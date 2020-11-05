Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020 yılında KPSS'ye giren adaylar için branş bazın sıralamaları paylaştı. Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir. Peki, branş bazında sıralama nedir, ne işe yarar?
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1
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Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
2
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MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
3
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Branş Bazında Yapılan Sıralamalara Mezuniyet Durumu Alanı hem “Mezun” hem de “Okuyor” Olan Adayların Dahil Edilmesi
ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” ve “Mezun” olmak üzere iki kategoride tutulmaktadır. Adayların YÖKSİS’te yer alan eğitim bilgileri her zaman en güncel haliyle bulunmamaktadır. Aslında mezun olan bir adayın eğitim bilgisi YÖKSİS’te anlık olarak güncellenmediği için hala “Okuyor” görülebilmektedir. ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır. Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili alan “Mezun” olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır. Bundan dolayı mezuniyet durumu alanı “Mezun” olan adayların yanı sıra “Okuyor” olan adayların da branş bazında sıralamaya dahil edilmesi gereklidir. Böylelikle, dahil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan “adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu” engellenmiş olmaktadır.
4
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Farklı Puana Sahip Olan Adayların Belli Branşlarda Aynı Sıralamaya Sahip Olması
Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir. Bir alandan sınava giren hiçbir aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir sonuçtur. Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.