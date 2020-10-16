Britney Spears'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± olay oldu: O kadÄ±n sen deÄŸilsin

2004 yÄ±lÄ±nda evlenip iki Ã§ocuk sahibi olan Ã§ift, 2007 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte ondan sonra da Spears iÃ§in Ã§alkantÄ±lÄ± bir dÃ¶nem baÅŸladÄ±.HayatÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼zene oturtamadÄ±. Ã‡Ä±lgÄ±n ve saÄŸlÄ±ksÄ±z bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ± Spears. O dÃ¶nemlerden bu yana da Ã§eÅŸitli zamanlarda ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybedip uzun sÃ¼relerle tedavi gÃ¶rdÃ¼. O sÃ¼reÃ§te kariyeri de iniÅŸe geÃ§ti.