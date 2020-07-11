Bu dizi kimseye uğur getirmedi: Peşimizde bir lanet var

KAMERA ARKASINDAN İKİ ÖLÜM Monteith'in ölümü Glee dizisi kadrosunun yaşadığı tek trajik olay olarak kalmadı. Kısa süre içinde dizinin kamera arkası ekibinden iki kişi daha hayatını kaybetti. Üstelik sadece 2013 ile 2014 yıllarında. Dizinin yönetmen yardımcısı Jim Fuller, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Onun şoku daha atlatılamadan bu kez bir başka ölüm haberi geldi. 2014 yılında yapım asistanı Nancy Motes (yanda) evinin banyosunda cansız olarak bulundu. 37 yaşındaki kadının reçeteli ve reçetesiz ilaçları karıştırıp içerek hayatını kaybettiği belirlendi.