Bu dönem karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatili başlangıç tarihi

LGS ile ilgili geçmiş yıllardaki sorulara bakıldığında şuna dikkat edilir hep; Son konuların olmaması noktasında bazı tedbirler yıllardır alınır zaten. Bu sene de geçmiş yıllardaki gibi bu tedbirlerin alınması çok doğaldır. Soruların daha kısa olması gibi, gramer soruların çıkması gibi bazı hususlarda açıklama yapmıştuk. Daha açık, daha net, daha farklı yönleri içeren başka açıklamalara da ihtiyaç var. Bunları da yapar, sizinle paylaşırız.



Okullarda özellikle öğretmen odalarının çok sık havalandırılması noktasında arkadaşlarımızla temas halindeyiz. Öğretmenlerimizin birbirinden bir bulaş hadisesiyle karşılaşmamaları için bunlara dikkat ediyoruz.



