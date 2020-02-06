Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi

Onlar çok genç yaşta, kariyerlerinin başında o dizi için kamera karşısına geçtiler... Belki kendilerinin bile beklemediği bir üne kavuştu hepsi. Dizi tam 10 yıl devam etti... Onlar da hem kameralar önünde yaş aldılar, hem şöhretlerine şöhret kattılar. Dizi bittikten sonra her biri mesleklerini farklı yapımlarda sürdürdü. Ama kötü tesadüf bu ya bu genç oyuncuların yüzü, dizinin final yapmasından sonra bir türlü gülmedi. Her biri dramatik olaylarla gündeme geldi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Ülkemizde Evimiz Hollywood'da adıyla yayınlanan Beverly Hills 90210 ekran serüvenine 1990 yılında başladı. 2000 yılına kadar da ilgiyle izlendi. TV dünyasının efsane yapımcısı Aaron Spelling'in imzasını taşıyan dizide o dönemin genç kuşak yıldızları kamera karşısına geçti. "Gençlik dizisi" kavramının ilk örneklerinden biri olan bu dizi, iki yıl önce yine aynı kadroyla çekilmeye başlanmıştı.
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İşte hem ilk dizide hem de yeni versiyonunda kamera karşısına geçen Shannen Doherty, kanserinin tekrarladığını açıklayarak hayranlarını üzdü. Onun bu açıklamalarından sonra da dizinin diğer oyuncuları akıllara geldi. Onlar da kimi sağlık açısından zor dönemler geçirdi, kimi maddi açıdan dara düştü. Hatta içlerinden biri genç yaşında hayata veda etti. İşte Beverly Hills 902010 adlı dizinin yıldızları ve bazı kişiler tarafından "lanetli dizi" olarak anılmasına neden olan talihsizlikler.
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Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Perry öldüğünde henüz 52 yaşındaydı.
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Dizinin hayranlarını en çok üzen oyuncu ise Luke Perry oldu. Geçen yıl evinde felç geçiren Perry hastaneye kaldırıldı.
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Gelelim aynı dizide oynayan Brian Austin Green'e. Dizideki rol arkadaşı Vanessa Marcil ile uzun bir flörtün ardından nişanlanhdı. 2002'de bir erkek çocukları oldu. Evlenmeyi planlarken bir yıl sonra ayrıldılar. Green boşandıktan bir yıl sonra dönemin en gözde oyuncularından Megan Fox ile birlikte olmaya başladı. Çift evlendi, iki çocukları oldu. Fakat evlilik yürümeyince boşanmaya karar verdiler. Brian Austin Green ile Meghan Fox, tam ayrılmak üzereyken bir çocukları daha olacağını öğrenince tekrar bir araya geldiler.
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2012'de Green, eski nişanlısı Marcil'i, kendisinden yıllar önce ödünç aldığı parayı geri ödemediği için mahkemeye verdi. Fakat zaman aşımından dava düştü.
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Dizide önemli rollerden birini de Tori Spelling üstleniyordu. Dizinin yapımcısı Aaron Spelling'in kızı olan Tori, 2000 yılına kadar 10 yıl süreyle kamera karşısına geçti. Fakat dizi bittikten sonra hayatında bazı şeyler yolunda gitmemeye başladı. Tori Spellling o dönemde ilk kocası Charlie Shanian ile evliydi. Fakat 2005 yılında Mind Over Murder adlı TV filminde birlikte oynadığı Dean McDermott ile aşk yaşamaya başladı. Ama büyük bir sorun vardı. Hem kendisi hem de McDermott evliydi. Uzun bir mücadele sonunda ikisi de eşlerinden boşanıp evlendiler. Fakat evlilikten sonra maddi açıdan zor zamanlar yaşamaya başladılar.
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Hollywood'un en zengin yapımcımlarından Aaron Spelling'in kızı Tori'nin annesi Candy ile arası kötüydü. Babasının ölümünden sonra, babasının 600 milyon dolarlık servetinden hatırı sayılır bir miktar miras kalacağını uman Tori Spelling hayal kırıklığına uğradı. Çünkü servetin yönetimi annesinin elindeydi ve kardeşiyle kendisi sadece 800 bin dolar ile yetinmek zorunda kaldılar.
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Gelelim aynı dizide oynayan Jason Priestley'e... Şu anda 50 yaşında olan oyuncu kendisine şöhret getiren dizide oynamaya başladığında hayatıyla ilgili aksilikler de birbiri ardına gelmeye başladı. Sürdürdüğü hızlı hayat birçok meslektaşı gibi oun da alkol ve uyuşturucu bağımlılığına kapılmasına neden oldu. 1999 yılında alkol etkisi altında araç kullanırken bir trafik kazası yaptı ve tutuklandı. Beş gece cezaevinde kaldı, ehliyeti bir yıl askıya alındı. Ayrıca alkol bağımlılığından kurtulmaya yönelik bir programa katılmak zorunda kaldı.Priestley, üç yıl sonra bu kez ölümlü bir trafik kazasına karıştı. Kendisi de ciddi yaralar aldı. Priestley 2005 yılında makyaj sanatçısı Naomi Lowde ile evlendi ve çocuk sahibi oldu. Ondan sonra da daha sakin bir hayat sürmeye başladı.
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Dizinin kadrosunda rol alanlardan biri de Jennie Garth'tı. O da dizinin bitiminden sonra sağlık sorunları yaşamaya başladı. 2002'te kalp kapağıyla ilgili bir hastalığı olduğunu öğrenen Ganth bunu 2009'a kadar gizi tuttu. Sonra kamuoyuna açıkladı.
Garth özel hayatında da mutluluğu yakalayamadı. Şöhretinin doruğundayken 1994 yılında Daniel Clark ile evlendi ama beş yıl sonra boşandı. İkinci evliliğini 2013 yılında Peter Facinelli ile yaptı ve üç çocuk sahibi oldu. Fakat bu evlilik de kısa sürdü. Üçüncü evliliğini 2015 yılında Dave Abrams ile yaptı. Bu ilişki bir dargın bir barışık sürüyor.
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Dizinin bir başka oyuncusu Ian Ziering'e gelince. O da özel hayatında bir türlü aradığını bulamadı. 1997 yılında Playboy modeli Nikki Schieler ile evendi. Beş yıl sonra boşandılar. Çiftin evliliğinin de sanıldığı gibi mutluluk içinde değil kavga dövüş geçtiği ortaya çıktı. Ziering daha sonra tekrar evlenip iki çocuk sahibi oldu ama o evliliği de yürümedi.
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Dizinin bir başka oyuncusu şu anda 59 yaşında olan Gabrielle Carteris. Dizinin diğer oyuncularından daha büyük olan Carteris, 1992 yılında Charles Isaacs ile mutluydu. Fakat onun da sağlıkla ilgili sorunları oldu. Past Tense adlı 2008 yapımı filmin çekimleri sırasında yüz sinirleri hasara uğradı. Bu nedenle yüzünün bir bölümü felç olan oyuncu bir yıl kadar süre insan içine çıkamadığını anlattı sonradan. İyileşme sürecinden sonra tekrar mesleğine döndü.