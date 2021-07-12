Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? Temmuz emekli maaşları ne zaman ödenir? İşte Bakanın açıkladığı tarihler
Kurban Bayramı öncesi merak edilen konulardan biri de emekli maaşları oldu. Bayram öncesi 1.100 TL ikramiye alacak emekliler bir yandan da normal şartlar altında bayram sonrası yatacak maaşlarının, bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, Temmuz ayı emekli maaşları ne zaman yatar?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Emekli maaş ödemeleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı maaş ödemeleri, temmuz ayında idrak edilek Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda olacak. Söz konusu ödemelere ilişkin tarih bilgisi netlik kazandı. İşte, Temmuz emekli maaş ödemesi hakkında son bilgiler...
2
İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.
3
Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.
4
MAAŞ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:
5
"17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."