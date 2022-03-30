Bruce Willis kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? İşte Hollywood yıldızı Bruce Willis'in sağlık durumu ve hayatı hakkında merak edilenler

HASTALIĞI NE?

Aile tarafından yapılan bu ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'Afazi' teşhisi koyulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.



- Afazi nedir, belirtileri nedir?