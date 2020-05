Bu alışkanlıklar yiyeceklerin besin değerini düşürüyor!

Et ürünlerini yüksek ateşte pişirmek Et, tavuk ve balıkta bulunan doğal olarak bulunan kimyasal bileşikler, kavurma ve kızartma gibi yüksek ısıya maruz kaldıkları pişirme yöntemleri sırasında artıyorlar. Bu kimyasalların artması ise vücutta yaşlanmayı hızlandıran, bizleri hastalıklara açık hale getiren kronik inflamasyona sebep oluyor. Et ürünlerini orta-düşük ısıda, fırın, ızgara ya da haşlama yöntemleri ile pişirmeyi tercih edin.