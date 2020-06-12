Brezilya'da plaja mezar kazdılar

Latin Amerika ülkesi Brezilya Covid-19'undan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 412 artarak 802 bin 828' yükseldi. Ülkede 345 bin 595 kişinin de iyileştiği belirtildi.Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticari merkezi Sao Paulo eyaleti, 162 bin 520 vaka ve 10 bin 145 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 363 kişinin ölümüne neden olan virüs, 75 bin 775 kişide görüldü.Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendiriliyor.Brezilya'dan bugün gelen görüntülerse herkesi şaşkına çevirdi. Ülkenin en ünlü plajlarından olan Copacabana plajında hükümetin salgına yönelik mücadelesini protesto etmek amacıyla aktivistler tarafından sembolik mezarlar kazıldı.Brezilya'da devlet başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınıyla ilgili tutumu ve salgınla mücadele kapsamında karantina uygulamalarına karşı çıkması nedeniyle sert eleştiriler alıyordu. Bolsonaro'nun tavrını eleştiren aktivistler plaja 100 adet sembolik mezar kazdı. Kazılan sembolik mezarlara koronavirüsten ölen 40 binden fazla insanı temsilen birçok siyah haç dikildi. Aktivistlerden Antonio Carlos Costa yaptığı açıklamada Başkan, bunun Brezilya tarihinin en dramatik krizlerinden biri olduğunu fark etmedi. dedi. Aktivistler ülkede ölümlere yas tutulmaya devam ederken bir yandan da işsizlik ve açlık olduğunu belirtiyor. Aileler binlerce ölüm için yas tutuyor. İşsizlik ve açlık var. dedi. Yapılan açıklamada Bolsonaro destekçilerinin haçları devirerek eyleme karşı çıktığı da belirtildi. Ülkede bu gelişmeler yaşanırken Sao Paulo yönetimi Covid-19'a karşı aşı geliştirmek için Çin'deki bir laboratuvarla anlaştı.Sao Paulo Valisi Joao Doria, temmuz ayında başlayacak denemelere yaklaşık 9 bin kişinin katılacağını, aşının, 2021'in ilk yarısında hazır olabileceğini söyledi.Koronavirüsle ilgili mücadelenin sürdüğü Brezil'ya da vaka ve ölüm sayıları azaltılmaya çalışılıyor. Ancak Latin Amerika'da virüsün merkez üssü haline gelen ülkede durum şimdilik iç açıcı görünmüyor. Aşı çalışmalarının sonuçlanmasının bekleyen Brezilya'da yapılan bu sembolik ama etkili eylem dünyanın dikkatini de ülkeye daha fazla çekmiş olacak.