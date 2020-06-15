Bu bölgede konut sahibi olanlar yaşadı! Kiraların en çok arttığı yerler...

İşte Endeksa verilerine göre kiraların en çok arttığı yerler... (Yaz ayları için düzenlenen rakamlardan meydana gelmektedir.)İl: Antalya İlçe/Mahalle: Alanya2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 11,05 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 14,442020 Kira (TL): 1.763 Değişim Oranı (%): 31%İl: Antalya İlçe/Mahalle: Kemer 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 13,83 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 15,92 2020 Kira (TL): 1.608 Değişim Oranı (%): 15%İl: Antalya İlçe/Mahalle: Kaş 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 14,68 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 17,35 2020 Kira (TL): 1.978 Değişim Oranı (%): 18%İl: Aydın İlçe/Mahalle: Kuşadası 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 11,07 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 13,38 2020 Kira (TL): 1.432 Değişim Oranı (%): 21%İl: İzmir İlçe/Mahalle: Dikili 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 11,53 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 11,982020 Kira (TL): 1.126 Değişim Oranı (%): 4%İl: İzmir İlçe/Mahalle: Alaçatı 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 17,69 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 21,41 2020 Kira (TL): 2.740 Değişim Oranı (%): 21%İl: İzmirİlçe/Mahalle: Çeşme 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 19,65 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 20,28 2020 Kira (TL): 1.825 Değişim Oranı (%): 3%İl: Muğla İlçe/Mahalle: Göcek 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 21,71 2020 Kira (TL): 2.714 İl: Muğla İlçe/Mahalle: Datça 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 13,18 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 17,76 2020 Kira (TL): 1.545 Değişim Oranı (%): 35%İl: Muğla İlçe/Mahalle: Fethiye 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 11,37 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 14,33 2020 Kira (TL): 1.576 Değişim Oranı (%): 26%İl: Muğla İlçe/Mahalle: Marmaris 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 18,01 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 21,81 2020 Kira (TL): 2.225 Değişim Oranı (%): 21%İl: Muğlaİlçe/Mahalle: Bodrum 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 22,76 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 26,35 2020 Kira (TL): 2.451 Değişim Oranı (%): 16%İl: Çanakkale İlçe/Mahalle: Gökçeada 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 13,37 2020 Kira (TL): 802 İl: Çanakkale İlçe/Mahalle: Bozcaada2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 25,33 2020 Kira (TL): 2.077 İl: Balıkesir İlçe/Mahalle: Marmara Adası 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 7,57 2020 Kira (TL): 568İl: Balıkesir İlçe/Mahalle: Erdek 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 8,86 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 8,93 2020 Kira (TL): 857 Değişim Oranı (%): 1%İl: Balıkesir İlçe/Mahalle: Avşa2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 5,35 2020 Kira (TL): 401İl: Balıkesir İlçe/Mahalle: Ayvalık 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 9,78 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 12,15 2020 Kira (TL): 1.215 Değişim Oranı (%): 24%İl: Tekirdağ İlçe/Mahalle: Kumbağ 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 11,1 2020 Kira (TL): 889İl: Tekirdağ İlçe/Mahalle: Şarköy 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 8,65 2020 Kira (TL): 822İl: Edirne İlçe/Mahalle: Enez 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 7,06 2020 Kira (TL): 636İl: İstanbul İlçe/Mahalle: Selimpaşa2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 8,34 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 8,64 2020 Kira (TL): 959Değişim Oranı (%): 4%İl: İstanbul İlçe/Mahalle: Silivri 2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 8,25 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 8,92 2020 Kira (TL): 990Değişim Oranı (%): 8%İl: İstanbul İlçe/Mahalle: Ağva 2020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 11,52 2020 Kira (TL): 1.014İl: İstanbul İlçe/Mahalle: Şile2019 Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2): 12,402020 Metrekare Kira Fiyatı (TL): 13,232020 Kira (TL): 1.323 Değişim Oranı (%): 7%