Bu fotoğrafları iki yıl sonra paylaştı: Sophie Turner ile kocası Joe Jonas evlilik yıl dönümlerini böyle kutladı

Gösteri dünyasının ünlü çifti, evliliklerindeki ikinci yıllarını kutladı. Güzel oyuncu bunun için de daha önce sosyal medyada yer vermediği siyah beyaz düğün fotoğraflarını paylaştı.Rol aldığı Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı diziyle yıldızı parlayan 25 yaşındaki Sophie Turner ile 31 yaşındaki Joe Jonas, evliliklerinin ikinci yılını kutluyor. Kısa bir süre önce bir kız çocuk annesi olan Turner da bu özel günün şerefine düğünde çekilen siyah- beyaz fotoğrafları ilk kez sosyal medya takipçileriyle paylaştı.Sophie Turner'ın bu paylaşımlarına ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Takipçileri Turner'a Jonas ile birlikte nice yıllar geçirmeleri dileklerini iletti.Turner ile Jonas, önce Las Vegas'ta arkadaşlarının şahitliğinde süpriz bir törenle hayatlarını birleştirdi. Sonra da Fransa'da bir düğün yaptı. Nikah sırasında klasik bir gelinlik giyen Sophie Turner, gecenin devamında da yine beyaz ama daha rahat bir elbise giydi.Gelin Sophie bir ara da kocası Joe Jonas ile birlikte DJ setinin başına geçti. Davetlileri eğlendirmek için şarkılar çaldı.Turner, paylaşımlarında, düğün öncesi kız arkadaşlarıyla yaptığı bekarlığa veda partisinde çekilen fotoğraflarına da yer verdi.