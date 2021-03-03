'Ben o dizideki şişman kız değilim'

Her ne kadar başta moda dünyası olmak üzere sinema ve TV'de 'mutlaka zayıflk' anlayışına karşı yükselen sesler son yıllarda çoğalsa da arada yine eski "zayıflık" baskısı ortaya çıkıyor.
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ALTIN KÜRE GECESİNDE SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI
Bunun son örneklerinden biri de önceki akşam düzenlenen Altın Küre Ödülleri töreni sırasında sosyal medya üzerinden yaşandı.
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TÖREN GECESİ İÇİN ÖZEL HAZIRLANDI
Bir dijital TV kanalında ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran Bridgerton dizisinde kamera karşısına geçen 34 yaşındaki oyuncu Nicola Coughlan töreni evinden izledi. Özel olarak hazırlanan genç oyuncu, sarı renkli bir gece elbisesi seçti. Üzerine de siyah bir hırka giydi. Altın Küre kıyafeti içinde çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.
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'O SİYAH HIRKA HEP OLACAK'
The Big Calf adlı podcast yayınının sunucusu Amanda Richards, Coughlan'ın görüntüsü hakkında çok eleştirilen bir yorum yaptı. Richards, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bridgerton dizisinden şişman kız, Altın Küre'de siyah hırka giymiş" diye yazdı. Amanda Richards "Ne kadar çekici ve tarz göründüğünüz fark etmez, eğer şişman bir kızsanız her zaman giymeyi düşündüğünüz siyah bir hırka olacaktır" diye devam etti.
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YORUMU TEPKİ ÇEKTİ
Onun, Nicola Coughlan'ın fiziksel görüntüsüne yönelik bu yorumu başta genç oyuncunun kendisi olmak üzere çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.
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KIYAFETİNİ SAVUNDU
Nicola Coughlan, sosyal medya hesabı üzerinden Amanda Richards'a hırkayı, ünlü bir moda markasının da elbiselerle birlikte kullandığını hatırlatıp, bu hırkanın iyi göründüğüne inandığını ekledi.
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'BENİM BİR ADIM VAR'
Coughlan ayrıca Richards'ın kendisinden "Bridgerton dizisinden şişman kız" diye söz etmesine de "Benim bir adım var" diye yanıt verdi.
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HAYRANLARI MESAJ YAĞDIRDI
Nicola Coughlan'ın hayranları da Amanda Richards'a yanıt vermekte gecikmedi. Bir hayranı, Richards'ın bu paylaşımla dikkat çekmeye çalıştığını belirtti. Bir başkası da "Güzel görünüyorsun ve güzelsin" diye yanıt verdi.
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SAKLANMAK DEĞİL, BİR TERCİH
Bir takipçisi de "Nicola, sen kraliçesin ve harika görünüyorsun" diye yazdı. Coughlan'ın bir başka takipçisi de, bu kıyafetin vücudunu gizlemekten çok bir tercih olduğu görüşünü savundu
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RICHARDS, OYUNCUNUN HAYRANLARIYLA YAZIŞTI
Amanda Richards bu tepkiler üzerine bu kez Instagram hesabından konuyla ilgili başka bir paylaşım yaptı. "Onun adı Nicola Coughlan, gardrobu ve tarzı, birçok zayıf meslektaşından daha güzel ve mesleğinin ilk önemli Hollywood şovunda siyah hırka giydi" diye yazdı. Bunun üzerine Richards da ona "Seninle aynı fikirdeyim ve bu bir tercihti" diye yanıt verdi.