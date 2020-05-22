Bu alışkanlıklar yiyeceklerin besin değerini düşürüyor!

Meyve ve sebzeleri fazla ince doğramak Besin kaybına sebep olan 3 faktörü ısı, ışık ve oksijen olarak sıralayabiliriz. Sebze ve meyvelerin için kısımları oksijen ve ışıktan korunuyor. Bu kısımlar çok ince kesildiklerinde ışığa ve oksijene maruz kalıyor. bu sebeple de mineral ve vitamin içerikleri azalmaya başlıyor. Sebze ve meyveleri ince doğramak yerine iri parçalar halinde doğrayın.