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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 10:44 | 

Trump'ın dört yılda yapamadığını, dört saatte yaptı

 Son dönemde eski eşi Angelina Jolie ile boşanması ve bir türlü bitmeyen velayet davasıyla gündemde olan Brad Pitt bu kez bambaşka bir olayla manşetlere çıktı.

Mega News Agency

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1YARDIM FAALİYETİNDE
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YARDIM FAALİYETİNDE

56 yaşındaki oyuncu, Los Angeles'ta genellikle düşük gelir grubunun yaşadığı bir bölgeye giderek, koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik güçlüğe düşenlere kamyondan yiyecek dağıttı ve biraz da yüzündeki maske nedeniyle onu kimse tanımadı.

2İHTİYAÇ İÇİNDEKİ AİLELERE YİYECEK DAĞITTI
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İHTİYAÇ İÇİNDEKİ AİLELERE YİYECEK DAĞITTI

Bol bir kot pantolon, beyaz tişört ve oduncu gömleği giyen Pitt, kamyondan inen yiyecek kutularını, meyveleri bir el arabasına koyup taşıdı. Ünlü oyuncu, kamyondaki bütün yiyecekleri ihtiyaç içinde olan ailelere dağıttı.

3ÇOĞU ONU TANIMADI
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ÇOĞU ONU TANIMADI

Hatta bir ara da kamyonun önüne bir hoparlör getirdi, cep telefonu aracılığıyla, yiyecek almak için toplanan kalabalığa müzik dinletisi de sundu. İşin ilginç yanı da etrafında toplanan, bazıları kendisiyle sohbet eden insanların çoğunun, onun kim olduğunu bilmemesiydi.

4ESKİ EŞİNDEN OLUMSUZ İDDİALAR
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ESKİ EŞİNDEN OLUMSUZ İDDİALAR

Bu durum da Brad Pitt hakkında olumlu yorumlara neden oldu. Birçok hayranı eski eşi Angelina Jolie'nin, oğluna şiddet uyguladığı, alkol bağımlısı olduğu iddialarıyla onu kamouyunun gözünde küçük düşürmeye çalışırken, Pitt'in böyle bir yardım faaliyetinde bulunmasının aktör için olumlu puan anlamına geldiğini ileri sürdü.

5DÖRT SAAT SÜRDÜ
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DÖRT SAAT SÜRDÜ

Hatta "Trump'ın dört yılda yapamadığını dört saatte yaptığını" savunan hayranları bile oldu. Yardım faaliyeti toplam dört saat sürdü.

6HAYRANLARINDAN PUAN TOPLADI
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HAYRANLARINDAN PUAN TOPLADI

Birçok kişi Pitt'in iyi kalpli biri olduğunu ve bu yaptıklarının da onu kendisinin gözünde iyi bir insana dönüştürdüğünü belirtti.

7BİR FIRSAT MI
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BİR FIRSAT MI?

Bazı kişiler, Los Angelesda faaliyet gösteren bir yardım vakfıyla ortak hareket eden Pitt'in bütün bunları, son dönemde eşiyle boşanması sırasında sarsılan imajını düzeltmek için bir fırsat olarak değerlendirdiğini ileri sürdü.

8BUNU SIK SIK YAPIYOR
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BUNU SIK SIK YAPIYOR

Fakat bu görüşe karşı çıkıp "Pitt bunu zaman zaman sadece kendi memnuniyeti için yapıyor" diye savunanlar da oldu.  

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