Riski göze alıp evlenemiyorlar: Düğün başka bahara kaldı
Gösteri dünyasının genç çifti kısa bir süre önce nişanlarını ilan etti. Bununla kalmayıp gelecek yılın eylül ayında da düğün planladı.
Instagram, Backgrid UK
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Fakat o planlar suya düştü. Koronavirüs pandemisinin bir türlü hız kesmemesi üzerine de evliliği 2022'ye erteledi.
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David ve Victoria Beckham'ın dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn Beckham, bir süre önce nişanlandığı Nicola Peltz ile önümüzdeki yılın eylül ayında evlenmeyi planlıyordu.
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Üstelik çift iki düğün yapacaktı. Biri Beckham ailesinin Costwolds'daki kır evinde, diğeri de Peltz'in memleketi olan Florida'da olacaktı.
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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, yakınlarına 2021'in eylül ayı için gün belirlemeye çalışıyordu. Fakat koronavirüs pandemisinin hız kesmemesi üzerine düğün ertelendi.
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21 yaşındaki Brooklyn ile 25 yaşındaki Nicola Peltz, durumun hem kendileri hem de yakınları için tehlike yaratacağını düşünerek planlarını 2022 yılına erteledi. Yani genç çiftin düğünü planlanandan bir yıl sonraya kaldı.
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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, geçen temmuz ayında nişanlandıklarını ilan ettiler. O dönemden sonra da düğün hazırlıklarına başladılar. Hatta Nicola Peltz'in gelinliğini kayınvalidesi Victoria Beckham'ın tasarlayacağı haberleri de basına yansıdı.
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Beckham ailesinin en küçük çocuğu olan 9 yaşındaki Harper da ağabeyinin düğününde nedime olacaktı.
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Amerikalı oyuncu Nicole Anne Peltz, Son Hava Bükücü adlı filmde canlandırdığı Katara karakteriyle dikkat çekti.
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Genç kadın milyarder Amerikalı iş adamı Nelson Peltz ile Claudia Heffner Peltz'in kızı.