Bruce Willis kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? İşte Hollywood yıldızı Bruce Willis'in sağlık durumu ve hayatı hakkında merak edilenler

Bruce Willis kimdir, sorusu son gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Çok sayıda sinema ve televizyon dizisinde yer alan Bruce Willis'in filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapmıştı. 67 yaşındaki Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'Afazi' teşhisi koyulduğu öğrenildi.
Aile tarafından yapılan bu ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'Afazi' teşhisi koyulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.
- Afazi nedir, belirtileri nedir?
Walter Bruce Willis 19 Mart 1955'te Batı Almanya'da dünyaya geldi. Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirmiş, daha sonra New York'a yerleşerek oyunculuk kariyerine adım attı.
Emmy ve Altın Küre ödüllü yıldızın filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yaptı. Bruce Willis, birçok televizyon dizisinin yanı sıra 'Die Hard' (Zor Ölüm) gibi ses getiren aksiyon filmlerinde rol almıştı.
"Moonlighting" (Mavi Ay) (1985–1989) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuşan 1987'de evlendiği Amerikalı oyuncu Demi Moore'dan 2000'de boşandı.
Üç çocuk babası olan Willis, 21 Mart 2009 tarihinde Emma Heming ile evlendi.