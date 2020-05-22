Bu alışkanlıklar yiyeceklerin besin değerini düşürüyor!

Et, tavuk ve balıkta bulunan doğal olarak bulunan kimyasal bileşikler, kavurma ve kızartma gibi yüksek ısıya maruz kaldıkları pişirme yöntemleri sırasında artıyorlar. Bu kimyasalların artması ise vücutta yaşlanmayı hızlandıran, bizleri hastalıklara açık hale getiren kronik inflamasyona sebep oluyor. Et ürünlerini orta-düşük ısıda, fırın, ızgara ya da haşlama yöntemleri ile pişirmeyi tercih edin.
3
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Eti süt ürünleri ile tüketmek
Yoğurt, peynir gibi kalsiyum kaynağı besinler demir emilimini azaltabiliyor. Bu sebeple etlerle beraber tüketmemek gerekiyor. Et tüketirken yanında biber, yeşillikler ve limon tercih etmeniz demir mineralinden daha fazla fayda sağlamanıza yardımcı olacaktır.
4
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Zeytinyağını yüksek ısıda kullanmak
Zeytinyağı, en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Kalp, damar ve beyin sağlığına fayda sağlayan Omega 3 ve Omega 6 gibi sağlıklı yağ asitlerini içeren zeytinyağı, düşük dumanlanma noktasına sahiptir. Bu sebeple zeytinyağını yüksek ısıya maruz bırakmak içeriğindeki yararlı yağ asitlerinin bozulmalarına sebep oluyor. Zeytinyağını yemekler piştikten sonra eklemeye, soğuk olarak tüketmeye dikkat edin.
5
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Meyve ve sebzeleri fazla ince doğramak
Besin kaybına sebep olan 3 faktörü ısı, ışık ve oksijen olarak sıralayabiliriz. Sebze ve meyvelerin için kısımları oksijen ve ışıktan korunuyor. Bu kısımlar çok ince kesildiklerinde ışığa ve oksijene maruz kalıyor. bu sebeple de mineral ve vitamin içerikleri azalmaya başlıyor. Sebze ve meyveleri ince doğramak yerine iri parçalar halinde doğrayın.
6
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Sebzeleri bol suda uzun süre haşlamak
Sebzelerde bulunan B ve C grubu vitaminleri ısıya maruz kaldıklarında kolayca kayba uğrayabiliyor. Eğer sebzeleri pişirecekseniz en fazla 10-20 dakika arasında, diriliklerini koruyacakları şekilde pişirmenizi öneriyoruz.
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Öte yandan sebzeleri bol suda ve uzun süre haşlarsanız mineral ve vitamin değerleri kayba uğrar. Sebzeleri haşlayacaksanız bu işlemi az suda ve düşük sıcaklıkta yapın. Buharda ve kendi suyu ile soteleyerek de pişirebilirsiniz.