Bu aşklar çok konuşulmuştu... İşte ortak noktaları!

Yılmaz'dan 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya, 2010 Miss Turkey 2. güzeli. Sarıkaya, şöhretle tanıştığı günden bu yana özel hayatıyla gündemde olan Cem Yılmaz'ın güzelliği tescillenmiş ilk aşkı değil! İşte Cem Yılmaz'ın aşkları...
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Cem Yılmaz, ilk medyatik aşkını 1994 Best Model Of Turkey birincisi Sema Şimşek ile yaşadı. Aşk yalnızca 2 ay sürdü...
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Sema Şimşek'in ardından Cem Yılmaz'ın hayatına 1995 Miss Turkey güzeli Demet Şener girdi. Şener, yaşadığı aşkı 'Beni çok güldürüyor, birden ona aşık oldum' sözleriyle anlatmıştı... Yılmaz - Şener aşkı da zamana yenildi ve 1 aylık ilişki magazin tarihinde yerini aldı...
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Yılmaz, 90'lı yılların sonunda Zeynep Tümerdem ile yeni bir aşka yelken açtı. 'Evlilik olur mu, olmaz mı?' diye konuşulurken birlikte geçen 3 yılın sonunda ayrılık haberi geldi.
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Cem Yılmaz, ayrılığı çabuk unuttu ve gönlünü 1997 Elite Model Look güzellik yarışmasında 2. olan Deniz Barut'a kaptırdı. Çok geçmeden bu aşkta da ayrılık kararı alındı.
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Ünlü komedyen en uzun ilişkilerinden birini işletmeci Lal Dedeoğlu ile yaşadı. İkilinin aşkı günlerce gazete manşetlerine taşındı. 4 yıllık aşk, ani bir kararla bitti... Yılmaz, Lal Dedeoğlu'ndan 'Onun yeri bende her zaman başka' diye bahsetti...
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2000'li yılların başında Cem Yılmaz, tescilli bir güzelle daha el ele çıktı kameraların karşısına. Bu kez yanındaki isim 2000 Miss Turkey üçüncü güzeli Cansu Dere'ydi... Bir dargın bir barışık devam eden aşk 6 yıl sürdü. Evleneceklerine kesip gözüyle bakılan ikili 2010 yılında bir daha geri dönmemek üzere ayrıldı.
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Cem Yılmaz'ın adı Cansu Dere'nin ardından Ahu Yağtu ile aşk dedikodularına karıştı. Bu aşkın en dikkat çeken tarafı Dere ve Yağtu'nun yakın arkadaş olmasıydı... Bir çok kez evliliğin eşiğinden dönen Cem Yılmaz, 2012 yılında sürpriz bir kararla Ahu Yağtu ile nikah masasına oturdu. Yılmaz, evlendiklerinde 4 aylık hamile olan Ahu Yağtu'dan 2013 yılında anlaşmalı olarak boşandı.
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Cem Yılmaz, 2014 yılının son günlerinde 1999 Miss Turkey 1. Güzeli, Ayşe Hatun Önal ile görüntülendi. Geçmişte de kısa süreli aşk yaşayan ikili yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Ancak aşk bu sefer de uzun ömürlü olmadı. Ayşe Hatun Önal ile Cem Yılmaz 2,5 ayın ardından yollarını ayırdı. Önal'ın, çapkınlıkları ve ilgisizliğinden bıktığı için Yılmaz'ı terk ettiği iddia edildi...
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2016 yazına Cem Yılmaz ve Ebru Şallı yakınlaşması damga vurdu. İlk kez Çeşme'de birlikte görüntülenen çiftten Ebru Şallı, aşkı doğrulayan açıklamalar yaptı. Yılmaz ise uzun süre sessizliğini korudu. Tam 'Aşk evliliğe mi gidiyor' manşetleri atılmaya başlamıştı ki, Cem Yılmaz Şallı ile ilgili sorulara çok tartışılan bir yanıt verdi: Ateş et ve Unut! Bu açıklama ikilinin yollarını ayırdı...
