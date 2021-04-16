Brad Pitt'e ne oldu: Tekerlekli sandalyeyle çıkardılar
Ünlü oyuncunun tekerlekli sandalyedeki kırılgan görüntüsü hayranlarını telaşlandırdı.
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Ünlü oyuncu Brad Pitt, hayranlarının yüreğini ağzına getirdi. 57 yaşındaki oyuncu Beverly Hills'teki bir tıp merkezinden tekerlekli sandalyeyle çıkarıldı ve görüntülenmemesi için alınan güvenlik önlemleri altında aracına götürüldü.
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Pitt'in tepeden tırnağa siyahlar giydiği, maske taktığı ve kapüşonuyla da yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Güneş gözlüklerini de takan Brad Pitt'in kırılgan görüntüsü hayranlarını telaşlandırdı. Ünlü oyuncunun, koronavirüs başta olmak üzere herhangi bir ciddi sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.
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Fakat Page Six'e konuşan bir kaynak Brad Pitt'in herhangi bir ciddi sağlık sorunu olmadığını belirterek "Sadece diş doktoruna gitti" diye konuştu. Brad Pitt, 25 Nisan'da yapılacak olan Akademi Ödülleri (Oscar) töreninde sunuculuk yapacağı açıklanmıştı.
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Törende Pitt'in yanı sıra Harrison Ford, Halle Berry ve Reese Witherspoon gibi ünlüler de sunuculuk görevi üstleniyor. Her ne kadar Brad Pitt'in görüntüsü hayranlarını telaşlandırsa da bu tören de göz önüne alındığında gerçekten diş doktoruna gittiği düşünüldü.
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Pitt'in geçmişte zaman zaman estetik müdahaleler de yaptırdığı göz önüne alınarak belki de bu tür bir işlem için sağlık merkezine gittiği de öne sürülenler arasında.