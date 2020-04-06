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Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 12:02, /

Bu fotoğrafta ünlü var! Tanıyabildiniz mi?

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü.. İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

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1

Annesinin kucağında, balkon pozu veren bu minik bebeği tanıyabildiniz mi?O şimdi Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri...

2

Fotoğraftaki kişi şarkıları ile müzik piyasasına yön veren Serdar Ortaç.

3

Serdar Ortaç, yıllar önce çekilen aile fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ortaç bu fotoğrafın altına "Babaanne, dede, halalar, amca bütün aile... En önde ben amcamın kucağında" notunu düştü.

4DÜNÜN ÇOCUKLARI BUGÜNÜN YILDIZLARI

DÜNÜN ÇOCUKLARI BUGÜNÜN YILDIZLARI

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

5

OYUNCU Fadik Sevin Atasoy, sosyal medya takipçilerine kitabı “Fadik ve Kırmızı Bavul”u her gece canlı yayında okumaya başladı. Oyuncu, en büyük hayalinin karantinanın sona erdiğinde kitabının son bölümlerini açık havada okumak olduğunu söyledi...

6

“1940 yılında Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nde memur olan anneannem, mahallesindeki kadınları toplar geceleri evlerinin damında, gaz lambası ışığında kitap okurmuş. Hikâye merhemdir, şifadır ve her şeyden öte bizi birleştirir. Uykusuzluk çekenleri, panik, korku yaşayanları ya da ‘Bir hikâye başında toplananlar arasında ben de varım’ demek isteyenleri geceleri tıpkı anneannem gibi ama online versiyonu olarak evimde konuk ediyorum. Dinleyenlere canlı olarak kitabımı okuyorum.”

7

Perçemler, kırmızı fiyonk tokası ve kırmızı ayakkabıları ile kendinden emin objektife gülümseyen bu küçük kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?

8TESCİLLİ GÜZEL

TESCİLLİ GÜZEL

Fotoğraftaki kişi, Türkiye'nin tescilli güzeli ve şimdilerde 3 çocuk annesi olan Pınar Tezcan!

938 YIL ÖNCE

38 YIL ÖNCE

Pınar Tezcan yıllar önce çekilen fotoğrafını "1982...Yaş 6... Anaokulu. Pek süslü püslü" notu ile Instagram'da paylaştı.

10

Annesinin kucağında, etrafında olan bitenden bihaber bu minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Göz rengi belki size yardımcı olabilir...

11O KIZ SILAYMIŞ...

O KIZ SILA'YMIŞ...

Fotoğraftaki minik kız şarkıları ile müzik dünyasında fırtınalar estiren Sıla Gençoğlu'nun ta kendisi!

1215 DAKİKADA 15 BİN BEĞENİ

15 DAKİKADA 15 BİN BEĞENİ

Sıla Gençoğlu bu fotoğrafı "Maziden sarı kostümümle, annemin kucağından sesleniyorum." notu ile Instagram'da paylaştı. Gençoğlu'nun paylaşımı 15 dakikada 15 bin beğeni aldı"

13

Elinde plaket, yüzünde yarışı kazanmanın haklı gururu... Fotoğraftaki genç adamı tanıyabildiniz mi? şimdi çok ünlü!

14

O fotoğrafın sahibi çektiği filmler ve yazdığı senaryolarla adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül!

15

Mahsun Kırmızıgül, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Mersin’de belediyenin düzenlediği ses yarışmasında 1. olmuştum. Hiç unutmam oradan aldığım 50 lira ile anneme ilk hediye ayakkabısını almıştım. O ses yarışmasından aldığım güçle müzik yolunda ilerleyeceğime karar vermiştim. Teşekkürler Mersin."

16

Boyundan bağlı siyah elbisesi, kusursuz fiziği, omuzlarına dökülen saçları ile objektife poz veren bu genç kızı tanıyabildiniz mi?

17YAŞ 21

YAŞ 21

18 yıl önce çekilen fotoğrafın sahibi 'Kanıt' dizisi ile tanınan çıkan Sera Tokdemir...
Tokdemir, gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp altına bu notu düştü:

18ŞIMARIKLIK DA VARDI...

ŞIMARIKLIK DA VARDI...

