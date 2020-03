‘Bu cani, acımasız, öldürücü terör saldırısı...’

“Her bir sözcük hem çok fazla hem çok az. Sevdiği bir insanı kaybetmenin acısını ne giderebilir. Biz, bugün burada, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anıyoruz. Ferhat Unvar, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovi, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Pun, Said Nesar Hashemi, Fatih Saraçoğlu ve kurbanlar arasında saldırganın annesi Gabriele Rathjen. On insan, on yaşam öyküsü, on yaşam rüyası bilinçlice ve acımasızca söndürüldü.”