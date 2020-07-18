Bu dünyadan bir Harun Kolçak geçti: 90'larÄ±n neÅŸeli sesiydi
Profesyonel mÃ¼zik yaÅŸantÄ±sÄ±na Erkin Koray'Ä±n yanÄ±nda 1977'deki "Tutku" albÃ¼mÃ¼nde bas gitar Ã§alarak baÅŸlayan, hayvansever ve doÄŸa tutkunu Harun KolÃ§ak'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 3 yÄ±l geÃ§ti.
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EFSANE OYUNCUNUN OÄžLU
"Gir KanÄ±ma", "YanÄ±mda Kal" ve "Gitme Seviyorum" ÅŸarkÄ±larÄ±yla popÃ¼ler mÃ¼ziÄŸin unutulmazlarÄ± arasÄ±na giren, 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n neÅŸeli pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± ve sÃ¶z yazarÄ± Harun KolÃ§ak, vefatÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor.Â
Tam adÄ± Harun Emin KolÃ§ak olan sanatÃ§Ä±, usta sinema sanatÃ§Ä±sÄ± EÅŸref KolÃ§ak ile Ã–zcan KolÃ§ak'Ä±n tek Ã§ocuÄŸu olarak 15 Temmuz 1955'te Ä°stanbul'da dÃ¼nyaya geldi.
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'MÃœZÄ°ÄžÄ°N Ä°Ã‡Ä°NE DOÄžDUM'
Saint Benoit FransÄ±z Lisesi'nde okurken basgitar Ã§almaya baÅŸlayan KolÃ§ak, mÃ¼zik tutkusu aÄŸÄ±r bastÄ±ÄŸÄ± iÃ§in babasÄ±ndan izin alarak eÄŸitimini yarÄ±da bÄ±raktÄ±.Â KolÃ§ak, bir rÃ¶portajÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±ndan itibaren evinde sanatla iÃ§ iÃ§e bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, bu durumu ÅŸu sÃ¶zlerle anlatmÄ±ÅŸtÄ±:Â "MÃ¼ziÄŸin iÃ§ine doÄŸdum. Anneannem ud Ã§alardÄ±. Annem klasik TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸiyle ilgiliydi. Yani evlerde hep meÅŸk edilirdi."Â
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ERKÄ°N KORAY Ä°LE Ã‡ALIÅžTI
Erkin Koray'Ä±n 1977'de Ã§Ä±kan "Tutku" albÃ¼mÃ¼yle profesyonel mÃ¼zik kariyerine baÅŸlayan KolÃ§ak, aynÄ± yÄ±l bas gitarist olarak Ferdi Ã–zbeÄŸen ve ZÃ¼lfÃ¼ Livaneli'nin stÃ¼dyo kayÄ±tlarÄ±nda yer aldÄ±.Â Harun KolÃ§ak, arkadaÅŸlarÄ±yla kurduÄŸu grupla bir sÃ¼re Galata Kulesi'nde sahne aldÄ±, 1978'de ise RÄ±za SilahlÄ±poda ve NÃ¼khet Duru'nun "Ritm 68" orkestrasÄ±nÄ±n bas gitaristi oldu.
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SEZEN AKSU ÅžARKI SÃ–YLEMESÄ°NÄ° TEÅžVÄ°K ETTÄ°
Ankara'da vatani gÃ¶revini tamamladÄ±ktan sonra caza yÃ¶nelen sanatÃ§Ä±, AydÄ±n Esen, NeÅŸet-NÃ¼khet Ruacan ve Erol Pekcan ile Ã§alÄ±ÅŸarak mÃ¼zikal tecrÃ¼besini arttÄ±rdÄ±. Yine bu dÃ¶nem birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ ismin yer aldÄ±ÄŸÄ± "Onno TunÃ§" orkestrasÄ±na katÄ±lan KolÃ§ak, bu sÄ±rada orkestranÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi Sezen Aksu ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve Aksu'nun teÅŸvikiyle ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ±.
