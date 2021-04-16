Brad Pitt'e ne oldu: Tekerlekli sandalyeyle çıkardılar

Törende Pitt'in yanı sıra Harrison Ford, Halle Berry ve Reese Witherspoon gibi ünlüler de sunuculuk görevi üstleniyor. Her ne kadar Brad Pitt'in görüntüsü hayranlarını telaşlandırsa da bu tören de göz önüne alındığında gerçekten diş doktoruna gittiği düşünüldü.