"Yaş 21..Mersin’in en güzel kızı derlerdi bana... Neydi sahi en güzel olmak? Kaşı gözü en güzel olmak mı? Aklı mı? Fikri mi? Eğitimi mi? Ailesi mi? Hepsi mi? Bi fikrim yoktu... Hoşuma giderdi... Bu cümlenin bana verdiği özgüvene dayanarak canımın istediği gibi davranırdım...Şımarıklık da vardı tabi...Zaman geçtikçe anladım ki, iyi insan olmak en güzel olmak...Vicdanlı olmak en güzel olmak... Yalansız, dürüst olmak en güzel olmak... Samimi olmak en güzel olmak... Mutlu olmak en güzel olmak... Alçak gönüllü olmak en güzel olmak...Nazik olmak en güzel olmak...Sevgi dolu, saygılı olmak en güzel olmak...Yıllarca varlıklı bir ailenin prensesiyken, sıfırdan kendi emeğinle kendi alın terini damlatarak sahip olduklarınmış en güzel olmak... Kendin olmakmış en güzel olmak... Kendin olmak kolaymış gibi dursa da, kendin olabilmek zormuş... Senin doğrun herkese yanlış da olsa, kendi doğrunun arkasında durabilmekmiş kendin olabilmek...Ve en büyük şatafat sıradanlıkmış...Sıradan olmak da zaten en sıradışı meziyetmiş...Yaş 39...Şimdi yine canımın istediği gibi davranıyorum... Bu defa kendim olabilmenin bana verdiği öz güvene dayanarak..." notu ile Instagram'da paylaştı.

19

Kucağında 2 yavru kedi, yanaklarını sarkıtmış dünyadan bir haber bu küçük kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?

20SENE 79 OLMALI

SENE 79 OLMALI

Fotoğraftaki kişi tiyatro ve dizi oyuncusu Sevinç Erbulak...

Sevinç Erbulak 4 yaşındayken çekilen bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

21

"Bu kerpiç duvarlı evde Hatice’ler oturuyor. Sene 79 olmalı. Mecidiyeköy’deki evimizin yan sokağındaki eğri büğrü merdivenlerden inerek avlusuna varıyoruz.Hatice muhtemelen uyuyor çünkü o varken avluya girmeye korkuyoruz. Mahallede herkes ona “deli Hatçe” diyor ama benim Hatice’ye öyle seslenmem yasak.Annem bana onun bizden farklı olduğunu anlatmış.Bu, benim için anlatılması çok güç olan gecede, senden bütün mahalleli adına özür dilerim Hatice.O özel kalbini kırdığımız her an için bizi affet.Her nereden bakıyorsan şu an hepimize.Kedileri bu kadar çok sevmemin en önemli sebebi sensin"

22

Henüz 20'li yaşlarında bile olmayan bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? O şimdi çok ünlü!

23

Fotoğraftaki kişi şarkıcı Ceylan Ertem...
Ceylan Ertem, fotoğrafını " Merhaba 12 yaşımdan " notu ile paylaştı...

24

Üstünde süveteri, beyaz gömleği, boynunda kravatı ile objektife poz veren bu genci tanıdınız mı?

Fotoğraftaki kişi 'Kocamın Ailesi', 'Kiralık Aşk' ve 'Şevkat Yerimdar' dizisinde canlandırdığı karakterlerle geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Barış Murat Yağcı.

25

Şu sıralar Survivor'da ter döken oyuncu, yarışma öncesi 'Selim Akar Sorarsa' adlı programa konuk oldu. Barış Murat Yağcı'nın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

26

Çocukken obez olduğunu söyleyen ünlü oyuncu '16 yaşında 100 kiloydum. Kimseyi dış görünüşü ile yargılamayı doğru bulmuyorum' dedi. Ünlü oyuncunun değişimi görenleri şoke etti.

27

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de ünlü şarkıcı Sertab Erener'den geldi. Erener, henüz küçük bir çocukken ağabeyi Serdar Erener ile çekilen pozlarını paylaştı.

28ABİM İLE HİÇ KAVGA ETMEDİK

ABİM İLE HİÇ KAVGA ETMEDİK

Erener, bu siyah- beyaz pozlarına bir de duygu yüklü bir mesaj yazdı. Sertab Erener paylaşımına " Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük biz, hiç kavga etmedik" diyerek başladı.

