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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraflar: AFP,Reuters,AP
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 10:22,

Koronavirüs ülkeye kabus gibi çöktü! Ölüm sayısında patlama

Dünya Rusya'daki Covid-19 yeni vaka sayısını tartışırken, gözler bir anda günlük ölüm sayısında patlama yaşayan ülkeye çevrildi

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Brezilya salgının ortaya çıktığından bu yana en büyük can kaybını dün yaşadı ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 881 kişi daha öldü. Bugün ise son 24 saatte 749 kişi daha yaşamını yitirdi.

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Böylece Brezilya toplam 12 bin 400 Covid-19 ölümüyle dünyada en çok can kaybı yaşayan altıncı ülke oldu.

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Uzmanlar bir çok başka ülkede olduğu gibi Brezilya'da da salgının yol açtığı can kaybının resmi rakamların çok üzerinde olabileceğini söylüyor.

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Sao Paulo Tıp Fakültesi'nden Domingo Alves "Brezilya sadece hastanelere gidenlere test yapıyor" diyor ve salgına karşı ülkenin etkili bir strateji izlemediğini düşünüyor.

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Domingo Alves aynı zamanda Brezilya'da Covid-19'a yakalananların gerçek sayısının, hükümet tarafından açıklanan rakamların 15 misli olduğunu tahmin eden bir araştırmanın yazarlarından.

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Brezilya hükümetinin açıkladığı resmi rakamlara göre ülkede şu ana kadar testleri koronavirüs pozitif çıkanların toplam sayısı 177 bin 589. Sadece Salı günü 9 bin vaka açıklandı.

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Kuzeyde ABD ve güneyde Brezilya'daki gidişatı değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şu anda salgının merkez üssünün Amerika kıtası olduğunu söylüyor.

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Üstelik uzmanlar Brezilya'da salgının önümüzdeki haftalarda daha da hız kazanacağını tahmin ediyor.

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Pandeminin Brezilya sağlık sisteminin kapasitesini zorlayacağı endişeleri dile getiriliyor.

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Fakat ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro defalarca koronavirüs tehdidinin korkulduğu kadar büyük olmadığını tekrarladı ve sıkı önlemler alan eyalet valilerini ve belediye başkanlarını eleştirdi.

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Bolsonaro, bu haftanın başında spor salonları, berber ve kuaför salonları gibi bir dizi iş yerini "temel hizmet" olarak listeleyen bir kararname yayınladı ve bu yerlerin sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacağını ilan etti. Fakat en az 10 eyalet valisi bu karara uymayacaklarını açıkladılar.

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Devlet Başkanı valilere yanıt olarak Twitter'dan "Beğenmeyen valiler mahkemeye gidebilir" yazdı.

13İlk ölüm Mart değil Ocak ayında
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İlk ölüm Mart değil Ocak ayında

Brezilya'da Covid-19'tan ölenlerin sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyesine gelirken, ülkede ilk ölümlü vakanın da düşünüldüğünden iki ay önce yaşandığı anlaşıldı.

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Yılın başından itibaren solunum yolları şikayetleriyle hastaneye yatırılan hastaların dosyalarını inceleyen Oswaldo Cruz Vakfı'ndan bilim insanları, yaptıkları moleküler testlere göre, Ocak ayı sonuna doğru Rio de Janeiro'da bir kişinin koronavirüsten öldüğünün anlaşıldığını söylüyorlar.

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Şimdiye kadar Brezilya'da ilk Covid-19 ölümünün 16 Mart'ta olduğu düşünülüyordu.

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Uzmanlar, araştırmalarının ayrıca virüsün Brezilya'da insandan insana geçmeye Şubat ayı başlarında başladığını da ortaya koyduğunu söylüyorlar.

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Bu durumda salgının Brezilya'da her yıl büyük kalabalıkların katıldığı Rio karnavalından önce yayılmaya başladığı anlaşılıyor.

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Oswaldo Cruz Vakfı'nın araştırması henüz başka bilim insanları tarafından değerlendirilmedi.

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Ancak bulguları doğrulandığı takdirde, bu Brezilya'da virüsün yayılış takvimini tamamen değiştiriyor.

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BBC Güney Amerika muhabiri Katy Watson'un yorumu: İnsanlar her gün açıklanacak ölüm rakamlarını bekliyor ama Brezilya'da salgının tepe noktasına ulaşıp gerileyeceğine dair bir işaret henüz görünmüyor.

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Devlet Başkanı Bolsonaro her gün salgına karşı küresel uyarıları ciddiye almadığını gösteren hareketleriyle kafaları karıştırırken, hükümetin açıkladığı rakamlara göre salgından en çok etkilenen şehir olan Sao Paulo'da halk sokağa çıkma sınırlamalarını ve mesafe kurallarını giderek daha çok çiğniyor.

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Son günlerde Sao Paulo'da, eyalet çapında karantina uygulanmasına rağmen insanların sadece yüzde 48'i tavsiyelere uyuyor.

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Trafik sıkışıklıklarına geri dönülürken yerel yetkililer bu duruma cevaben daha da sıkı önlemler açıklıyorlar.

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Sao Paulo'da otomobillerin belli günlerde trafiğe çıkması yasaklandı ve caydırıcı olması umularak bazı yollar kapatıldı.

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Ülkenin salgından en kötü etkilenen kuzey doğudaki eyaletlerinde ise çok daha sıkı önlemler yürürlüğe konuldu.

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Fakat bütün bunlar her gün sayıları hızla yükselen ölümleri azaltmaya yönelik umarsız çabalar gibi görünüyor.

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Merkezi bir liderliğinin yokluğunda Brezilya, giderek derinleşen krizle eyalet eyalet baş etmeye çalışıyor.

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Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 400 bini geçti.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 400 bin 900'e çıktı.

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Yeni tip koronavirüs vakaları en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 422 bin 164 kişi Kovid-19'a yakalandı.

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ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (271 bin 95), Rusya (242 bin 271), İngiltere (229 bin 705),

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İtalya (222 bin 104), Brezilya (180 bin 737), Fransa (178 bin 60) ve Almanya (173 bin 824) oldu.

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