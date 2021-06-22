Kızlarıyla poz verdi: Bacağındaki yara izini de saklamadı

'HER GÜN YAPTIĞI EGZERSİZ' Formunu korumak için düzenli olarak egzersiz yapan Shields, yine denge tahtasında egzersiz yaptığını anlatıp "Her gün kullandığım o denge tahtalarından birinin üzerindeydim. Bu, yapmayı sevdiğim bir şey. Bunu Instagram için yaparken bir anda aptalca dikkatim dağıldı ve havaya uçtum ve düştüm" diyerek uylum kemiğinin nasıl kırıldığını anlatmıştı.