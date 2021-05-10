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Dünya
Hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Reuters, AA
Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 15:37 | 

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yüzlerce kişiyle bir araya geldi

Dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro pandemiyi hiçe sayarak yüzlerce kişi ile bir araya geldi.

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ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya ilginç görüntüler ile gündemde.

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Devlet Başkanı Bolsonaro ülkedeki sağlık krizine rağmen oldukça tepki çeken bir adım attı.

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Pandeminin başından beri koronavirüsü küçümseyen açıklamaları ile gündeme gelen Bolsonaro, yüzlerce kişiyle bir araya geldi.

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Bolsonaro, dün Anneler Günü'nde düzenlenen motosikletlilerin etkinliğine öncülük etti.

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Yüzlerce motorcu ile 1 saat süren etkinliğe katılan Bolsonaro'nun rahat tavırları dikkat çekti.

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Bu kareler kısa sürede ülkenin gündemine oturdu ve pek çok eleştirinin yapılmasına neden oldu.

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Bolsonaro, Kovid-19'u 'küçük bir grip' olarak nitelemiş ve pandemi boyunca yeterli önlem almamakla suçlanmıştı.

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Bu iddialar üzerine Bolsonaro hakkında Kovid-19 salgınında ihmali olup olmadığını araştıracak komisyon kurulacağı açıklanmıştı.

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Brezilya 15 milyonun üzerinde vaka ile ABD ve Hindistan'ın ardından en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci ülke konumunda.

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Virüs nedeniyle 422 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülke bu alanda ise ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

11SORUŞTURMANIN DETAYLARI AÇIKLANDI

SORUŞTURMANIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Bolsonaro’ya muhalif kesimlerin 'Ölüm Komitesi' olarak adlandırdığı soruşturmanın detayları geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı.

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Soruşturma kapsamında, hükümetin neden hidroksiklorokin gibi etkisiz tedavileri teşvik ettiği, salgın sürecinde neden 3 sağlık bakanının görevden alındığı ve Ocak ayında Amazonlar’da sağlık sisteminin çökmesiyle, oksijensiz kalan hastaların hayatını kaybetmesine yönelik maddelerin inceleneceği belirtilmişti.

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Öte yandan, soruşturmayla birlikte Bolsonaro’nun bir sonraki seçimde tekrar devlet başkanı olma olasılığının düşeceğine inanılıyor.

14 AĞLANIP SIZLANMAYI BIRAKIN DEMİŞTİ

"AĞLANIP SIZLANMAYI BIRAKIN" DEMİŞTİ

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, mart ayında yaptığı açıklamalarda, birçok yetkili tarafından sosyal medyada eleştirilmişti.

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Bolsonaro, "Koronavirüs konusunda ağlamayı bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız?" demişti.

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Bolsonaro, ülkesinde kendisine karşı bir savaş başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Bolsonaro’nun bu açıklamalarının ardından Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Problemlerle nasıl yüzleşeceğiz, her gün insanları ölürken izleyerek mi? Brezilya sağlık sistemi çökmek üzere. Ne yazık ki Brezilya şu anda iki virüsle savaşıyor; Koronavirüs ve Bolsonaro virüs" diyerek tepki göstermişti.

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