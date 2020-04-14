Brad Pitt'in sevinç gözyaşları

Ünlü oyuncu o anlarda sevinç gözyaşlarını tutamadı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Uzun süredir Angelina Jolie ile ayrılığı, eski eşi Jennifer Aniston ile tekrar başlayan samimiyeti ve geçen sezonda kazandığı ödüllerle gündemde olan Brad Pitt bu kez bambaşka bir olayla konuşuldu.
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Brad Pitt, uzun zamandır tanıdığı makyaj sanatçısı Jean Black'a yapılan çok büyük bir sürprize ortak oldu. Olayın finalinde de kendisine sarılan Black ile birlikte sevinç gözyaşları döktü.
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Brad Pitt; yaptıkları TV programıyla tanınan iki kardeş Drew ve Jonathan Scott'ın Celebrity IOU adlı programına konuk oldu. Eski evleri renove eden Scott kardeşlerle birlikte Jean Black'in evini baştan aşağıya yeniledi.
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Pitt, evin bazı bölümlerinin yıkılıp yeniden yapımına sonra da içinin dekore edilmesine yardımcı oldu.
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Yenileme işlemi bitince de uzun zamandır tanıdığı makyajcı Jean Black'e evinin yeni halini gösterdi. Black, evini öylesine beğendi ki gözyaşlarına hakim olamadı. Bir anda Pitt'e sarılıp ağlamayı sürdürdü. O anlarda Brad Pitt de gözyaşlarını tutamadı.