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HAYATIMDA YENÄ° BÄ°R KULVAR AÃ‡ILDI
Bir rÃ¶portajÄ±nda "Onno beni orkestrasÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nda hayatÄ±mda yeni bir kulvar aÃ§Ä±ldÄ±" sÃ¶zleriyle bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden KolÃ§ak, 7 yÄ±l boyunca Onno TunÃ§ OrkestrasÄ±'nda basgitarist, vokalist ve solist olarak gÃ¶rev yaptÄ±. SanatÃ§Ä±, orkestranÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir sÃ¼re vokalist olarak yoluna devam etti.Â KolÃ§ak, AÅŸkÄ±n Nur Yengi ve Grup Periyod ile 1986 Eurovision TÃ¼rkiye elemelerinde "Haydi SÃ¶yle" adlÄ± ÅŸarkÄ±yÄ± yorumladÄ±ktan sonra, mÃ¼zik piyasasÄ±nda ismini duyurmaya baÅŸladÄ±.
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GÄ°R KANIMA Ä°LE YILDIZI PARLADI
ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±, Zerrin Ã–zer ve AÅŸkÄ±n Nur Yengi ile 1987'de yaptÄ±klarÄ± dÃ¼etle "KuÅŸadasÄ± AltÄ±n GÃ¼vercin MÃ¼zik YarÄ±ÅŸmasÄ±" ve "Akdeniz MÃ¼zik YarÄ±ÅŸmasÄ±"nda Ã¶dÃ¼le deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Onno TunÃ§ ile hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "Beni Affet" adlÄ± ilk albÃ¼mÃ¼nde yer alan "Gir KanÄ±ma" isimli ÅŸarkÄ±sÄ±yla 1991'de bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalayan KolÃ§ak, 1993'te "En BÃ¼yÃ¼k AÅŸk" albÃ¼mÃ¼nÃ¼ mÃ¼zikseverlerle buluÅŸturdu.
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FESTÄ°VALLERDE SAHNE ALDI
AlbÃ¼mlerindeki birÃ§ok ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶z ve mÃ¼ziÄŸini yazan Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±, 1994'te "Bendeniz" ismiyle tanÄ±nan Deniz Ã‡elik ile "Biz" albÃ¼mÃ¼nÃ¼, 1995'te ise "YanÄ±mda Kal" adlÄ± albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kardÄ±.Â Harun KolÃ§ak, 1996'da Litvanya'da 13 Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "MÃ¼zikos Festivalis 96"da "MÃ¼ptelayÄ±m Sana" ÅŸarkÄ±sÄ± ile "En Ä°yi Ä°kinci ÅžarkÄ±cÄ±" seÃ§ildi.
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MÃœZÄ°ÄžE ARA VERDÄ°
Pop-rock tarzÄ±ndaki "Teslim Oldum" adlÄ± 4. albÃ¼mÃ¼nÃ¼ 1998'de Ã§Ä±karan sanatÃ§Ä±, albÃ¼mdeki 10 ÅŸarkÄ±nÄ±n yedisinin sÃ¶zlerine imza attÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ± her Ã§alÄ±ÅŸmayla mÃ¼zikseverlerin beÄŸenisini kazanan KolÃ§ak, 2000 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± "YaÅŸasÄ±n" adlÄ± beÅŸinci albÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan bir sÃ¼re mÃ¼ziÄŸe ara verdi.Â
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DÄ°ZÄ°LERDE OYNADI
KolÃ§ak, televizyon dizilerinde de rol alarak, 1999'da "Aile BaÄŸlarÄ±", 2002'de "Reyting Hamdi" ile "KurÅŸun Asker" ve 2012'de ise "Pis Yedili" adlÄ± yapÄ±mlarda oynadÄ±.
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ANNESÄ°NÄ°N KAYBI ONU YIKTI
"MÃ¼zisyen" adlÄ± albÃ¼mÃ¼yle "Kahin Aziz Malachy'ye GÃ¶re PapalÄ±ÄŸÄ±n Sonu" kitabÄ±nÄ± 2006'da hayranlarÄ±yla buluÅŸturan sanatÃ§Ä±, 2010'da ise annesini kaybetmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±. AynÄ± yÄ±l prostat kanseri olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen KolÃ§ak, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavinin ardÄ±ndan kanseri yendi ve "Yeniden DoÄŸuyorum" albÃ¼mÃ¼nÃ¼ 2012'de yayÄ±nladÄ±.
