‘Bu cani, acımasız, öldürücü terör saldırısı...’

“Sizin acınızı bir vatandaş olarak paylaşmak ve Cumhurbaşkanı olarak şu mesajı açıkça vermek için buradayım; Bizim ortak ülkemizde yaşayan herkes, güven ve barış içinde yaşama hakkına sahiptir. Devletin vazifesi bu hakkı korumaktır. Bunun için daha fazlasını yapmak zorunda. Bunun için her şeyi yapmalı. Kine, nefrete, terör ve şiddete karşı birlikte durmalıyız. Bu bizim sınavımız.”