Bu besinler çocuk özlemine son veriyor

Anne adayları ne tüketmeli? Arı sütü: Hormon dengesinin sağlanması için önemli bir destektir. Karaciğerin kendini temizlemesine yardım eder. Yumurtanın olgunlaşması sırasında genetik açıdan hasar görme ihtimalini azaltır. Vücutta inflamasyon, yani iltihaplanmayı azaltarak bağışıklığı destekler.



Nasıl kullanılır: İçeriği en doğal olan güvenilir bir marka tercih edilmeli ve günde bir çay kaşığı kullanılmalı.