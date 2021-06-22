Kızlarıyla poz verdi: Bacağındaki yara izini de saklamadı
1980'li yıllarda "güzelliğin simgesi" olarak nitelendirilen ünlü oyuncu kızlarıyla birlikte objektif karşısına geçti. Bir mayo ve bikini firmasının tanıtımı için poz veren ünlü oyuncu, kısa bir süre önce geçirdiği operasyonun izini de saklama gereği duymadı.
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KIZLARIYLA OBJEKTİF KARŞISINDA
Koyu renk, uzun ve gür saçları, mavi gözleri ve hiç almadığı kaşlarıyla 1980'lerde 'güzellik simgesi' olarak nitelendirilen oyuncu Broke Shields iki kızıyla birlikte objektif karşısına geçti.
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İKİ KIZ ÇOCUK ANNESİ
56 yaşındaki Shields, kızları; 18 yaşındaki Rowan ve 15 yaşındaki Grier ile birlikte bir mayo- bikini firmasının tanıtım yüzü oldu.
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NEW YORK'TA POZ VERDİLER
Siyah- beyaz ve gri kareli bikini ve mayolar giyen Shields ve kızları, New York, Southhampton'da poz verdi.
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OPERASYONUN İZİ BACAĞINDA
Kısa bir süre önce egzersiz videosu çekerken düşüp bacak kemiğini kıran Brooke Shields'in, geçirdiği operasyon izini de gözler önüne sermesi dikkatlerden kaçmadı.
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NEŞELİ GÖRÜNTÜLER
Shields, mutlu bir evlilik sürdürdüğü Chris Henchy'den dünyaya gelen kızları Rowan ve Grier'ın eşlik ettiği çekimde neşeli görüntüler sergiledi. Ünlü oyuncu ve kızları zaman zaman sosyal medya için de cep telefonuyla fotoğraf çekti.
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GEÇİRDİĞİ KAZAYI ANLATMIŞTI
Brooke Shields, geçen şubat ayında geçirdiği kazayı, katıldığı bir TV programında anlatmıştı.
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'HER GÜN YAPTIĞI EGZERSİZ'
Formunu korumak için düzenli olarak egzersiz yapan Shields, yine denge tahtasında egzersiz yaptığını anlatıp "Her gün kullandığım o denge tahtalarından birinin üzerindeydim. Bu, yapmayı sevdiğim bir şey. Bunu Instagram için yaparken bir anda aptalca dikkatim dağıldı ve havaya uçtum ve düştüm" diyerek uylum kemiğinin nasıl kırıldığını anlatmıştı.
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FEMUR KEMİĞİNİ KIRDI
İnsan vücudundaki en uzun ve güçlü kemik olan uyluk kemiği (femur kemiği) kırılması yüzünden hastanede yatan Shields, tedavi sürecinde yürüme egzersizleri yaparken çekilen videolarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.
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TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Merdiven egzersizi sırasında çekilen videosuna Instagram sayfasında yer veren Shields "Her seferinde bir adım" diye yazmıştı.
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ÇOCUK YILDIZ OLARAK ÜNLENDİ
1965 yılında dünyaya gelen Brooke Shields, küçük yaşta sinema dünyasında adını duyurdu. Tartışma yaratan 1978 tarihli Pretty Baby adlı filmle sinema serüvenine başlayan Shields, bir yıl sonra da Wanda Nevada adlı filmde rol aldı. 1980'de rol aldığı Endless Love ise onun kariyeri ve hayatı için bir dönüm noktası oldu.
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FRANSIZ EDEBİYATI OKUDU
80'lerin ikinci yarısında üniversite eğitimi için sinema kariyerine ara veren Shields, Fransız Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1.83 santimlik boyu yüzünden birçok rolü kaçırdığını itiraf eden Shields, okulunu bitirdikten sonra Sunnedny Susan'ın da aralarında bulunduğu birçok dizide kamera karşısına geçti.
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TENİS YILDIZI İLE EVLENİP BOŞANDI
Brooke Shields, özel hayatı, annesiyle ilişkileri ve bekaret konusundaki görüşleriyle de hep magazin gündeminin ilk sıralarında kaldı. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla konuşulan Shields, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile evlenip boşandı. 2001'de yapımcı Chris Hency (sağda) ile hayatını birleştiren Shields, iki çocuk annesi.
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JACKSON EVLENMEK İSTEDİ
Brooke Shields, bir dönem Michael Jackson ile olan yakınlığıyla da konuşulmuştu. Shields ile Jackson 1981 yılında tanıştılar.
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HEP GÜNDEMDEYDİ
Her ne kadar resmi olarak aşkları doğrulanmasa da Jackson'ın Brooke Shields'e olan hayranlığını bilmeyen yoktu. Hatta Shields, Jackson'ın defalarca kendisiyle evlenmek istediğini söylediğini belirtmişti.