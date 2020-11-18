Trump'ın dört yılda yapamadığını, dört saatte yaptı

ÇOĞU ONU TANIMADI Hatta bir ara da kamyonun önüne bir hoparlör getirdi, cep telefonu aracılığıyla, yiyecek almak için toplanan kalabalığa müzik dinletisi de sundu. İşin ilginç yanı da etrafında toplanan, bazıları kendisiyle sohbet eden insanların çoğunun, onun kim olduğunu bilmemesiydi.