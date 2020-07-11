Bu dizi kimseye uğur getirmedi: Peşimizde bir lanet var
Bir dönemin çok izlenen TV dizilerinden Glee'nin kadrosunda yer alan Naya Rivera'nın California'daki Piru Gölü'nde kaybolması, yapım ile ilgili geçmişte yaşanan olayları hatırlattı.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Splash News, Mega
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TALİHSİZLİKLER ARKA ARKAYA
Yıllar içinde dizi kadrosunun başına gelen bu olaylar gerçekten de dikkat çekecek türden. Skandallar, intiharlar, trajik ölümler; özellikle genç seyircinin ilgisini çeken dizinin kamera arkası ekibinde yer alan bir çalışanın da söylediği "Sanırım bu dizide bir lanet var" yorumunu akıllara getirdi. İşte Glee dizisinin hem kamera arkası çalışanlarının hem de yıldızlarının yaşadığı o talihsizlikler.
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İLK KÖTÜ HABER
Diziden ilk kötü haber, önemli rollerden birini üstlenen Cory Monteith'ten geldi. Monteith, 2013 yılında Kanada'nın Vancouver kentinde bir otel odasında ölü bulundu.
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ROL ARKADAŞIYLA ROMANTİK İLİŞKİSİ VARDI
31 yaşındaki oyuncunun ölümü, o sırada romantik bir ilişki yaşadığı; aynı dizinin oyuncusu Lea Michele başta olmak üzere hayranlarını yasa boğdu. Yapılan otopside Monteith'in uyuşturucu ve alkolü karıştırarak tükettiği için hayatını kaybettiği belirlendi.
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KAMERA ARKASINDAN İKİ ÖLÜM
Monteith'in ölümü Glee dizisi kadrosunun yaşadığı tek trajik olay olarak kalmadı. Kısa süre içinde dizinin kamera arkası ekibinden iki kişi daha hayatını kaybetti. Üstelik sadece 2013 ile 2014 yıllarında. Dizinin yönetmen yardımcısı Jim Fuller, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Onun şoku daha atlatılamadan bu kez bir başka ölüm haberi geldi. 2014 yılında yapım asistanı Nancy Motes (yanda) evinin banyosunda cansız olarak bulundu. 37 yaşındaki kadının reçeteli ve reçetesiz ilaçları karıştırıp içerek hayatını kaybettiği belirlendi.
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JULIA ROBERTS'IN KIZ KARDEŞİ
Nancy Motes, ünlü oyuncu Julia Roberts'ın kız kardeşiydi. Geride bıraktığı intihar notu ise ablası Roberts'ı suçlar nitelikteydi. Bu olayın ardından Nancy Motes'un yakın arkadaşı da olan yapım asistanı Cristina Lageman bütün bu olup bitenlerin üzerine "Glee lanetli bir dizi, bir kişiyi daha kaybettik" diye konuştu.
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BİR SKANDALLA GÜNDEME GELDİ
Glee dizisinin oyuncularından Mark Salling'in adı da önce bir skandala karıştı, oyuncu daha sonra canına kıydı. Salling hakkında 2015 yılında evinde çocuk pornosu materyalleri bulundurmaktan dava açıldı, oyuncu suçlamaları kabul etti.
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MAHKEME BİTMEDEN CANINA KIYDI
Hakkında 4 ile 7 yıl arasında hapis cezası istenene oyuncu mahkemesi tamamlanmadan hayatına son verdi.
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IRKÇILIK SUÇLAMASI
Glee dizisinin baş kadın karakterini oynayan Lea Michele de geçtiğimiz ay set arkadaşına ırkçılık içeren hakaretler ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yine aynı dizide rol alan Samantha Marie Ware, Michele'in Glee setinde kendisini aşağıladığını ileri sürdü.
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ANLAŞMASI İPTAL EDİLDİ
Tam da ABD'de George Floyd'un polis şiddetine kurban gitmesinden sonra ortaya atılan bu iddialar nedeniyle Michele'in reklam yüzü olduğu firma tarafından işine son verildi.
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AİLE İÇİ ŞİDDETTEN GÖZ ALTINA ALINDI
Oğluyla birlikte gittiği California'daki Piru Gölü'nde kaybolan Naya Rivera'nın başından da çok konuşulan bir olay geçmişti. Rivera üç yıl önce eşi Ryan Dorsey'e şiddet uyguladığı ididasıyla gözaltına alınmıştı.
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GÖLDE KAYBOLDU
Son üç gündür ise trajik bir olayın kahramanı olarak yine manşetlerde Naya Rivera.
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ÖDÜLLER DE KAZANDI
İlk bölümü 19 Mayıs 2009'da yayınlanan Glee dizisi 20 Mart 2015'te final bölümüyle seyirciye veda etti. Emmy'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle değer görülen dizi, müzikal drama türündeydi.