Bu besinler koronavirüse karşı kalkan oluyor

Bağışıklık sistemi denildiğinde ilk akla gelen C vitamini içeren besinler... C vitamini, güçlü bir antioksidandır, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan beyaz kan hücrelerinin daha güçlü işlev görmesini sağlar. Bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemeye yardımcıdır. Portakal, kivi, greyfurt, maydanoz, biber, limon gibi taze meyve ve sebzeler C vitamini kaynağıdır.