29HEP DANS EDERDİK

HEP DANS EDERDİK

Ünlü şarkıcı mesajını şöyle sürdürdü: "Sonra, biz büyürken hep Amerikan arabalarımız oldu, rahmetli babam çok severdi çünkü. Ben miniciktim , arabalar da bir o kadar büyüktü. Ve bu sayede arabaların arka penceresinin boşluğunda uyuyacak şahane bir yatak çıkardı bana, hep orada uyurdum seyahat ederken . Bir de hep dans ederdik biz, dans etmeyi severdik , müzik dolu bir ailede büyüdük ikimiz."

30

Sertab Erener'in çocukluğunu özetlediği bu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Birçok takipçisi Erener'in, aradan geçen yıllara rağmen hiç değişmediğini yazdı. Bir takipçisi de kendi çocukluğunu anımsayarak "Ablam ve benim gibi" yorumunu yaptı.

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32

Fotoğraftaki genç adamı tanıyabildiniz mi? Bakışları ve gülüşü hiç değişmedi!

33

Fotoğrafın sahibi Türkiye'nin Yıldızları yarışması ile yıldızı parlayan oyuncu Engin Akyürek... Bugüne kadar sayısız dizi ve filmde başrol oynayan Akyürek'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce beğeni aldı...

34

Doğum günü kutlama hazırlığındaki bu küçük çocuğu tanıyabildiniz mi? O şimdi iddialı bir dizide başrol oyuncusu ve bakışları neredeyse hiç değişmedi...

35

Fotoğraftaki çocuk, Zalim İstanbul dizisinin başrol oyuncularından Ozan Dolunay. Genç oyuncu dizide Cenk karakterine hayat veriyor...

36

Mehmet Ozan Dolunay, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...

37

Sarı elbisesi, toplu saçları elinde mikrofon şarkı söyleyen bu genç kadını tanıyabildiniz mi?

38

Fotoğraftaki kişi güzelliği ile yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre!

39

Çehre gençlik yıllarına ait fotoğrafı "Dünden bugüne.." notu ile Instagram'da paylaştı...

40

İki çocuğunu kollarının altına alıp, objektife poz veren bu genç kadını tanıyabildiniz mi?

41

Fotoğraftaki kişi Safiye Soyman... Yanındakiler de kızı Ümran ve oğlu Harun!

42

Safiye Soyman bu fotoğrafı "Kızım... oğlum... Ümran, Harun canım yavrularım" notu ile Instagram'da paylaştı.

43

Boncuk boncuk gözleri, kareli gömleği ile fotoğrafçı koltuğuna oturan bu küçük çocuğu tanıdınız mı?

44

Fotoğraftaki kişi sayısız dizi ve filmde başrol oynayan Oktay Kaynarca...

45

Kaynarca, çocukluk fotoğrafını "Nasıl ve hangi şartlarla dünyaya geldiğimiz önemli değildir, hayatı nasıl yorumlayıp nasıl öleceğimiz önemlidir..Çok güzel bir ömrüm oldu, içinde olan herkese sonsuz teşekkürler ..." notu ile paylaştı.

46

Babasının omuzunda gülümseyerek objektife poz veren bu küçük kızı tanıyabildiniz mi?

47

Fotoğraftaki kişi, 1993 Türkiye ve Avrupa güzeli Arzum Onan...

48

Arzum Onan, babasının ölüm yıl dönümünde paylaştığı bu fotoğrafın altına "26 yıldır sensiz..." notunu düştü.

49

2014 yılının Türkiye güzeli seçilen Amine Gülşe, Instagram paylaşımıyla olay oldu. Başarılı futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evilik sürdüren Gülşe, çocukluk yıllarında çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Gülşe'nin bu paylaşımı kısa sürede 150 bine yakın beğeni aldı.

50

Bir takipçisi Amine Gülşe'ye "Nasıl olacağı küçüklüğünden belliymiş" diye yorum yaparken birçok takipçisi de övgüler yağdırdı.

51

At kuyruğu yapılmış saçları, balıkçı yaka kazağı... Henüz 20'li yaşlarında bile değil! Bu genç kızı tanıyabildiniz mi?

52

Fotoğraftaki kişi bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Burçin Orhon...

53

Burçin Orhon, 42 yıl önceye ait bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı...

"Sanırım 78 filan. Feneryolu Spot fotoğrafçılık vardı. Beni açık renk gözlü yapıvermişti. O zamanın teknolojisi... Nasıl mutlu olmuştum. Tüm ailesi mavi gözlü olup, kahverengi gözlere sahip olmak pek sıkıcıydı bana göre. Hala da severim açık renk göz. Günaydın mavi gözlü Burçin'den..."

