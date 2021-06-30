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Magazin
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Haber Giriş: 30 Haziran 2021 - 11:55 | 

Bu fotoğrafları iki yıl sonra paylaştı: Sophie Turner ile kocası Joe Jonas evlilik yıl dönümlerini böyle kutladı

Güzel oyuncu, hiç görülmemiş düğün fotoğraflarını ilk kez sosyal medyada paylaştı.

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1GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Gösteri dünyasının ünlü çifti, evliliklerindeki ikinci yıllarını kutladı. Güzel oyuncu bunun için de daha önce sosyal medyada yer vermediği siyah beyaz düğün fotoğraflarını paylaştı.

2İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ

İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ

Rol aldığı Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı diziyle yıldızı parlayan 25 yaşındaki Sophie Turner ile 31 yaşındaki Joe Jonas, evliliklerinin ikinci yılını kutluyor.

3INSTAGRAMDA YER VERDİ

INSTAGRAM'DA YER VERDİ

Kısa bir süre önce bir kız çocuk annesi olan Turner da bu özel günün şerefine düğünde çekilen siyah- beyaz fotoğrafları ilk kez sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

4MESAJ YAĞDI

MESAJ YAĞDI

Sophie Turner'ın bu paylaşımlarına ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Takipçileri Turner'a Jonas ile birlikte nice yıllar geçirmeleri dileklerini iletti.

5ÖNCE LAS VEGAS SONRA FRANSA

ÖNCE LAS VEGAS SONRA FRANSA

Turner ile Jonas, önce Las Vegas'ta arkadaşlarının şahitliğinde süpriz bir törenle hayatlarını birleştirdi. Sonra da Fransa'da bir düğün yaptı.

6İKİ ELBİSE GİYDİ

İKİ ELBİSE GİYDİ

Nikah sırasında klasik bir gelinlik giyen Sophie Turner, gecenin devamında da yine beyaz ama daha rahat bir elbise giydi.

7DAVETLİLERİ EĞLENDİRMEK İÇİN

DAVETLİLERİ EĞLENDİRMEK İÇİN

Gelin Sophie bir ara da kocası Joe Jonas ile birlikte DJ setinin başına geçti. Davetlileri eğlendirmek için şarkılar çaldı.

8BEKARLIĞA VEDA

BEKARLIĞA VEDA

Turner, paylaşımlarında, düğün öncesi kız arkadaşlarıyla yaptığı bekarlığa veda partisinde çekilen fotoğraflarına da yer verdi.

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