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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 10:26 | 

Brad Pitt'e 100 bin dolarlık dolandırıcılık davası: Evliliği bile konuşmuştuk

Ünlü aktör belki de 56 yıllık hayatının en çalkantılı dönemini yaşıyor. Bir yandan eski eşi Angelina Jolie ile sürdürdüğü altı çocuğunun velayet mücadelesi, diğer yandan Alman model Nicole Poturalski ile ilişkisi, kazandığı ödüller derken hemen her gün gazete manşetlerinde Brad Pitt.

Splash News

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1AKTÖRÜN BAŞINI AĞRITACAK TÜRDER
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AKTÖRÜN BAŞINI AĞRITACAK TÜRDER

Fakat son olarak gündeme geldiği konu onun başını ağrıtacak türden. ABD, Teksas Plano'da bulunan bir sağlık şirketinin CEO'su olan Kelli Christina adında bir kadın, Brad Pitt aleyhine 100 bin dolarlık bir tazminat davası açtı.

2PARASINI ALDI, SÖZÜNÜ TUTMADI
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PARASINI ALDI, SÖZÜNÜ TUTMADI

Kelli Christina'nın dava dokümanlarında da yer alan iddialarına göre Pitt kendileriyle bir anlaşma yaptı, hatta parasını aldığı halde hiçbir sözünü yerine getirmedi.

3PITTIN VAKFI YARARINA ETKİNLİKLER İÇİN ANLAŞMA YAPILDI
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PITT'IN VAKFI YARARINA ETKİNLİKLER İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

Christina'nın ileri sürdüğüne göre  Pitt ile aktörün kendi kurduğu ve Katrina Kasırgası'nda evsiz kalanlar yararına etkinlik gösteren Make It Right Foundation vakfı yararına ortak bir çalışma için anlaşma yapıldı.

4BEŞ ETKİNLİK İÇİN 40 BİN DOLAR ALDI İDDİASI
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BEŞ ETKİNLİK İÇİN 40 BİN DOLAR ALDI İDDİASI

Bu anlaşmaya göre Christina, vakıf yararına kendisinin düzenlediği beş etkinliğe katılması konusunda Pitt ile anlaştı. Hatta yine iddia ettiğine göre Brad Pitt'e bunun için de 40 bin dolar ödedi.

5HİÇBİR ETKİNLİĞE KATILMADI
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HİÇBİR ETKİNLİĞE KATILMADI

Fakat ileri sürülenlere göre Pitt, sürekli "Bir dahaki sefere" diyerek bu etkinliklerin hiçbirine katılmadı.

6ROMANTİK YAZIŞMALAR
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ROMANTİK YAZIŞMALAR

Kelli Christina'nın iddiasına göre bu etkinlikler için başlayan iletişimleri bir süre sonra da romantik bir hale dönüştü. Hatta ikili online olarak evlilik konusunda bile konuşmaya başladılar.

7ONLINE İLETİŞİM
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ONLINE İLETİŞİM

Zaten işin ilginç yanı Kelli Christine ile Brad Pitt'in belirtildiğine göre hiç yüz yüze gelmeden sadece online olarak iletişim kurması.

8PITTİN AVUKATLARI İDDİALARI YALANLADI
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PITT'İN AVUKATLARI İDDİALARI YALANLADI

Brad Pitt'in avukatları ise bütün bu iddiaları yalanlayıp aktörün bu türden bir anlaşma yapmadığını, kimseden böyle bir para almadığını savundu.

9BÖYLE BİR ANLAŞMA YOK
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BÖYLE BİR ANLAŞMA YOK

Pitt'in avukatları "Ne Make It Right Vakfı ne de Bay Pitt, bu tür bir anlaşma yaptı" açıklamasında bulundu.

10İNTERNET DOLANDIRICILARINA DİKKAT
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İNTERNET DOLANDIRICILARINA DİKKAT

Avukatların ileri sürdüğüne göre Kelli Christina, bir ya da birkaç internet dolandırıcısı tarafından tuzağa düşürüldü. Pitt'in hukuk ekibi, bu olayın benzer durumlarla karşılaşabilecek insanlar için de daha dikkatli olmaları konusunda bir örnek teşkil ettiğini belirtti. 

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