54

Forması giymiş,halı sahada rakiplerine meydan okuyan bu genç kadını tanıyabildiniz mi?

55

Fotoğrafların sahibi Pakize Suda!

56

Pakize Suda bu fotoğrafı "Sanatçılar ile gazeteciler maç yapmıştık...Ne güzel günlermiş" mesajı ile yayınladı.

57

Suda, bu karenin altına ise "Çok güzel bir gündü, ne tarafa koşsam kocaman stat ayağa kalktı" notunu düştü...

58

Saçları yana taranmış, üzerine gömlek... Vesikalık fotoğraf için objektif karşısına geçen bu genç adamı tanıyabildiniz mi?

59

Fotoğraftaki kişi Türk müziğinin efsane isimlerinden Selami Şahin!

60

Selami Şahin fotoğrafı "1966, İstanbul" notu ile paylaştı.

61

Kaşlarını kaldırmış, babası ile birlikte objektife poz veren bu küçük çocuğu tanıyabildiniz mi?

62

Fotoğraftaki kişi komedyen Ata Demirer...

63

Demirer, 40 yıl önce çekilen fotoğrafı "Şöyle kırk senelik bir #tbt yapıştıralım... Artist ve babası... Bursa" notuyla paylaştı.

64

Pembe eşofmanları ile dalga dalga saçlarını tutarak objektife poz veren bu kızı tanıyabildiniz mi?

65

O kız çocuğu Türk müziğinin güçlü isimlerinden Deniz Seki!

66

Seki yıllar öncesine ait fotoğrafını "Yılın ilk tbt'si yaklaşık 40 yıl öncesinden gelsin o zaman" notuyla Instagram sayfasında paylaştı.

67

Omuzlarına dökülen jöleli saçları, mini eteği, kırmızı ceketi ile gülümseyerek objektife poz veren bu genç kızı tanıyabildiniz mi?

68

Fotoğraftaki kişi türkücü Zara'nın ta kendisi...

69

Zara, yıllar önce çekilen fotoğrafı "Burada yaşım 15 idi.. Muhtemelen bu resim ilk Türkiye 1.si olduğum zamandı. (Kıyafetten hatırlıyorum) Mini eteklerin tozunu attırırdım. Pek havalıydım, dünya etrafımda dönüyordu... Yaz, kış donsam da yansam da ne giymek istiyorsam onu giyerdim. Saçlarımda 1 kilo jöle vardı. Üzerine de saç spreyi, hem bozulmasın hem de parlak dursun diye... Unutmuyorum, gece yatarken bile saçlarıma sürdüğüm parfümüm vardı. Kafaya bak... Gençlik işte..." notuyla paylaştı...

70

Yüzünde muzır bir gülümseme ile objektife poz veren bu minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?

71

Fotoğraftaki kişi şimdi 26 yaşında olan oyuncu Beste Kökdemir...

72

Beste Kökdemir çocukluk fotoğraflarını "Hayatımın özeti : 'Beste uslu dur', 'Beste yaramazlık yapma', 'Beste yerlerde sürünmeyi bırak', 'Beste insanların yemeğini yeme', 'Beste düzgün poz ver', 'Beste o kelimeyi kullanma' , 'Beste orası tehlikeli','Beste çatıya çıkma', 'Beste hayır', 'Beste bekle'... bazı şeyler doğuştan olduğu için sorumluluk almıyorum...." notuyla paylaştı...

73

20'li yaşların başında, omuzlarına dökülen röfleli saçlarıyla objektife poz veren bu genç kızı tanıdınız mı?

74

Fotoğraftaki kişi oyuncu Berna Laçin!

75

Berna Laçin fotoğrafını "Biraz nostaljiye ne dersiniz?Yaş 22 ... Photoshop henüz icat edilmemiş,mertlik bozulmamış...Buyrun efendim henüz kaşlarını bile aldırmamış Berna" notuyla paylaştı.

76

Omuzlarına dökülen kıvırcık saçları ile objektife gülümseyen bu kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?

77

Fotoğraftaki kişi, güzelliği dünya çapında tescilli olan Azra Akın!

78

Akın, yıllar öncesine ait fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

79

Kısacık saçları, boncuk boncuk mavi gözleri ile objektife poz veren bu küçük kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?

80

Fotoğraftaki kişi oyuncu Burcu Kara!

