİNDE BAŞLAYAN AŞK
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KLİP SETİNDE BAŞLAYAN AŞK

Fox ile Machine Gun Kelly'nin geçen yılın son aylarından bu yana birlikte olduğu konuşuluyor. İkili, Machine Gun Kelly'nin "Bloody Valentine" adlı şarkısının klibinde birlikte rol almıştı.

7SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN PAYLAŞTI

Fox içinde "Bu gece benim kanlı sevgilim olacaksın" sözlerinin de geçtiği klipten görüntüleri Instagram sayfasında paylayarak video klibin yayınlanmaya başladığını duyurdu.

8O ÇEKİMDEN SONRA TAVIRLARI DEĞİŞTİ
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O ÇEKİMDEN SONRA TAVIRLARI DEĞİŞTİ

Green, geçtiğimiz haftalarda online yaptığı yayında karısının o klip çekiminden döndükten sonra çok değiştiğini ve evliliklerinde bir şeylerin ters gittiğini anladığını söylemişti.

9O DA BAŞKASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
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O DA BAŞKASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Megan Fox artık yeni sevgilisiyle ilişkisini saklamazken Brian Austin Green de TV ünlüsü Courtney Stodden ile birlikte görüntülendi.

10BU EVLİLİKLE KONUŞULDU
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BU EVLİLİKLE KONUŞULDU

Courtney Stodden, 2011 ile 2020 arasında kendisinden yaşça büyük Doug Hutchinson ile yaptığı evlilikte uzun süre gündemde kalmıştı. 

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