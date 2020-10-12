Bu da kim böyle!

Müzik dünyasının efsane yıldızı son görüntüsüyle herkesi şaşırttı...
Instagram, Depo Photos
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sık sık estetik operasyon yaptırmasıyla bilinen ünlü şarkıcı son sosyal medya paylaşımında tanınmaz halde göründü.
2
Abone Ol
Kısa bir süre önce 52 yaşına giren Madonna, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.
3
Abone Ol
Madonna, sosyal medya paylaşımında yaklaşan ABD seçimlerinde herkesi oy vermeye çağırdı. Fakat ünlü şarkıcının görüntüsü takipçilerini şaşırttı.
4
Abone Ol
Madonna'nın pembe saçları bir yana en çok yüzünün şekli dikkat çekti. Ünlü şarkıcı paylaşımlarından birinde hayatını konu alacak olan filmin senaryo yazarı Diablo Cody ile çekilen bir pozuna da yer verdi.
5
Abone Ol
Madonna'nın bu paylaşımlarında en çok konuşulan özelliği yüzünün şekli oldu. Bazı takipçileri paylaşımlarına "Bu üzücü, sana neler oluyor?" diye yazdı.
6
Abone Ol
Bir takipçisi "Aman Tanrım! Onun için gerçekten üzgünüm. Bakın, yüzüne ne yapmış. Madonna yaşlanmakla savaşıyor" diye yazdı.
7
Abone Ol
Fakat bazı takipçileri de Madonna'nın her yaşında ve her haliyle çok güzel göründüğünü savundu.
8
Abone Ol
Bazı takipçileri de Madonna'nın yüzünün bu kadar değişmiş olamayacağını, bu görüntünün çekim açısından kaynaklandığını ileri sürdü.