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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 14:59,

Brezilya'da plaja mezar kazdılar

Koronovirüs salgının en yoğun yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da çekilen görüntüler dünyayı şoke etmiş durumda.

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Latin Amerika ülkesi Brezilya Covid-19'undan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

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Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 412 artarak 802 bin 828' yükseldi. Ülkede 345 bin 595 kişinin de iyileştiği belirtildi.

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Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticari merkezi Sao Paulo eyaleti, 162 bin 520 vaka ve 10 bin 145 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

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Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 363 kişinin ölümüne neden olan virüs, 75 bin 775 kişide görüldü.

5SALGININ MERKEZ ÜSSÜ OLDU
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SALGININ MERKEZ ÜSSÜ OLDU

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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Brezilya'dan bugün gelen görüntülerse herkesi şaşkına çevirdi.

7TÜM DÜNYA ŞOKE OLDU
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TÜM DÜNYA ŞOKE OLDU

Ülkenin en ünlü plajlarından olan Copacabana plajında hükümetin salgına yönelik mücadelesini protesto etmek amacıyla aktivistler tarafından sembolik mezarlar kazıldı.

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Brezilya'da devlet başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınıyla ilgili tutumu ve salgınla mücadele kapsamında karantina uygulamalarına karşı çıkması nedeniyle sert eleştiriler alıyordu.

9SEMBOLİK MEZAR KAZDILAR
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SEMBOLİK MEZAR KAZDILAR

Bolsonaro'nun tavrını eleştiren aktivistler plaja 100 adet sembolik mezar kazdı.

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Kazılan sembolik mezarlara koronavirüsten ölen 40 binden fazla insanı temsilen birçok siyah haç dikildi.

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Aktivistlerden Antonio Carlos Costa yaptığı açıklamada "Başkan, bunun Brezilya tarihinin en dramatik krizlerinden biri olduğunu fark etmedi." dedi.

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Aktivistler ülkede ölümlere yas tutulmaya devam ederken bir yandan da işsizlik ve açlık olduğunu belirtiyor. Aileler binlerce ölüm için yas tutuyor. İşsizlik ve açlık var." dedi.

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Yapılan açıklamada Bolsonaro destekçilerinin haçları devirerek eyleme karşı çıktığı da belirtildi.

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Ülkede bu gelişmeler yaşanırken Sao Paulo yönetimi Covid-19'a karşı aşı geliştirmek için Çin'deki bir laboratuvarla anlaştı.

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Sao Paulo Valisi Joao Doria, temmuz ayında başlayacak denemelere yaklaşık 9 bin kişinin katılacağını, aşının, 2021'in ilk yarısında hazır olabileceğini söyledi.

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Koronavirüsle ilgili mücadelenin sürdüğü Brezil'ya da vaka ve ölüm sayıları azaltılmaya çalışılıyor.

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Ancak Latin Amerika'da virüsün merkez üssü haline gelen ülkede durum şimdilik iç açıcı görünmüyor.

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Aşı çalışmalarının sonuçlanmasının bekleyen Brezilya'da yapılan bu sembolik ama etkili eylem dünyanın dikkatini de ülkeye daha fazla çekmiş olacak.

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