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Cem Yılmaz, 2018 yılında 'O Ses Türkiye' programında karşı karşıya geldiği 1991 Miss Turkey güzeli Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin Bodrum'da çekilen romantik fotoğrafları günlerce konuşuldu. Yılmaz, ilk defa sosyal medya hesaplarında sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı.
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Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti.
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Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.
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1,5 YILLIK AŞK BİTTİ
Bütün yazı el ele, göz göze geçiren Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberlerden sonra yaşandı. Krizi aşamayan çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı.
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İhanet haberleri gündeme gelince, Defne Samyeli sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı:
"Benim özelim bana aittir.Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok.İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum..."
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SERENAY İTİRAFI
Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Cem Yılmaz ise konuk olduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini ilk kez açıkladı.
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"DALIP GİDİYORUM"
Yılmaz 'Instagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakıyorum, dalıp gidiyorum. Bu stalk mu oluyor?' diye sordu.
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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın açıklamalarına "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” sözleriyle karşılık verdi.
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Alice ekibi 2 Şubat'ta 50. oyun kutlaması yaptı. Geceye katılanlar arasında Cem Yılmaz da vardı. Bu durum aşk söylentilerini bir kez daha alevlendirdi.
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ATİNA KAÇAMAĞI AŞKI BELGELEDİ
Haberler karşısında inatla sessizliğini koruyan çiftten ilk fotoğraf ise geçtiğimiz hafta yaptıkları Atina kaçamağından geldi. Böylece Cem Yılmaz- Serenay Sarıkaya ilişkisi belgelenmiş oldu.
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"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"
Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, bu kez ilişkisini kabul etti ve itiraf gibi bir açıklama yaptı: Her şey gördüğünüz gibi...
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3 ay boyunca iddia olarak magazin gündeminde yer alan aşkın ortaya çıkmasının ardından gözler Cem Yılmaz'ın eski aşkı Defne Samyeli'ye çevrildi.
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Daha önce 'Şuan söyleyecek bir şey yok, gerekirse konuşuruz' diyen Samyeli, sessizliğini bozdu.
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Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasındaki aşk iddialarıyla ilgili gazetecilere ilk kez konuştu.
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"BİLMİYORDUM, KONDURAMADIM"
“Yaptığınız haberlere sert tepki vermiştim. Yeni gelişmelere baktığımda o haberi işini sağduyulu yapan arkadaşlar yapmış. Hiç konduramadım. Bilmiyordum. Meğer siz haklıymışsınız. Size haksızlık etmişim.”
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DİKKAT ÇEKEN DETAY
Cem Yılmaz, Ağustos ayında Instagram sayfasında Defne Samyeli ile videosunu paylaşmıştı. Çiftin videosunu beğenenler arasında Serenay Sarıkaya'nın da olması dikkatlerden kaçmadı.
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'ŞAHANE BİR ÖZEL HAYATIM VAR'
Bir akarkayıt firması 15 yıl önceki reklam yüzü Cem Yılmaz’la yeniden bir araya geldi. Bu işbirliği, düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Ünlü komedyen basın toplantısında konuyu özel hayatına getirdi...
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“25 senedir bu işi yapıyorum. Hiç başarısız işim olmadı. Özel hayatımda biraz oldu. Konuyu siz oraya getirmeden ben getireyim.” Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’yla Atina’da çekilen fotoğrafları sorulunca “Siz gönüllü paparazzi misiniz? Dün o patladı” diye espri yapan Yılmaz, “Şahane bir özel hayatım var” diye konuştu.
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'NÜFUS MÜDÜRÜ MÜSÜNÜZ?'
Yılmaz, “Jennifer Lawrence için ‘O 29 yaşında bana küçük gelir’ demiştiniz ama Serenay Hanım 28 yaşında” sorusunu yönelten muhabiri de “Nüfus müdürlüğünden misiniz?” diyerek tersledi. (Deniz BOY)