'Ben o dizideki şişman kız değilim'

RICHARDS, OYUNCUNUN HAYRANLARIYLA YAZIŞTI Amanda Richards bu tepkiler üzerine bu kez Instagram hesabından konuyla ilgili başka bir paylaşım yaptı. "Onun adı Nicola Coughlan, gardrobu ve tarzı, birçok zayıf meslektaşından daha güzel ve mesleğinin ilk önemli Hollywood şovunda siyah hırka giydi" diye yazdı. Bunun üzerine Richards da ona "Seninle aynı fikirdeyim ve bu bir tercihti" diye yanıt verdi.