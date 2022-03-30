Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Bruce Willis kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? İşte Hollywood yıldızı Bruce Willis'in sağlık durumu ve hayatı hakkında merak edilenler

#Bruce Willis#Hollywood#Afazi

Hollywood yıldızı Bruce Willis'in hayatı oyunculuk kariyerini bırakacağını açıklamasının ardından gündeme geldi. Ünlü oyuncu Willis, işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen hastalığa yakalandı. Gelen açıklama sonrası gözler Bruce Willis'in sağlık durumuna çevrildi. Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu Bruce Willis, 1985–1989 yıllarında yayınlanan "Moonlighting" (Mavi Ay) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuşmuştu. Peki, Bruce Willis kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne? İşte, Bruce Willis'in hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler.

1/4Bruce Willis kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne İşte Hollywood yıldızı Bruce Willisin sağlık durumu ve hayatı hakkında merak edilenler

Bruce Willis kimdir, sorusu son gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Çok sayıda sinema ve televizyon dizisinde yer alan Bruce Willis'in filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapmıştı. 67 yaşındaki Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'Afazi' teşhisi koyulduğu öğrenildi.

2/4HASTALIĞI NE

HASTALIĞI NE?

Aile tarafından yapılan bu ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'Afazi' teşhisi koyulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.

- Afazi nedir, belirtileri nedir?

3/4BRUCE WİLLİS KİMDİR

BRUCE WİLLİS KİMDİR?

Walter Bruce Willis 19 Mart 1955'te Batı Almanya'da dünyaya geldi. Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirmiş, daha sonra New York'a yerleşerek oyunculuk kariyerine adım attı.

Emmy ve Altın Küre ödüllü yıldızın filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yaptı. Bruce Willis, birçok televizyon dizisinin yanı sıra 'Die Hard' (Zor Ölüm) gibi ses getiren aksiyon filmlerinde rol almıştı.

4/4Bruce Willis kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne İşte Hollywood yıldızı Bruce Willisin sağlık durumu ve hayatı hakkında merak edilenler

"Moonlighting" (Mavi Ay) (1985–1989) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuşan 1987'de evlendiği Amerikalı oyuncu Demi Moore'dan 2000'de boşandı.

Üç çocuk babası olan Willis, 21 Mart 2009 tarihinde Emma Heming ile evlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bruce Willis#Hollywood#Afazi