81

Kara, yıllar öncesine ait fotoğrafını "Yedi yaşındaki Burcu'dan herkese sevgiler" notu ile Instagram'da paylaştı.

82

Babasının kolunun altında objektife poz veren bu mahcup çocuğu tanıyabildiniz mi?

83

Fotoğraftaki çocuk Kaya Çilingiroğlu. Yanındaki ise merhum babası Prof. Dr.Hüseyin Kaya Çilingiroğlu...

84

Siyah beyaz fotoğraf Kaya Çilingiroğlu ile oğlu arasındaki benzerliği bir kez daha gözler önüne serdi...

85

Sınıf arkadaşlarıyla hatır pozu çektiren bu saçları örgülü kızı tanıdınız mı?

86

Fotoğraftaki kişi Gül Gölge!

87

Gül Gölge 1997 yılına ait fotoğrafı "Güzel okulum , güzel sınıfım... Rahmetli dostum Ebru, arkadaşlarım...İyi ki varsınız canlar (en sağda saçını örmüş zat benim) notu ile Instagram'da paylaştı.

88

Henüz gençliğinin baharında, omuzuna dökülen saçları ile objektife gülümseyen bu genç kızı tanıdınız mı?

89

Fotoğraftaki kişi sunucu, oyuncu, yazar İclal Aydın!

90

İclal Aydın, bu "19 yaşım.. Birkaç yıl önce paylaşmıştım... O günden bu yana neler neler oldu... Hayatımda izi, etkisi, tanıklığı olup da zerafetini, inceliğini, değerini eksiltmeden kalabilen herkese teşekkür ederim..." notuyla paylaştı.

91

1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

92

Annesinin izinden giden ve 1992 yılında katıldığı yarışmayla güzelliğini tescillenen Ebru Cündübeyoğlu'nun fotoğrafına beğeni yağdı.

93

Uzun saçları, kahkülleri... Fotoğraftaki genç kızı tanıdınız mı?

94

Fotoğraftaki kişi 90'lı yıllarda podyumların aranılan isimlerinden olan Deniz Pulaş!

95

Deniz Pulaş, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bir yerden hatırlıyorum bu kızı. İyi insan oldu. Küçüklerini korudu, büyüklere saygıda kusur etmedi. Güzel bir işi oldu.onlarca can arkadaş edindi. Çok sevdi, sevildi. Ummadığı kişilerden kazık da yedi. Direndi. Güzel müzikler dinledi, çok alkışladı. Alkışlandı. Dünyanın en güzel sesiydi, yağmur gibi Eşsiz bir kızı oldu. Hayvanları sevdi, ağaca sarıldı. Şuursuz iyimser dediler, bayıldı bu lakaba. Fasülye sırığı, cooliç dediler, çok güldü. Küçük kız, bundan sonrası daha zor olabilir ama unutma... Her şey çok güzel olacak..."

96

Kırmızı tişörtü, beyaz pantolonu ve saç bandı ile her şeyden habersiz objektife yakalanan bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

97

Fotoğraftaki kişi Cennet Mahallesi dizisinden tanıdığımız oyuncu Aylin Kabasakal...

98

Ünlü oyuncu fotoğrafını "Ront yaparken..." notuyla Instagram'da paylaştı.

99

Başında kep ile üzerinde cübbe ile mezuniyet fotoğrafı çektiren bu genç kızı tanıdınız mı?

100

Fotoğraftaki kişi bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Selen Soyder!

101

Selen Soyder fotoğrafını "Canım kendim... Ahh seneler...2004..." notuyla Instagram'da paylaştı.

102

Belki de yaşı 10 bile değil bu fotoğraf çekildiğinde... Onu tanıyabildiniz mi?

103

Sahne ile çok küçük yaşlarda tanışan kız çocuğu, oyuncu Büşra Pekin!

104

Pekin, yıllar öncesine ait fotoğrafı 23 Nisan anısına Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...

105

Omuzlarına dökülen saçları ile objektife poz veren bu küçük kızı tanıyabildiniz mi?

106

Fotoğraftaki kişi Yeşilçam'ın usta isimlerinden Perran Kutman!

107

Kutman yıllar önce çekilen fotoğrafını "15 yaşında falan..." notu ile Instagram'da paylaştı...

108

Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sanatçının gençlik haline yorum yağdı.

109

Munzur bir gülümseme ile objektife poz veren bu küçük sünnet çocuğunu tanıdınız mı?

110

Fotoğraftaki kişi Metin Arolat!

