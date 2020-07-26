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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 16:22,

" Bu değirmenin suyu nereden geliyor" Özlem Yıldız'ı kızdıran soru

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, bir takipçisinin "Değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusuna çok sinirlendi. Yıldız, takipçisinin bu sorusuna hemen cevap verdi.

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1BİR İŞ YAPTIĞINI GÖRMÜYORUM
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BİR İŞ YAPTIĞINI GÖRMÜYORUM

Son günlerde lüks tatil mekanlarından paylaşımlar yapan Özlem Yıldız'e bir takipçisi "Canım senin işin ne? Değirmenin suyu nereden geliyor? Bir iş yaptğını görmüyorum. Hep otellerde pahalı yerlerde... Ha bu arada seviyorum seni meraktan sordum" yazdı.

2HEMEN CEVAP VERDİ
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HEMEN CEVAP VERDİ

Bu mesajı gören Özlem Yıldız hemen cevap verdi: Hemen gidereyim merakınızı. 5 yıldır devam TV programım var. Yenisi de yakın başlayacak. Düzenli olarak ödül törenleri sunumu, açılışlar, bayi toplantıları yani ekstra olarak yeterince yoğunum. Sosyal medyayı saymıyorum bile. Üstelik çoğu otellerde tanıtım amaçlı misafir ediliyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur."

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