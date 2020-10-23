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Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 17:10 | 

Riski göze alıp evlenemiyorlar: Düğün başka bahara kaldı

Gösteri dünyasının genç çifti kısa bir süre önce nişanlarını ilan etti. Bununla kalmayıp gelecek yılın eylül ayında da düğün planladı.

Instagram, Backgrid UK

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Fakat o planlar suya düştü. Koronavirüs pandemisinin bir türlü hız kesmemesi üzerine de evliliği 2022'ye erteledi.

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David ve Victoria Beckham'ın dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn Beckham, bir süre önce nişanlandığı Nicola Peltz ile önümüzdeki yılın eylül ayında evlenmeyi planlıyordu.

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Üstelik çift iki düğün yapacaktı. Biri Beckham ailesinin Costwolds'daki kır evinde, diğeri de Peltz'in memleketi olan Florida'da olacaktı.

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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, yakınlarına 2021'in eylül ayı için gün belirlemeye çalışıyordu. Fakat koronavirüs pandemisinin hız kesmemesi üzerine düğün ertelendi.

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21 yaşındaki Brooklyn ile 25 yaşındaki Nicola Peltz, durumun hem kendileri hem de yakınları için tehlike yaratacağını düşünerek planlarını 2022 yılına erteledi. Yani genç çiftin düğünü planlanandan bir yıl sonraya kaldı.

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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, geçen temmuz ayında nişanlandıklarını ilan ettiler. O dönemden sonra da düğün hazırlıklarına başladılar. Hatta Nicola Peltz'in gelinliğini kayınvalidesi Victoria Beckham'ın tasarlayacağı haberleri de basına yansıdı.

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 Beckham ailesinin en küçük çocuğu olan 9 yaşındaki Harper da ağabeyinin düğününde nedime olacaktı.

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Amerikalı oyuncu Nicole Anne Peltz, Son Hava Bükücü adlı filmde canlandırdığı Katara karakteriyle dikkat çekti.

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Genç kadın milyarder Amerikalı iş adamı Nelson Peltz ile Claudia Heffner Peltz'in kızı.

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