111

Arolat, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Rahmetli abim, ben ve ablam . Sünnet olmadan az önce, dalga geçerek bana moral vermeye çalışırlarken...

Hani herkes arkadaş,
Hani oyunlar sürerken.
Kimse bize ihanet etmemiş,
Biz kimseyi aldatmamışken...
Hani biz kimseye küsmemiş
Hani hiç kimse ölmemişken.
Eskidendi,
Eskidendi,
Çok eskiden...
"

112

Babaannesinin kucağında her şeyden habersiz aile fotoğrafına dahil olan bu bebeği tanıdınız mı?

113

Fotoğraftaki bebek oyuncu Doğa Rutkay'ın ta kendisi!

114

Doğa Rutkay, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Fotoğrafa baktığımız yerden; sol başta beyaz gömlekli yakışıklı dedem Turhan ve hemen yanında yengemin annesi Muhterem Hanım.
En arka 3’lü babam,yengem Figen amcam Ural Rutkay.
Sağ başta meleğim ananeannem Zehra’m,kucak açan babaannem Saime Rutkay ve suratsız bebe bendeniz
En alttaysa anacığım ve amca oğlum biriciğim Tuğhan
Ve fonda evimizin sobası ve bebek Doğa’nın bebek arabası
Tam bir TBT.
"

115

Demet Evgar, çocukluk fotoğrafının altına "Sahne tozuyla, tahta tozunun karıştığı yıllardı. Yazıp, yönetip, oynadığım yıllar. Tiyatronun kalbimden çarptığı yıllar. Hatırlatıcımı, sevdamı,yolumu bulduğum yıllar. Sahne üstünde, sahne arkasında, seyirci koltuklarında olan tüm yol arkadaşlarıma 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun..." notunu düştü.

116

Anjelik Akbar bu fotoğrafı "4 yaşında iken yuvada bir kutlamada şiir okurken :) Arkadakiler de sınıf arkadaşlarım :) Boş olan sandalye benimki, yanımda oturan çocuk ise Dima (Dmitri), çok yakışıklı idi..." notuyla paylaştı.

117

Sınıf arkadaşlarıyla birlikte objektife poz veren bu kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdi ünlü bir oyuncu...

118

Fotoğraftaki kişi oyuncu Bige Önal... Önal bu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Meslektaşı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşayan oyuncu son olarak 'Bozkır' dizisinde ol aldı...

119

Yıllar bakışlarını hiç değiştirememiş... Siyah beyaz fotoğraftaki bu genç kadını tanıyabildiniz mi?

120

Fotoğraftaki kişi usta oyuncu Perran Kutman! Kutman, yıllar öncesine ait bu fotoğrafı "İlk fotoğraf... Yaş 22..." notuyla Instagram'da paylaştı.

121

Şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan bu kızı tanıdınız mı?

122

Fotoğraftaki kişi, oyuncu Doğa Rutkay. İki çocuk annesi Rutkay, ergenlik yıllarına ait bu kareyi "90'lar... Tipe bak!" notu ile paylaştı.

123

Ünlü oyuncu 27 yıl önce çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı... Onu tanıdınız mı?

124

Fotoğraftaki kişi Fırat Tanış... Ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü:

1992 / Mayıs lise tiyatrosu ve güzel dostlarla Atatürk Fen Lisesi bahçesinde...”yaz kokusu” duyduğumuz yıllar. (sol alttaki gözlüklü...)

125

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı...

126

Berdan Mardini, 23 yıl öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı…
Mardini, fotoğrafın altına “Yıl 1996 Isparta’dan İstanbul’a geldim ve babam emekli olmuştu ikramiyesi ile konfeksiyon atölyesi açmıştı… Fotoğraftaki arkadaşlarım mesai arkadaşlarım (ayrıca iki ablam da orada ) Bu resmi görünce epey eskiye gittim… Allahım'a binlerce şükürler olsun o zaman nereden bilecektim ki... (sağdaki yüksekte oturan ben)” notunu düştü.

127

Derin dekolteli kırmızı elbisesi ve omuzlarından aşağıya dökülen saçları ile poz veren bu genç kızı tanıdınız mı?

128

Fotoğraftaki kişi 'bayan kahkaha2 olarak bilinen Saba Tümer!

129

Tümer, yıllar öncesine ait fotoğrafını "Boşuna demiyorum size belime kadar olan tokaların zor tuttuğu saçlarımı bu meslekte süpürge ettim diye... İşte kanıtı" notuyla paylaştı.

