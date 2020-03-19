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Teknoloji
Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 16:03, /

Bu cihazlar evinden çıkamayanları ekranın başına kilitleyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitime başlarken, çalışanların birçoğu da evinden işleri götürmeye çalışıyor. Ancak günün tamamını evinde geçirenler, zaman geçirmek için arayışta. Amazon.com.tr'de hayli uygun fiyatlarla satılan oyun konsolları, oyunlar ve diğer eğlence ürünleri, evde zamanın nasıl geçtiğini fark etmemenizi sağlayacak. Bu bir ilandır

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1

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