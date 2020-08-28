Yoksulluktan kurtulmak için 8 yaşında çabalamaya başlamıştı: Şimdi dünya onu konuşuyor

HER İKİ SÖYLENTİ DE GERÇEK ÇIKMADI Brad Pitt'in adı bir ara oyuncu Alia Shawkat ile anıldı. Bu söylentiler, her ikisi tarafından da yalanlandı. Geçen yıl ödül töreninde samimiyetleri dikkat çeken Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston'ın tekrar bir araya geleceği de ileri sürüldü. Ama bu da sadece bir söylenti olarak kaldı.