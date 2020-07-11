MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBu dizi kimseye uğur getirmedi: Peşimizde bir lanet var
GeriMagazin Bu dizi kimseye uğur getirmedi: Peşimizde bir lanet var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 14:50,

Bu dizi kimseye uğur getirmedi: Peşimizde bir lanet var

Bir dönemin çok izlenen TV dizilerinden Glee'nin kadrosunda yer alan Naya Rivera'nın California'daki Piru Gölü'nde kaybolması, yapım ile ilgili geçmişte yaşanan olayları hatırlattı.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Splash News, Mega

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TALİHSİZLİKLER ARKA ARKAYA
Abone Olgoogle-news

TALİHSİZLİKLER ARKA ARKAYA

Yıllar içinde dizi kadrosunun başına gelen bu olaylar gerçekten de dikkat çekecek türden. Skandallar, intiharlar, trajik ölümler; özellikle genç seyircinin ilgisini çeken dizinin kamera arkası ekibinde yer alan bir çalışanın da söylediği "Sanırım bu dizide bir lanet var" yorumunu akıllara getirdi. İşte Glee dizisinin hem kamera arkası çalışanlarının hem de yıldızlarının yaşadığı o talihsizlikler. 

2İLK KÖTÜ HABER
Abone Olgoogle-news

İLK KÖTÜ HABER

Diziden ilk kötü haber, önemli rollerden birini üstlenen Cory Monteith'ten geldi.  Monteith, 2013 yılında Kanada'nın Vancouver kentinde bir otel odasında ölü bulundu.

3ROL ARKADAŞIYLA ROMANTİK İLİŞKİSİ VARDI
Abone Olgoogle-news

ROL ARKADAŞIYLA ROMANTİK İLİŞKİSİ VARDI

31 yaşındaki oyuncunun ölümü, o sırada romantik bir ilişki yaşadığı; aynı dizinin oyuncusu Lea Michele başta olmak üzere hayranlarını yasa boğdu. Yapılan otopside Monteith'in uyuşturucu ve alkolü karıştırarak tükettiği için hayatını kaybettiği belirlendi.

4KAMERA ARKASINDAN İKİ ÖLÜM
Abone Olgoogle-news

KAMERA ARKASINDAN İKİ ÖLÜM

Monteith'in ölümü Glee dizisi kadrosunun yaşadığı tek trajik olay olarak kalmadı. Kısa süre içinde dizinin kamera arkası ekibinden iki kişi daha hayatını kaybetti. Üstelik sadece 2013 ile 2014 yıllarında. Dizinin yönetmen yardımcısı Jim Fuller, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Onun şoku daha atlatılamadan bu kez bir başka ölüm haberi geldi. 2014 yılında yapım asistanı Nancy Motes (yanda) evinin banyosunda cansız olarak bulundu. 37 yaşındaki kadının reçeteli ve reçetesiz ilaçları karıştırıp içerek hayatını kaybettiği belirlendi.

5JULIA ROBERTSIN KIZ KARDEŞİ
Abone Olgoogle-news

JULIA ROBERTS'IN KIZ KARDEŞİ

Nancy Motes, ünlü oyuncu Julia Roberts'ın kız kardeşiydi. Geride bıraktığı intihar notu ise ablası Roberts'ı suçlar nitelikteydi. Bu olayın ardından Nancy Motes'un yakın arkadaşı da olan yapım asistanı Cristina Lageman bütün bu olup bitenlerin üzerine "Glee lanetli bir dizi, bir kişiyi daha kaybettik" diye konuştu. 

6BİR SKANDALLA GÜNDEME GELDİ
Abone Olgoogle-news

BİR SKANDALLA GÜNDEME GELDİ

Glee dizisinin oyuncularından Mark Salling'in adı da önce bir skandala karıştı, oyuncu daha sonra canına kıydı.  Salling hakkında 2015 yılında evinde çocuk pornosu materyalleri bulundurmaktan dava açıldı, oyuncu suçlamaları kabul etti.

7MAHKEME BİTMEDEN CANINA KIYDI
Abone Olgoogle-news

MAHKEME BİTMEDEN CANINA KIYDI

Hakkında 4 ile 7 yıl arasında hapis cezası istenene oyuncu mahkemesi tamamlanmadan hayatına son verdi.

8IRKÇILIK SUÇLAMASI
Abone Olgoogle-news

IRKÇILIK SUÇLAMASI

Glee dizisinin baş kadın karakterini oynayan Lea Michele de geçtiğimiz ay set arkadaşına ırkçılık içeren hakaretler ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yine aynı dizide rol alan Samantha Marie Ware, Michele'in Glee setinde kendisini aşağıladığını ileri sürdü.

9ANLAŞMASI İPTAL EDİLDİ
Abone Olgoogle-news

ANLAŞMASI İPTAL EDİLDİ

Tam da ABD'de George Floyd'un polis şiddetine kurban gitmesinden sonra ortaya atılan bu iddialar nedeniyle Michele'in reklam yüzü olduğu firma tarafından işine son verildi.

10AİLE İÇİ ŞİDDETTEN GÖZ ALTINA ALINDI
Abone Olgoogle-news

AİLE İÇİ ŞİDDETTEN GÖZ ALTINA ALINDI

Oğluyla birlikte gittiği California'daki Piru Gölü'nde kaybolan Naya Rivera'nın başından da çok konuşulan bir olay geçmişti. Rivera üç yıl önce eşi Ryan Dorsey'e şiddet uyguladığı ididasıyla gözaltına alınmıştı.

11GÖLDE KAYBOLDU
Abone Olgoogle-news

GÖLDE KAYBOLDU

Son üç gündür ise trajik bir olayın kahramanı olarak yine manşetlerde Naya Rivera.

12ÖDÜLLER DE KAZANDI
Abone Olgoogle-news

ÖDÜLLER DE KAZANDI

İlk bölümü 19 Mayıs 2009'da yayınlanan Glee dizisi 20 Mart 2015'te final bölümüyle seyirciye veda etti. Emmy'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle değer görülen dizi, müzikal drama türündeydi.

13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi