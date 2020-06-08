Brezilya'dan dünyayı şoke eden koronavirüs kararı

Dünya çapında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya salgınla ilgili ilginç bir karara imza attı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382, Meksika'da 188 kişi hayatını kaybetti.
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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1382 artarak 37 bin 312'ye yükseldi.
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Ülkedeki vaka sayısı da 12 bin 581 artışla 685 bin 427'ye ulaştı.
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Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.
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Bolsonaro: Rakamlar çarpıtılmış
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka rakamlarının çarpıtılmış olduğunu bildirdi.
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Bolsonaro, ülkedeki yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, bazı eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği rakamların çarpıtılmış olduğunu belirterek, bunların "abartılı" olduğunu ima etti.
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Devlet Başkanı Bolsonaro, Twitter'daki hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kovid-19 salgınına ilişkin toplam rakamların, ülkenin mevcut durumunu temsil etmediğini kaydetti.
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Diğer yandan bir eyalet sağlık departmanı yetkilisi, Bolsonaro’nun açıklamalarına tepki göstererek, "Kovid-19 ölümlerini görünmez hale getirmeye çalışan otoriter, duygusuz, insanlık ve etik dışı teşebbüs başarılı olmayacak." ifadesini kullandı.
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Sağlık Bakanlığı verileri kaldırdı
Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadarki toplam vaka ve ölüm sayılarını internet sitesinden kaldırmakla kalmadı, bundan sonra da bu verileri açıklamayacaklarını duyurdu.
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Brezilya, ABD ve İngiltere'den sonra Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü ülke.
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Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede 35.930 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yine aynı verilere göre, koronavirüs ülkede 672.846 kişiye bulaştı.
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Koronavirüse karşı sıkı karantina tedbirlerine karşı çıkan aşırı-sağcı Bolsonaro, salgın yayılırken sosyal mesafelenme kurallarına uyulmayan mitingler düzenlemişti.
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Bakanlık son 24 saatte 27.075 yeni vaka ve 904 can kaybı olduğu bilgisini paylaştı. İnternet sitesinde 10.209 hastanın da iyileştiği bilgisi yer aldı.
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Bolsonaro Twitter'da, "Kümülatif veriler… şu an ülkenin içinde bulunduğu durumu yansıtmıyor" dedi, ancak verilerin neden kaldırıldığına ya da bundan sonra neden yayımlanmayacağına dair bir açıklama yapmadı.
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Karar, gazeteciler ve Kongre üyeleri tarafından yaygın bir şekilde eleştirildi.
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Verilerin kaldırılması, ülkede arka arkaya 4 gün boyunca koronavirüs kaynaklı 1000'den fazla can kaybının meydana gelmesinden sonra gerçekleşti.
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Geçen hafta Brezilya, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısında İtalya'yı geride bırakarak, üçüncü sıraya yerleşmişti.
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Ülkede Bolsonaro'nun koronavirüse karşı aldığı önlemleri eleştiren iki sağlık bakanı görevlerinden istifa etmişti.
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 90 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 92 bin 919’a ulaştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 406 bin 207 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 462 bin 185 kişi iyileşti.
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Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 224 bin 527 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 7 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 112 bin 469 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler
ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı: "Brezilya (691 bin 962), Rusya (467 bin 673), İspanya (288 bin 630), İngiltere (286 bin 194), Hindistan (258 bin 90), İtalya (234 bin 998), Peru (196 bin 515), Almanya (185 bin 869), İran (171 bin 789), Türkiye (170 bin 132), Fransa (153 bin 977), Şili (134 bin 150), Meksika (117 bin 103), Pakistan (103 bin 671), Suudi Arabistan (101 bin 914), Kanada (95 bin 699), Çin (83 bin 40), Katar (68 bin 790), Bangladeş (65 bin 769), Belçika (59 bin 226).”
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Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:
"İngiltere 40 bin 542, Brezilya 37 bin 312, İtalya 33 bin 899, Fransa 29 bin 155, İspanya 27 bin 136, Meksika 13 bin 699, Belçika 9 bin 595, Almanya 8 bin 776, İran 8 bin 281, Kanada 7 bin 800, Hindistan 7 bin 207, Rusya 5 bin 859, Peru 5 bin 465, Türkiye 4 bin 692, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 190, Pakistan 2 bin 67, Bangladeş 888, Suudi Arabistan 712 ve Katar 54."