Bu atıştırmalıklar çocuklar için zararlı değil

İşte bu nedenle özellikle çocuklarımızı bu tuzaktan korumak için onların acıktıklarında yemesi için sağlıklı atıştırmalıkları seçmeliyiz. Böylece sindirim sistemlerini her zaman sağlıklı ve güçlü tutabiliriz. Sağlıklı atıştırmalıklar kolayca şekere dönmeyen ve içeriğinde hem protein, hem yağ, hem de karbonhidratı bir arada barındıran yiyeceklerdir” diye konuştu.