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PROJESÄ° YARIM KALDI
KolÃ§ak, mÃ¼zik hayatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± anÄ±sÄ±na 2016'da "Ã‡eyrek AsÄ±r"Ä± Ã§Ä±kardÄ±. Sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±na yer veren sanatÃ§Ä±ya albÃ¼mde, IÅŸÄ±n Karaca, Ä°rem Derici, Tan TaÅŸÃ§Ä±, YaÅŸar, BedÃ¼k, Kubat, AÅŸkÄ±n Nur Yengi, TuÄŸba Yurt, Umut Kuzey, Hakan Kahraman, GÃ¼lÃ§in ErgÃ¼l, AliÅŸan GÃ¶ksu, GÃ¶khan TÃ¼rkmen ve Zara eÅŸlik etti. BÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren albÃ¼mÃ¼n ikincisi iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan sanatÃ§Ä±nÄ±n bu projesi vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla yarÄ±m kaldÄ±.
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SONUNA KADAR YAÅžAMAYI SEÃ‡TÄ°M
Prostat kanseri nedeniyle 2014'te de ameliyat geÃ§iren KolÃ§ak, bir aÃ§Ä±klamasÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelesini ÅŸu sÃ¶zlerle anlatmÄ±ÅŸtÄ±:Â "Ã–lÃ¼m, hayatta birÃ§ok ÅŸeye anlam katÄ±yor. Ã–lÃ¼msÃ¼z olsaydÄ±k, birbirimize deÄŸer vermezdik. DÃ¼nyada, Ã¶leceÄŸini bilerek yaÅŸayan tek varlÄ±k insan. Bunu Ã¶telemeyi de beceriyor insan. HastalÄ±kla, bu gerÃ§ekle yÃ¼z yÃ¼ze geliyorsunuz. BazÄ± ÅŸeylerle yÃ¼zleÅŸmek durumunda kalÄ±yorsunuz. Ä°ki seÃ§eneÄŸim vardÄ±: Ya acÄ±ya katÄ±lÄ±p, kendimi yok etmek ya da yaÅŸama dÃ¶rt elle sarÄ±lmaktÄ±. Ben, iÃ§imdeki tanrÄ±sal gÃ¼ce sarÄ±lÄ±p, sonuna kadar yaÅŸamayÄ± seÃ§tim."Â
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HAYAT KENDÄ° PLANLARINI YAPAR
Harun KolÃ§ak, hastalÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resince sanata tutunmuÅŸ, kanseri de maneviyatÄ± ile yendiÄŸini ifade etmiÅŸti.Â Haziran 2016'da hastalÄ±ÄŸÄ± yeniden nÃ¼kseden sanatÃ§Ä±, 19 Temmuz 2017'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 62 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. SanatÃ§Ä±nÄ±n cenazesi Bursa'nÄ±n Gemlik ilÃ§esinde bulunan aile mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.Â Vejetaryen, hayvansever ve doÄŸa tutkunu biri olarak tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±, sosyal medyadaki son paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Unutma, sen gelecek planlarÄ± yaparken, hayat da kendi planlarÄ±nÄ± yapÄ±yor." ifadelerine yer vermiÅŸti.
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'HATIRA' ALBÃœMÃœ
KolÃ§ak'Ä±n yarÄ±m kalan ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu, Mehmethan DiÅŸbudak ve Alper Atakan'Ä±n aranje ettiÄŸi "HatÄ±ra" albÃ¼mÃ¼, 14 Temmuz'da dijital platformlarda mÃ¼zikseverlerle buluÅŸtu. SanatÃ§Ä±nÄ±n, "Deliyim" ve "Haberin Bile Yok" adlÄ± iki yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n da dinleyiciyle buluÅŸtuÄŸu albÃ¼mde ayrÄ±ca "Deli Et Beni" ve "Elimde DeÄŸil" adlÄ± eserleri de yer alÄ±yor.