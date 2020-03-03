Bu fotoğrafları çektirmek de ayrı dertti

Sinema, müzik, moda ve tiyatro dünyasının ünlülerinin eski pozlarını görseniz onları hemen tanır mısınız? Bazıları için cevap "evet"tir büyük olasılıkla.
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Peki ya onların yıllar önce çekilen siyah- beyaz pozlarını görseniz...Bakalım bu siyah- beyaz fotoğraflardaki ünlüleri tanıyacak mısınız?
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Bu küçük kız büyüdü ve yıllar sonra hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en güzeli seçildi. O küçük kız Arzum Onan'ın ta kendisi.
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Bu küçük çocuk da büyüdüğünde Türkiye ve Dünya Güzeli tacını giydi. O da Azra Akın..
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Bu küçük çocuk bu pozu verdikten yıllar sonra ünlü bir şarkıcı ve oyuncu oldu. O küçük çocuk Burak Kut'un ta kendisi!
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Bu çocuk büyüdüğünde Türkiye'nin en ünlü dansçılarından biri oldu. Uzun yıllar "bambi" lakabıyla tanındı. O siyah beyaz pozdaki kız Burçin Orhon.
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Bu küçük çocuğun bakışları ise yıllar sonra bile değişmedi. Evet; bildiniz! O çocuk Ata Demirer.
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Ortadaki küçük kız da Türkiye'nin taçlı güzellerinden Ebru Cündübeyoğlu. Annesi de ondan yıllar önce aynı unvanı almıştı.
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Soldaki küçük kıza dikkatle bakın. Kim o? Ünlü oyuncu Perran Kutman tabii ki.
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Bu çocuk ise Mustafa Üstündağ.
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Onun Oktay Kaynarca olduğunu hemen buldunuz mu?
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Bu küçük kız da Pınar Altuğ.
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O bir dönem Türkiye'nin en gözde modellerinden biri olan Deniz Pulaş,
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Selami Şahin'in gülümsemesi hep aynı kalmış.
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Bu genç kız ise Yelda Reynaud. Son olarak Parmaklıklar Ardında dizisinde oynayan bu yıl da İki Gözüm Ahmet adlı yapım için kamera karşısına geçecek olan Reynaud, oyunculuk eğitimi alırken çektirdiği bu pozu Instagram sayfasında paylaşmıştı.
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Reynaud, o dönemde bu pozları çektirmenin de bastırmanın da "ayrı bir dert" olduğunu belirtmişti paylaşımında.