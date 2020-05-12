Bu fotoğraftaki herkes ünlü!
Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor. İşte bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..
Tiyatronun usta ismi Nevra Serezli, yıllar önce Londra'da çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel yıllar önce sette çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.O yıllara yeniden giden Görgüzel fotoğrafın altına şu notu düştü;
"Yıl 2006 Aram Gülyüz yönetmenimiz. Gazino’da çalışan çiçekçi kızı oynuyorum. Kostüm, saç, makyaj bile solmuş yorgunluktan... İlknaz küçücük... Ben de çok büyük sayılmam 26 yaşındayım... O zaman cep telefonu ile fotoğraf çekme yok set fotoğrafçımız bizi uyurken çekmiş, bende baya kızmıştım 'özel anımız bu' diye, o da 'ilerde bu fotoğrafa bakınca çok duygulanacaksınız' demişti... Haklıymış iyi ki de çekmiş... Ne gururlu yorgunluklar ve anılar... Kızını sette büyüten ve kendi de setlerde büyüyen anne..."
Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor.
İşte Hafta Sonu dergisi ve Hürriyet arşivi ve ünlülerin kendi sosyal medya paylaşımlarıyla bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, HAFTA SONU DERGİSİ, INSTAGRAM
MIAMI’DE YAŞIYOR
3 yıl önce Miami’ye yerleşen eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, uzun bir aradan sonra İstanbul’da görüntülendi. Erberk, Türkiye’de 42 anaokulu olduğunu ve yılda üç kez onları ziyaret ettiğini söyledi.
18 YAŞINDAYDIM
Erberk’e 1984 yılbaşı programında Zeki Müren’le yaptığı dans hatırlatıldı. Erberk, “18 yaşındaydım. Yeni Türkiye güzeli seçilmiştim. Beni Zeki Müren’le dans etmem için çağırdılar. Aynı boyda olalım diye düz ayakkabı giymemi istemişlerdi. Dans ederken heyecandan tir tir titremiştim” dedi.
Hülya Koçyiğit, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar”da Ajda Pekkan’ı ağırladı. Programa Koçyiğit ve Pekkan’ın birlikte katıldıkları Ses Dergisi yarışmasındaki anıları damga vurdu.
“Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Metin Erksan ‘Susuz Yaz’ filminde beni oynatmaya karar verdikten sonra bu yarışmaya katılmamı istemişti. Deneme çekimi için bizi plaja davet etmişlerdi, biz oraya yetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama ‘Şimdi kızlar lütfen mayonuzu giyin, öyle görüntünüzü alacağız’ dediler. Soyunma odasına gittik ama benim yanımda mayo yok. Derken oradan kadife bir ses ‘Ben bikini giyeceğim, sen benim mayomu giyebilirsin’ dedi. Dostluğumuz o gün başladı. Ne mutlu ki seni tanıdım.”
Alişan, o karenin çekildiği günü anlattı: “O benim sünnetim değildi. Bülent Ersoy yardıma muhtaç 50 çocuğu sünnet ettiriyormuş. Kemal Özkan, annemle babamı davet etmiş.”
Bu paylaşıma gelinliğin tasarımcısı Bahar Korçan "Ah o gelinlik... hayatımda diktiğim en çılgın gelinlik" mesajıyla yanıt verdi.
INSTAGRAM Tarkan'ın eski sevgilisi Julyet Dilge Berlen de gülme ikonuyla karşılık verdi.
INSTAGRAM
Ünlü sanatçı Safiye Soyman'dan nostaljik paylaşım:
Şöyle bir geriye döndüm baktım... Tarkan, Hülya Avşar, Yonca Evcimik. Sene 1991 "Bir Başka Gece" çekiminde beraberdik, skeç oynamıştık!
Bir ara ticarete atılıp marangoz atölyesi açan Zeki Alasya ile Metin Akpınar, Nişantaşı’nda bir mağaza açtılar. Açılışa katılan ünlülerden Nil Burak, Halit Kıvanç ve Sezen Aksu ile tezgah başındalar (1978)...
Hafta Sonu’nun düzenlediği 4. Altın Ses Yarışmesı’nda birinci olan Nilüfer, henüz lise öğrencisi olduğu için gazino ya da bar çalışması yapamadı. 18 yaşına girince de soluğu sahnede aldı, ünlü isimler onu dinlemeye koştu. (1978)
Babaların babası Hüseyin Heybetli, Gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın ağabeyi Mustafa Aslan, Nuri Sesigüzel dönemin ilk ünlü kabadayısından Bahriyeli İsmail ve Arap Nasri bir arada. 60’lı yılların henüz başı ve dönemin İbrahim Tatlıses’i ‘ilk Urfalı’ Nuri Sesigüzel kendini güvende hissediyor olmalı!
‘Hekimoğlu’ türküsü ile tanınan Ümit Tokcan, gazino programlarında birçok ünlü isme sevilen türkülerini söylemiştir. Tokcan, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ın masasında yine o meşhur türküsünü söylüyor (1975).
1987’de beyin kanaması geçiren ve mucize eseri kurtulan sanatçı Yüksel Uzel, kendisini hayata döndüren ünlü Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve dostlarıyla birlikte.
Çocukların sevgilisi Barış Manço yine çocuklarla birlikte. Hem de kendi adının verildiği sokağın başında (1984).
Günümüzde yuvasını kurmuş, anne olmuş ve de kayınvalideliğe hazırlanan Gülşah (Soydan) Alkoçlar, annesi Hülya Koçyiğit ve Fikret Hakan’la aynı filmde buluşmuştu. ‘Gülşah Küçük Anne’ sinemalarda büyük ilgi görmüştü.
Bir dönem sadece rol kabiliyeti, yeteneği, sinemadaki Erkek Fato’luğu değil, aslında bikinili görüntüleri de vardı Fatma Girik’in. Yine böyle bir günde Fato özgürce deniz kıyısında bikinisiyle koşuyor. Ancak İstanbul’un denizi o zamanlar şimdikinden çok daha temiz.
Zeki Alasya, Metin Akpınar yıllar yılı tiyatro sahnelerinde de, film setlerinde de ayrılmadı hiç. Bu fotoğraf da bir tatilde çekildi. Akpınar, havuzdan çıkan Alasya’ya bornozunu tutuyor.
Demet Akalın için en büyük talih Kadir İnanır ile tanıştığı gündü. Kadir İnanır 80’li yılların ortalarında dört filmlik bir proje hazırlığı içindeydi. Bu filmlerin birinde oynaması için de Demet Akalın’ı seçti. O dönemde kimsenin tanımadığı Akalın’ı, günümüzde tanımayan yok.
1980’li yıllarda sinemanın ideal ikilisiydi onlar. ‘Bodrum Hakimi’, ‘Devlerin Aşkı’, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Kara Gözlüm’ gibi filmlerde yaşadıkları aşklar, sinema izleyenleri tarafından gerçek sanıldı, birbirlerine çok yakıştırıldılar.
Türk müziğinin tartışılmaz en iyi yorumcularından olan Bülent Ersoy, 14 Nisan 1981’de Londra’da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu.
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