130

Babasının omuzunda objektiflere poz veren küçük çocuğu tanıdınız mı?

131

O küçük çocuk başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ'ın ta kendisi!

132

Üstündağ, siyah beyaz fotoğrafı "Mersin 1980" notuyla paylaştı...

133

Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer, Londra'da eğitimine devam eden oğlu Osman Nejat ile hasret giderdi.

134

İngiltere'ye dönmeden oğlu ile bol bol vakit geçiren Cem Özer, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

135

Oğlunu kendisine çok benzeten Cem Özer, paylaşımına "Bu da 'Ne kadar da benziyoruz' fotoğrafları" notunu düştü.

136

İskender Paydaş, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı...

137

İskender Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & Kardeş .. sene 1976 sanırım" notunu düştü.

138

Omuzlarına dökülen saçları, fistolu elbisesi ile objektife kaçamak bir gülüş atan bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

139

fotoğraftaki kişi ünlü oyuncu Berna Laçin... Laçin, bu fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

140

ALİ - KEMAL SUNAL

Komedi filmlerinin unutulmaz oyuncusu merhum Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal babası gibi oyunculuğu seçti.

141

"Propaganda" dahil birçok filmde babasıyla birlikte oynadı.

142

Ali Sunal şimdilerde Güldür Güldür ile ekranlarda.

143

BERGÜZAR - TANJU KOREL

'Birbir Gece' dizisi ile yıldızı bir anda parlayan Bergüzar Korel'in başarısı aileden geliyor.

144

Esmer güzeli oyuncu, sahnelerin usta isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı.

145

Yıllarca setlerde babasını izleyen Bergüzar Korel, yeni nesilin başarılı oyuncularından biri.

146

CEYDA - İSMAİL DÜVENCİ

Beyazperdenin ve televizyon dizilerinin vazgeçilmez ismi Ceyda Düvenci de kendisine meslek olarak babasının yıllarca emek verdiği oyunculuğu seçti.

147

Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gözünde ayrı bir yer edinmeyi başaran Ceyda Düvenci, İsmail Düvenci'nin kızı.

148

"Son Yüzleşme" isimli dizide ilk kez babasıyla aynı sahneyi paylaşan Ceyda Düvenci duygularını `Bu bir oyuncu için onur verici bir durum. Babamla birlikte aynı dizide oynadığım için çok mutluyum` diyerek anlatmıştı.

149

ÇAĞRI - EMEL MÜFTÜOĞLU

Çağrı'nın anne mesleğini seçeceği daha çocukluk yıllarından belliydi.

150

Emel Müftüoğlu'nun Oğuz Müftüoğlu'ndan olan kızı Çağrı Ortaokuldan sonra müzik eğitimleri almaya başladı.

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Şuan 21 yaşında olan Çağrı geçtiğimiz aylarda ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

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FADİK SEVİN - SÖNMEZ ATASOY

Oynadığı cesur sahneler ile adından söz ettiren Fadik Sevin Atasoy da babasının izinden yürüyenlerden.

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Oyuncu Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin, "Bizim Evin Halleri" isimli dizi ile kariyer hayatına başladı.

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Rol aldığı "Zeynep'in sekiz günü" isimli film yüzünden eleştirilere maruz kalan genç oyuncunun en büyük destekçisi meslektaş olduğu babasıydı...

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GÖKHAN - GÖRSEL ARSOY

90'lı yılların başarılı jönlerinden olan Gökhan Arsoy, Yeşilçam'ın sayılı yakışıklılarından Göksel Arsoy'un oğlu.

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Kendisini oyunculuğa adadığını söyleyen Gökhan Arsoy, bir çok projede izleyici karşısına çıktı.

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Oğlunu ekranda izlemenin büyük bir keyif olduğunu söyleyen Göksel Arsoy, oğluyla gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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GÜLŞAH SOYDAN - HÜLYA KOÇYİĞİT

1980'li yılların Yeşilçam'a kazandırdığı çocuk yıldızlardan biri de Gülşah Soydan...

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Başta annesi Hülya Koçyiğit olmak üzere, Kemal Sunal, Fikret Hakan, Ayşen Guruda gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen Gülşah dönemin adından en çok söz ettiren çocuk oyuncusu oldu.

