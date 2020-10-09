Brad Pitt'e 100 bin dolarlık dolandırıcılık davası: Evliliği bile konuşmuştuk
Ünlü aktör belki de 56 yıllık hayatının en çalkantılı dönemini yaşıyor. Bir yandan eski eşi Angelina Jolie ile sürdürdüğü altı çocuğunun velayet mücadelesi, diğer yandan Alman model Nicole Poturalski ile ilişkisi, kazandığı ödüller derken hemen her gün gazete manşetlerinde Brad Pitt.
Splash News
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AKTÖRÜN BAŞINI AĞRITACAK TÜRDER
Fakat son olarak gündeme geldiği konu onun başını ağrıtacak türden. ABD, Teksas Plano'da bulunan bir sağlık şirketinin CEO'su olan Kelli Christina adında bir kadın, Brad Pitt aleyhine 100 bin dolarlık bir tazminat davası açtı.
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PARASINI ALDI, SÖZÜNÜ TUTMADI
Kelli Christina'nın dava dokümanlarında da yer alan iddialarına göre Pitt kendileriyle bir anlaşma yaptı, hatta parasını aldığı halde hiçbir sözünü yerine getirmedi.
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PITT'IN VAKFI YARARINA ETKİNLİKLER İÇİN ANLAŞMA YAPILDI
Christina'nın ileri sürdüğüne göre Pitt ile aktörün kendi kurduğu ve Katrina Kasırgası'nda evsiz kalanlar yararına etkinlik gösteren Make It Right Foundation vakfı yararına ortak bir çalışma için anlaşma yapıldı.
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BEŞ ETKİNLİK İÇİN 40 BİN DOLAR ALDI İDDİASI
Bu anlaşmaya göre Christina, vakıf yararına kendisinin düzenlediği beş etkinliğe katılması konusunda Pitt ile anlaştı. Hatta yine iddia ettiğine göre Brad Pitt'e bunun için de 40 bin dolar ödedi.
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HİÇBİR ETKİNLİĞE KATILMADI
Fakat ileri sürülenlere göre Pitt, sürekli "Bir dahaki sefere" diyerek bu etkinliklerin hiçbirine katılmadı.
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ROMANTİK YAZIŞMALAR
Kelli Christina'nın iddiasına göre bu etkinlikler için başlayan iletişimleri bir süre sonra da romantik bir hale dönüştü. Hatta ikili online olarak evlilik konusunda bile konuşmaya başladılar.
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ONLINE İLETİŞİM
Zaten işin ilginç yanı Kelli Christine ile Brad Pitt'in belirtildiğine göre hiç yüz yüze gelmeden sadece online olarak iletişim kurması.
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PITT'İN AVUKATLARI İDDİALARI YALANLADI
Brad Pitt'in avukatları ise bütün bu iddiaları yalanlayıp aktörün bu türden bir anlaşma yapmadığını, kimseden böyle bir para almadığını savundu.
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BÖYLE BİR ANLAŞMA YOK
Pitt'in avukatları "Ne Make It Right Vakfı ne de Bay Pitt, bu tür bir anlaşma yaptı" açıklamasında bulundu.
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İNTERNET DOLANDIRICILARINA DİKKAT
Avukatların ileri sürdüğüne göre Kelli Christina, bir ya da birkaç internet dolandırıcısı tarafından tuzağa düşürüldü. Pitt'in hukuk ekibi, bu olayın benzer durumlarla karşılaşabilecek insanlar için de daha dikkatli olmaları konusunda bir örnek teşkil ettiğini belirtti.