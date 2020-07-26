" Bu değirmenin suyu nereden geliyor" Özlem Yıldız'ı kızdıran soru

BİR İŞ YAPTIĞINI GÖRMÜYORUM Son günlerde lüks tatil mekanlarından paylaşımlar yapan Özlem Yıldız'e bir takipçisi "Canım senin işin ne? Değirmenin suyu nereden geliyor? Bir iş yaptğını görmüyorum. Hep otellerde pahalı yerlerde... Ha bu arada seviyorum seni meraktan sordum" yazdı.