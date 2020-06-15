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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 10:46,

Bu bölgede konut sahibi olanlar yaşadı! Kiraların en çok arttığı yerler...

Covid-19 salgınının Türkiye’de etkilerinin görülmeye başlanması ile birlikte yazlık ve yayla evi şeklinde ikincil konut talebi arttı.

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1
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İşte Endeksa verilerine göre kiraların en çok arttığı yerler... (Yaz ayları için düzenlenen rakamlardan meydana gelmektedir.)

2Konut metrekare kira fiyatı ve değişimi
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Konut metrekare kira fiyatı ve değişimi

İl: Antalya

İlçe/Mahalle: Alanya

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 11,05

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 14,44

2020 Kira (TL): 1.763

Değişim Oranı (%): 31%

3
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İl: Antalya

İlçe/Mahalle: Kemer

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 13,83

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 15,92

2020 Kira (TL): 1.608

Değişim Oranı (%): 15%

4
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İl: Antalya

İlçe/Mahalle: Kaş

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 14,68

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 17,35

2020 Kira (TL): 1.978

Değişim Oranı (%): 18%

5
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İl: Aydın

İlçe/Mahalle: Kuşadası

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 11,07

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 13,38

2020 Kira (TL): 1.432

Değişim Oranı (%): 21%

6
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İl: İzmir

İlçe/Mahalle: Dikili

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 11,53

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 11,98

2020 Kira (TL): 1.126

Değişim Oranı (%): 4%

7
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İl: İzmir

İlçe/Mahalle: Alaçatı

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 17,69

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 21,41

2020 Kira (TL): 2.740

Değişim Oranı (%): 21%

8
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İl: İzmir

İlçe/Mahalle: Çeşme

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 19,65

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 20,28

2020 Kira (TL): 1.825

Değişim Oranı (%): 3%

9
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İl: Muğla

İlçe/Mahalle: Göcek

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 21,71

2020 Kira (TL): 2.714

10
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İl: Muğla

İlçe/Mahalle: Datça

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 13,18

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 17,76

2020 Kira (TL): 1.545

Değişim Oranı (%): 35%

11
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İl: Muğla

İlçe/Mahalle: Fethiye

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 11,37

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 14,33

2020 Kira (TL): 1.576

Değişim Oranı (%): 26%

12
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İl: Muğla

İlçe/Mahalle: Marmaris

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 18,01

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 21,81

2020 Kira (TL): 2.225

Değişim Oranı (%): 21%

13
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İl: Muğla

İlçe/Mahalle: Bodrum

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 22,76

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 26,35

2020 Kira (TL): 2.451

Değişim Oranı (%): 16%

14
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İl: Çanakkale

İlçe/Mahalle: Gökçeada

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 13,37

2020 Kira (TL): 802

15
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İl: Çanakkale

İlçe/Mahalle: Bozcaada

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 25,33

2020 Kira (TL): 2.077

16
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İl: Balıkesir

İlçe/Mahalle: Marmara Adası

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 7,57

2020 Kira (TL): 568

17
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İl: Balıkesir

İlçe/Mahalle: Erdek

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 8,86

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 8,93

2020 Kira (TL): 857

Değişim Oranı (%): 1%

18
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İl: Balıkesir

İlçe/Mahalle: Avşa

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 5,35

2020 Kira (TL): 401

19
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İl: Balıkesir

İlçe/Mahalle: Ayvalık

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 9,78

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 12,15

2020 Kira (TL): 1.215

Değişim Oranı (%): 24%

20
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İl: Tekirdağ

İlçe/Mahalle: Kumbağ

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 11,1

2020 Kira (TL): 889

21
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İl: Tekirdağ

İlçe/Mahalle: Şarköy

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 8,65

2020 Kira (TL): 822

22
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İl: Edirne

İlçe/Mahalle: Enez

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 7,06

2020 Kira (TL): 636

23
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İl: İstanbul

İlçe/Mahalle: Selimpaşa

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 8,34

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 8,64

2020 Kira (TL): 959

Değişim Oranı (%): 4%

24
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İl: İstanbul

İlçe/Mahalle: Silivri

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 8,25

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 8,92

2020 Kira (TL): 990

Değişim Oranı (%): 8%

25
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İl: İstanbul

İlçe/Mahalle: Ağva

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 11,52

2020 Kira (TL): 1.014

26
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İl: İstanbul

İlçe/Mahalle: Şile

2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 12,40

2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 13,23

2020 Kira (TL): 1.323

Değişim Oranı (%): 7%

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