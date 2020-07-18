HAYATIMDA YENÄ° BÄ°R KULVAR AÃ‡ILDI Bir rÃ¶portajÄ±nda "Onno beni orkestrasÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nda hayatÄ±mda yeni bir kulvar aÃ§Ä±ldÄ±" sÃ¶zleriyle bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden KolÃ§ak, 7 yÄ±l boyunca Onno TunÃ§ OrkestrasÄ±'nda basgitarist, vokalist ve solist olarak gÃ¶rev yaptÄ±. SanatÃ§Ä±, orkestranÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir sÃ¼re vokalist olarak yoluna devam etti.Â KolÃ§ak, AÅŸkÄ±n Nur Yengi ve Grup Periyod ile 1986 Eurovision TÃ¼rkiye elemelerinde "Haydi SÃ¶yle" adlÄ± ÅŸarkÄ±yÄ± yorumladÄ±ktan sonra, mÃ¼zik piyasasÄ±nda ismini duyurmaya baÅŸladÄ±.