Britney Spears'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± olay oldu: O kadÄ±n sen deÄŸilsin

GeÃ§en yÄ±l ruhsal sorunlarÄ± nedeniyle rehabilitasyon merkezine yatÄ±rÄ±lan ve hayranlarÄ±nÄ± korkutan Britney Spears, bir sÃ¼redir daha sakin bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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38 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Spears, Ã¶nceki gÃ¼n Instagram sayfasÄ±nda bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. O fotoÄŸraftaki kadÄ±nÄ±n kendisi, erkeÄŸin de sevgilisi Sam Asghari olduÄŸu birÃ§ok takipÃ§isi tarafÄ±ndan kabul edildi.
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Fakat bazÄ± takipÃ§ileri, bir kumsalda Ã§ekilen fotoÄŸrafta yer alan kadÄ±n ve erkeÄŸin yÃ¼zleri gÃ¶rÃ¼nmediÄŸi iÃ§en onlarÄ±n Spears ve Asghari olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu da Britney Spears'Ä±n takipÃ§ileri arasÄ±nda bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
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Bir takipÃ§isinin "yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rÃ¼nmeyen kadÄ±n Britney deÄŸil" yorumuna bir baÅŸkasÄ± "O kadÄ±n Britney. Onu sadece gerÃ§ek hayranlarÄ± tanÄ±r" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
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BazÄ± hayranlarÄ± da kadÄ±nÄ±n Britney olduÄŸunu, ancak onu omzunda taÅŸÄ±yanÄ±n sevgilisi deÄŸil korumasÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.Â
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BazÄ±larÄ±, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼deki kadÄ±nÄ±n daha uzun boylu olduÄŸunu dolayÄ±sÄ±yla onun Spears olamayacaÄŸÄ±nÄ± savundu. Buna karÅŸÄ±lÄ±k veren bir baÅŸkasÄ± da "Bu kesinlikle Britney. SaÃ§Ä±ndaki korkunÃ§ kaynaklara baksanÄ±za" diye yanÄ±t verdi.Spears'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalar bir gÃ¼ndÃ¼r bÃ¼tÃ¼n hararetiyle sÃ¼rÃ¼p gidiyor.Â
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100 milyondan fazla albÃ¼m satarak tÃ¼m zamanlarÄ±n en Ã§ok satan mÃ¼zik sanatÃ§Ä±larÄ±ndan biri olan Britney Spears, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± hayat sÃ¼rdÃ¼ren Ã¼nlÃ¼lerinden biri.Â
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GenÃ§ yaÅŸÄ±nda elde ettiÄŸi ÅŸÃ¶hret bir yana dÃ¶nemin en gÃ¶zde ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±ndan Justin Timberlake ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla da kariyerinin ilk basamaÄŸÄ±nda ilgi odaÄŸÄ± oldu Spears.Jason Alexander ile 2004'te evlenip yine aynÄ± yÄ±l boÅŸandÄ±. ArdÄ±ndan olaylÄ± bir ÅŸekilde yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Kevin Federline ile bir evlilik yaptÄ±.
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2004 yÄ±lÄ±nda evlenip iki Ã§ocuk sahibi olan Ã§ift, 2007 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte ondan sonra da Spears iÃ§in Ã§alkantÄ±lÄ± bir dÃ¶nem baÅŸladÄ±.HayatÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼zene oturtamadÄ±. Ã‡Ä±lgÄ±n ve saÄŸlÄ±ksÄ±z bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ± Spears. O dÃ¶nemlerden bu yana da Ã§eÅŸitli zamanlarda ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybedip uzun sÃ¼relerle tedavi gÃ¶rdÃ¼. O sÃ¼reÃ§te kariyeri de iniÅŸe geÃ§ti.
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Â Federline ile boÅŸanma sÃ¼recinde bunalÄ±ma girdi ve kendisini alkole, gece hayatÄ±na vurdu. Bu sebeple mahkeme iki Ã§ocuÄŸu babalarÄ± Kevin Federline'e verme kararÄ± aldÄ±.Â Â
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Spears'Ä±n teyzesi Covington kansere yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra Spears tekrar rehabilitasyona girmiÅŸ ve ardÄ±ndan saÃ§larÄ±nÄ± kazÄ±tarak tÃ¼m dÃ¼nyada ÅŸok etkisi yaratmÄ±ÅŸtÄ±.
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Â Spears daha sonra uyuÅŸturucu madde kullanÄ±mÄ± ÅŸÃ¼phesiyle birkaÃ§ defa daha hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve ilerleyen sÃ¼reÃ§te akÄ±l ve ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± eski gÃ¼nlerine geri dÃ¶ndÃ¼.
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Â ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± geÃ§en yÄ±l yine psikolojik olarak zorlu bir sÃ¼reÃ§ geÃ§irdi ve bir rehabilitasyon merkezine yatÄ±rÄ±lÄ±p bir ay tedavi gÃ¶rdÃ¼. O dÃ¶nemde Spears'Ä±n yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ±, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ÅŸu sÄ±ralar yalnÄ±zca kendisine odaklanmasÄ± gerektiÄŸini ve babasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± sebebiyle zor gÃ¼nler geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yledi.Â
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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa babasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± onu derinden Ã¼zse de kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce baba- kÄ±z arasÄ±nda bir gerilim yaÅŸandÄ±.
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2007'de saÃ§larÄ±nÄ± kazÄ±yÄ±p ÅŸemsiyeyle park halindeki araÃ§lara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan beri onun finansal iÅŸleriyle babasÄ± ilgileniyordu. Yani vesayeti babasÄ±ndaydÄ±.
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Fakat geÃ§en ay Spears, babasÄ±nÄ±n bu sÃ¼reci kendi yararÄ±na kullanÄ±p hayatÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸini ileri sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±. Hatta Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± vesayetinin babasÄ±ndan alÄ±nÄ±p menajerine verilmesini de talep etti.Â