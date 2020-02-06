Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi

Gelelim aynı dizide oynayan Jason Priestley'e... Şu anda 50 yaşında olan oyuncu kendisine şöhret getiren dizide oynamaya başladığında hayatıyla ilgili aksilikler de birbiri ardına gelmeye başladı. Sürdürdüğü hızlı hayat birçok meslektaşı gibi oun da alkol ve uyuşturucu bağımlılığına kapılmasına neden oldu. 1999 yılında alkol etkisi altında araç kullanırken bir trafik kazası yaptı ve tutuklandı. Beş gece cezaevinde kaldı, ehliyeti bir yıl askıya alındı. Ayrıca alkol bağımlılığından kurtulmaya yönelik bir programa katılmak zorunda kaldı.Priestley, üç yıl sonra bu kez ölümlü bir trafik kazasına karıştı. Kendisi de ciddi yaralar aldı. Priestley 2005 yılında makyaj sanatçısı Naomi Lowde ile evlendi ve çocuk sahibi oldu. Ondan sonra da daha sakin bir hayat sürmeye başladı.