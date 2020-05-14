Koronavirüs ülkeye kabus gibi çöktü! Ölüm sayısında patlama

Bolsonaro, bu haftanın başında spor salonları, berber ve kuaför salonları gibi bir dizi iş yerini "temel hizmet" olarak listeleyen bir kararname yayınladı ve bu yerlerin sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacağını ilan etti. Fakat en az 10 eyalet valisi bu karara uymayacaklarını açıkladılar.