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Şimdilerde Alkoç Otellerinin varisi Ender Alkoçlar ile evli olan Gülşah Soydan, o yıllları tanımlarken "hayatımda yaşadığım en güzel günlerdi" diyor...

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İLKER İNANOĞLU - FİLİZ AKIN

Yeşilçam'In adından söz ettirmeyi başaran çocuk oyuncularından biri de İlker İnanoğlu...

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Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen İlker, izleyicinin karşısına ilk kez 'Yumurcak' tiplemesi ile çıktı.

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Son olarak Arka Sokaklar isimli dizide gözükara bir komiseri canlandıran İlker İnanoğlu, performansı ile göz doldurdu.

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IRMAK - CİHAN ÜNAL

Tiyatro dünyasının zirvedeki isimlerinden birisi olan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, eğitim hayatını Amerika'da tamamladı.

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Türkiye'ye döndükten sonra "Kampusistan" adlı dizisiyle baba mesleği olan oyunculuğa ilk adımını attı.Sonrasında bir çok filmde rol alan Irmak Ünal,"Babam bana destek olmuyor" açıklamaları ile gündemi meşgul etti.

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Babası ile yeni yeni düzelen Irmak Ünal, onun izinden yürümek konusunda kararlı gibi görünüyor.

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KENAN - YURDAER DOĞULU

Yurdaer Doğulu'nun Serpil Doğulu ile olan evliliğinden olan Kenan Doğulu, 1974 yılında doğdu.

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Kenan Doğulu, uzun yıllar müzik piyasasına emek veren babasının izinden yürümeyi tercih etti ve çocukluk yıllarından itibaren abisi ile birlikte müzik çalışmalarına ağırlık verdi.

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Kenan Doğulu, şimdilerde yaptığı albümlerle satış rekorlarını zorluyor...

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KEREM - SADRİ ALIŞIK

Sinemamızın "Turist Ömer'i Sadri Alışık'la "Kamelyalı Kadın'ı Çolpan İlhan'ın oğulları Kerem Alışık 1960 yılında dünyaya geldi.

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Sadri Alışık'ın en büyük isteği sanatçı bir ailenin içinde büyüyen oğlu Kerem Alışık'ın oyuncu olmasıydı.

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Kerem Alışık, babasını kaybettikten sonra onun hayattayken çok istediği şeyi yaptı ve 'Fırtınalar' adlı diziyle oyunculuğa ilk adımını attı.

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Belediye tiyatrosunda sahneye çıkmaya başlayan Şener Şen, Sözde Kızlar filmi ile sinemaya adım attı.

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Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan usta sanatçı,sinemaya adadığı 45 yılın ardından "Yeşilçam" deyince akla ilk gelen isimlerden olmayı başardı.

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Oğuz Yenihayat ile İstanbul Turu | Galaxy Note10+ | Chaby Han, Kerim Savaş Sarı, Bahar Akıncı

Oğuz Yenihayat hem İstanbul'un lezzetlerini hem de tarihi yerlerini gün yüzüne çıkarmak için Kerim Savaş Sarı, Chaby Han ve Bahar Akıncı'yı yanına alarak İstanbul'un büyülü yerlerinde bir lezzet turuna çıktı. Bu lezzet turu boyunca Oğuz Yenihayat ile birlikte yola çıkan 3 isim Galaxy Note10+'ın da yeni özelliklerini keşfetti. Canlı odak çekim modu özelliğini ve ultra geniş açı çekim modu sayesinde Kerim Savaş Sarı ile yediği tatlıları ve yemekleri rahatça fotoğrafladı. Yenilenen S Pen ve AR Emoji özelliğini Chaby ve Kerim Savaş Sarı üzerinde deneyimledi. Ortaya çok eğlenceli kareler çıktı. Galaxy Note10+ kamerasının video performansını da Bahar Akıncı ile birlikte Kuzguncuk sokaklarında deneyen Oğuz Yenihayat süper dengeli çekim özelliğinin yanı sıra, canlı odak video çekim özelliğiyle içerik çekmenin işini inanılmaz kolaylaştırdığını söyledi. (Sponsorlu içerik)Tüm bunları, üç farklı renk seçeneğini, tasarımını, kendine has filtrelerini, sese odaklanan mikrofon özelliğini, çoklu kamera sistemini, uzun saatler dayanıklı bataryaya sahip Galaxy Note10 serisi ile yaptılar. Eğer siz de Galaxy Note10 serisi ile neler yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız linke tıklayın:https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-note10/

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