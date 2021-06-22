MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKızlarıyla poz verdi: Bacağındaki yara izini de saklamadı
GeriMagazin Kızlarıyla poz verdi: Bacağındaki yara izini de saklamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, ALAMY
Haber Giriş: 22 Haziran 2021 - 11:35 | 

Kızlarıyla poz verdi: Bacağındaki yara izini de saklamadı

1980'li yıllarda "güzelliğin simgesi" olarak nitelendirilen ünlü oyuncu kızlarıyla birlikte objektif karşısına geçti. Bir mayo ve bikini firmasının tanıtımı için poz veren ünlü oyuncu, kısa bir süre önce geçirdiği operasyonun izini de saklama gereği duymadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KIZLARIYLA OBJEKTİF KARŞISINDA

KIZLARIYLA OBJEKTİF KARŞISINDA

Koyu renk, uzun ve gür saçları, mavi gözleri ve hiç almadığı kaşlarıyla 1980'lerde 'güzellik simgesi' olarak nitelendirilen oyuncu Broke Shields iki kızıyla birlikte objektif karşısına geçti.

2İKİ KIZ ÇOCUK ANNESİ

İKİ KIZ ÇOCUK ANNESİ

56 yaşındaki Shields, kızları; 18 yaşındaki Rowan ve 15 yaşındaki Grier ile birlikte bir mayo- bikini firmasının tanıtım yüzü oldu. 

3NEW YORKTA POZ VERDİLER

NEW YORK'TA POZ VERDİLER

Siyah- beyaz ve gri kareli bikini ve mayolar giyen Shields ve kızları, New York, Southhampton'da poz verdi.

4OPERASYONUN İZİ BACAĞINDA

OPERASYONUN İZİ BACAĞINDA

Kısa bir süre önce egzersiz videosu çekerken düşüp bacak kemiğini kıran Brooke Shields'in, geçirdiği operasyon izini de gözler önüne sermesi dikkatlerden kaçmadı.

5NEŞELİ GÖRÜNTÜLER

NEŞELİ GÖRÜNTÜLER

Shields, mutlu bir evlilik sürdürdüğü Chris Henchy'den dünyaya gelen kızları Rowan ve Grier'ın eşlik ettiği çekimde neşeli görüntüler sergiledi. Ünlü oyuncu ve kızları zaman zaman sosyal medya için de cep telefonuyla fotoğraf çekti.

6GEÇİRDİĞİ KAZAYI ANLATMIŞTI

GEÇİRDİĞİ KAZAYI ANLATMIŞTI

Brooke Shields, geçen şubat ayında geçirdiği kazayı, katıldığı bir TV programında anlatmıştı.

7HER GÜN YAPTIĞI EGZERSİZ

'HER GÜN YAPTIĞI EGZERSİZ'

Formunu korumak için düzenli olarak egzersiz yapan Shields, yine denge tahtasında egzersiz yaptığını anlatıp "Her gün kullandığım o denge tahtalarından birinin üzerindeydim. Bu, yapmayı sevdiğim bir şey. Bunu Instagram için yaparken bir anda aptalca dikkatim dağıldı ve havaya uçtum ve düştüm" diyerek uylum kemiğinin nasıl kırıldığını anlatmıştı.

8FEMUR KEMİĞİNİ KIRDI

FEMUR KEMİĞİNİ KIRDI

İnsan vücudundaki en uzun ve güçlü kemik olan uyluk kemiği (femur kemiği) kırılması yüzünden hastanede yatan Shields, tedavi sürecinde yürüme egzersizleri yaparken çekilen videolarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

9TEDAVİSİ TAMAMLANDI

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Merdiven egzersizi sırasında çekilen videosuna Instagram sayfasında yer veren Shields "Her seferinde bir adım" diye yazmıştı. 

10ÇOCUK YILDIZ OLARAK ÜNLENDİ

ÇOCUK YILDIZ OLARAK ÜNLENDİ

1965 yılında dünyaya gelen Brooke Shields, küçük yaşta sinema dünyasında adını duyurdu. Tartışma yaratan 1978 tarihli Pretty Baby adlı filmle sinema serüvenine başlayan Shields, bir yıl sonra da Wanda Nevada adlı filmde rol aldı. 1980'de rol aldığı Endless Love ise onun kariyeri ve hayatı için bir dönüm noktası oldu.

11FRANSIZ EDEBİYATI OKUDU

FRANSIZ EDEBİYATI OKUDU

80'lerin ikinci yarısında üniversite eğitimi için sinema kariyerine ara veren Shields, Fransız Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1.83 santimlik boyu yüzünden birçok rolü kaçırdığını itiraf eden Shields, okulunu bitirdikten sonra Sunnedny Susan'ın da aralarında bulunduğu birçok dizide kamera karşısına geçti.

12TENİS YILDIZI İLE EVLENİP BOŞANDI

TENİS YILDIZI İLE EVLENİP BOŞANDI

Brooke Shields, özel hayatı, annesiyle ilişkileri ve bekaret konusundaki görüşleriyle de hep magazin gündeminin ilk sıralarında kaldı. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla konuşulan Shields, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile evlenip boşandı. 2001'de yapımcı Chris Hency (sağda) ile hayatını birleştiren Shields, iki çocuk annesi.

13JACKSON EVLENMEK İSTEDİ

JACKSON EVLENMEK İSTEDİ

Brooke Shields, bir dönem Michael Jackson ile olan yakınlığıyla da konuşulmuştu. Shields ile Jackson 1981 yılında tanıştılar.

14HEP GÜNDEMDEYDİ

HEP GÜNDEMDEYDİ

Her ne kadar resmi olarak aşkları doğrulanmasa da Jackson'ın Brooke Shields'e olan hayranlığını bilmeyen yoktu. Hatta Shields, Jackson'ın defalarca kendisiyle evlenmek istediğini söylediğini belirtmişti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi