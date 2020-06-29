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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 07:00,

Brezilyalı gelin plajda şov yaptı

Oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Deniz keyfi sonrası iskelede top sektiren Brezilyalı güzel, başarılı performansıyla görenleri şaşırttı.

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1YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
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YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI

Çekimleri Kapadokya’da yapılacak yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Jessica May, set öncesi eşi Hüseyin Kara’yla birlikte tatile çıktı.

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Çift, evlilik yıldönümlerini de tatilde kutladı. Hüseyin Kara’nın romantik bir akşam yemeğine çıkardığı eşine pırlanta kolye hediye ettiği öğrenildi.

3YETENEKLİ GÜZEL
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YETENEKLİ GÜZEL

Jessica May ve Hüseyin Kara, hafta sonu arkadaşlarıyla Gündoğan’daki bir plajda görüntülendi.

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Eşi güneşlenirken denize girip bir süre yüzen May, daha sonra iskeleye çıkıp duş aldı.

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Duşun ardından iskeledeki topu alıp sektiren ve futbol konusundaki tüm yeteneğini gözler önüne seren May, görenleri şaşkına çevirdi.

Ali KESER

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