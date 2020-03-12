Bu besinler anne olma şansını artırıyor

E Vitamini E vitamini en önemli antioksidanlardan birisi. Bu özelliği ile kısırlık riskini azaltıyor. Özellikle damar tıkanıklığına bağlı olarak yaşanan kısırlık probleminde E vitamini damar yüzeyini temizliyor ve kan dolaşımının artmasını sağlıyor. Bu şekilde cinsel faaliyetleri kolaylaştırıyor. Ayrıca E vitamini libido seviyesini yükseltiyor. Unutulmaması gereken diğer bir önemli konu ise; çinko ile E vitamininin bir arada alınması durumunda hormon seviyesini yükseltip, üreme bezlerinin işlevini geliştirdiği.



En iyi kaynakları: ayçiçeği, mısırözü ve pamuk yağı gibi bitkisel yağlar. Ayrıca fındık, badem ve ceviz gibi yağlı tohumlar ve susam gibi yağ miktarı yüksek olan besinlerde de yüksek miktarda bulunuyor.