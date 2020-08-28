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Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 14:24 | 

Yoksulluktan kurtulmak için 8 yaşında çabalamaya başlamıştı: Şimdi dünya onu konuşuyor

Yoksul bir kasabada, maddi olanaksızlıklar içinde büyüdü. Daha 8 yaşında bir çocukken kurduğu hayalleri gerçekleştirdi, şimdi 27 yaşında ve bütün dünya onu konuşuyor.

Backgrid USA, Mega News Agency, Depo Photos

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1EN GÖZDE BEKARIN KALBİNİ ÇALDI
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EN GÖZDE BEKARIN KALBİNİ ÇALDI

Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra "Hollywood'un en gözde bekarı" unvanını taşıyan ve adı çeşitli kişilerle aşk söylentilerine karışan Brad Pitt, görünüşe göre kalbini kendisinden genç bir modele kaptırdı.

2ŞATOYA KAPANDILAR
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ŞATOYA KAPANDILAR

56 yaşındaki Pitt'in bir süredir Polonya asıllı Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığı ileri sürülüyor. Son olarak Fransa'da bir hava limanında birlikte görüntülenen çiftin, Pitt'in eski eşi Jolie ile birlikte satın aldığı Miraval Şatosu'na kapandığı da gelen haberler arasında.

3TERS KÖŞE YAPTI
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'TERS KÖŞE' YAPTI

Herkes Pitt'in Hollywood'un tanınmış simalarından biriyle romantik bir ilişkiye başlayacağını düşünürken o kelimenin tam anlamıyla "ters köşe" yaptı.

4ADINI BÜTÜN DÜNYA DUYDU
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ADINI BÜTÜN DÜNYA DUYDU

Adını henüz ülkesi Almanya dışında duyurmamış olan Nicole Poturalski'yi ise bu romantik iddialar sayesinde bütün dünya tanıdı. 

5HER İKİ SÖYLENTİ DE GERÇEK ÇIKMADI
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HER İKİ SÖYLENTİ DE GERÇEK ÇIKMADI

Brad Pitt'in adı bir ara oyuncu Alia Shawkat ile anıldı. Bu söylentiler, her ikisi tarafından da yalanlandı. Geçen yıl ödül töreninde samimiyetleri dikkat çeken Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston'ın tekrar bir araya geleceği de ileri sürüldü. Ama bu da sadece bir söylenti olarak kaldı.

6HERKES ONU MERAK EDİYOR
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HERKES ONU MERAK EDİYOR

Brad Pitt ise bir süredir genç model Nicole Poturalski ile birlikte. 27 yaşındaki bir çocuk annesi Poturalski de Hollywood'un en gözde bekarının kalbini çalan kişi olarak tüm dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde topladı.

7KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
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KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ülkesinde kariyer basamaklarını hızla tırmanan Nicole ya da yakınlarının çağırdığı adıyla Nico Poturalski'nin hayatı ise kelimenin tam anlamıyla bir peri masalı gibi.

8MADENCİ KASABASINDA BÜYÜDÜ
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MADENCİ KASABASINDA BÜYÜDÜ

Uzun boyu ve gösterişli yüz hatları nedeniyle çocukluğundan bu yana dikkat çeken Poturalski, Almanya'nın Dusseldorf kenti yakınlarındaki eski bir kömür madeni kasabası olan Bergkamen de büyüdü.

9MADDİ SIKINTI İÇİNDE BÜYÜDÜ
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MADDİ SIKINTI İÇİNDE BÜYÜDÜ

Nico Poturalski'nin annesi Agnieszka ve babası Janus, o ve kız kardeşi henüz küçük birer çocukken ayrıldılar. Poturalski, annesi ve kız kardeşiyle iki odalı bir apartman dairesinde yaşadılar uzun süre. Bu üç kişilik aile, maddi olarak zorluklar yaşıyordu. Yardım elini ise yine aynı apartman bloğunda yaşayan teyzesi uzattı.

10BABASIYLA İYİ İLİŞKİLER KURDU
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BABASIYLA İYİ İLİŞKİLER KURDU

Annesinden boşandıktan sonra onlarla yaşamasa da Poturalski babası, baba tarafından dedesi ve babaannesiyle arasını hep sıcak tuttu. 

11DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
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DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

19 yaşına kadar o küçük madenci kasabasında yaşayan Poturalski, çocukluğundan bu yana fiziksel olarak dikkat çeken bir görüntüye sahipti.

12ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DEĞİŞMEDİ
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ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DEĞİŞMEDİ

Bir arkadaşının İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre genç model küçüklüğünden bu yana fiziksel olarak değişmedi. Arkadaşına göre Poturalski "küçüklüğünden beri aynı atletik bedene ve dolgun dudaklara sahipti."

13KÜÇÜKKEN AKLINA KOYMUŞTU
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KÜÇÜKKEN AKLINA KOYMUŞTU

Yine o dönemdeki arkadaşlarının anlattığına göre Nico Poturalski, henüz 8 yaşındayken bir model olmayı aklına koymuştu. Bütün arkadaşları oyun oynarken Poturalski, yere bir çizgi çizip orada modeller gibi yürümeye çalışırdı.

1413 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
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13 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Zaten 13 yaşındayken de bu hayalini gerçeğe dönüştürecek olaylar zincirinin ilk halkası geldi. Ailesiyle birlikte gittikleri bir Disneyland gezisinde bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi. Ondan sonra da modellik yapmaya başladı.

1519 YAŞINDA BERLİNE TAŞINDI
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19 YAŞINDA BERLİN'E TAŞINDI

 Yeni kariyerine rağmen Poturalski, 19 yaşına kadar doğduğu madenci kasabasında yaşadı. Fakat o dönemde moda kariyerini daha ciddiyetle ele almak için Berlin'e taşındı.

1640 YAŞ BÜYÜK AŞKIYLA EVLENDİ
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40 YAŞ BÜYÜK AŞKIYLA EVLENDİ

O dönemde de kentin önemli kafe- restoranlarından birinin sahibi olan, kendisinden 40 yaş büyük Roland Mary ile ilişkiye başladı. Bild gazetesinin ileri sürdüğüne göre ikili bir süre evli kaldı. Bu evlilikten de Emil adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. 

17O RESTORANA GİDERLERDİ
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O RESTORANA GİDERLERDİ

Bu arada işin ilginci Berlin yıllarında Nico Poturalski ile Brad Pitt'in yollarının, eski kocasının kafesinde kesişmesi. Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği Inglorious Bastards filminin çekimleri Berlin'de yapıldı.

18O DÖNEM POTURALSKI EVLİYDİ
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O DÖNEM POTURALSKI EVLİYDİ

2009 yılındaki bu çekimler sırasında Pitt ile Tarantino sık sık Poturalski'nin o dönemdeki kocasının sahibi olduğu bu kafeye gidip vakit geçirirlerdi.

19HERKESTEN GİZLEDİLER
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HERKESTEN GİZLEDİLER

Pitt ile Poturalski'nin ilişkisi o dönemde başlamadı. İddialara göre yıllar sonra ikisini arkadaşları tanıştırdı. Romantik bir ilişkiye başladıktan sonra da bunu en yakın arkadaşlarından bile gizlemeyi tercih ettiler.

20GİZLİ BULUŞMA
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GİZLİ BULUŞMA

Çift, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda buluştu. Pitt, Los Angeles'tan Poturalski de Berlin'den oraya gitti. Daha sonra da birlikte Le Castellet Havaalanı'ndan özel bir uçakla Pitt'in Miraval Şatosu'na gitmek üzere yola çıktı.

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