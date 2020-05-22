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Evdehayat
Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 11:15,

Bu alışkanlıklar yiyeceklerin besin değerini düşürüyor!

Tükettiğimiz besinlerde bulunan vitaminler, proteinler, sağlıklı yağlar ve minerallerin bazı yanlış alışkanlıklar yüzünden yok olabildiğini biliyor musunuz?

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İşte mutfakta yapmamanız gereken, yiyeceklerin besin değerlerini düşüren hatalar...

2Et ürünlerini yüksek ateşte pişirmek
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Et ürünlerini yüksek ateşte pişirmek

Et, tavuk ve balıkta bulunan doğal olarak bulunan kimyasal bileşikler, kavurma ve kızartma gibi yüksek ısıya maruz kaldıkları pişirme yöntemleri sırasında artıyorlar. Bu kimyasalların artması ise vücutta yaşlanmayı hızlandıran, bizleri hastalıklara açık hale getiren kronik inflamasyona sebep oluyor. Et ürünlerini orta-düşük ısıda, fırın, ızgara ya da haşlama yöntemleri ile pişirmeyi tercih edin.

3Eti süt ürünleri ile tüketmek
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Eti süt ürünleri ile tüketmek

Yoğurt, peynir gibi kalsiyum kaynağı besinler demir emilimini azaltabiliyor. Bu sebeple etlerle beraber tüketmemek gerekiyor. Et tüketirken yanında biber, yeşillikler ve limon tercih etmeniz demir mineralinden daha fazla fayda sağlamanıza yardımcı olacaktır.

4Zeytinyağını yüksek ısıda kullanmak
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Zeytinyağını yüksek ısıda kullanmak

Zeytinyağı, en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Kalp, damar ve beyin sağlığına fayda sağlayan Omega 3 ve Omega 6 gibi sağlıklı yağ asitlerini içeren zeytinyağı, düşük dumanlanma noktasına sahiptir. Bu sebeple zeytinyağını yüksek ısıya maruz bırakmak içeriğindeki yararlı yağ asitlerinin bozulmalarına sebep oluyor. Zeytinyağını yemekler piştikten sonra eklemeye, soğuk olarak tüketmeye dikkat edin.

5Meyve ve sebzeleri fazla ince doğramak
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Meyve ve sebzeleri fazla ince doğramak

Besin kaybına sebep olan 3 faktörü ısı, ışık ve oksijen olarak sıralayabiliriz. Sebze ve meyvelerin için kısımları oksijen ve ışıktan korunuyor. Bu kısımlar çok ince kesildiklerinde ışığa ve oksijene maruz kalıyor. bu sebeple de mineral ve vitamin içerikleri azalmaya başlıyor. Sebze ve meyveleri ince doğramak yerine iri parçalar halinde doğrayın.

6Sebzeleri bol suda uzun süre haşlamak
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Sebzeleri bol suda uzun süre haşlamak

Sebzelerde bulunan B ve C grubu vitaminleri ısıya maruz kaldıklarında kolayca kayba uğrayabiliyor. Eğer sebzeleri pişirecekseniz en fazla 10-20 dakika arasında, diriliklerini koruyacakları şekilde pişirmenizi öneriyoruz.

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Öte yandan sebzeleri bol suda ve uzun süre haşlarsanız mineral ve vitamin değerleri kayba uğrar. Sebzeleri haşlayacaksanız bu işlemi az suda ve düşük sıcaklıkta yapın. Buharda ve kendi suyu ile soteleyerek de pişirebilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, iStock

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