"Kocası kıskançlık nedir bilmez, olumsuz düşünmez"
Karantina günlerinin en çok konuşulan aşkı 'iddialarla' yaşandı ve bitti.
Instagram, Backgrid USA
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İDDİALAR ARDI ARDINA
Bu aşkın kahramanları bugüne kadar da konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ama her ikisi hakkında durmadan yeni iddialar ortaya atılıyor.
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AYRILIKLARI OLAY YARATTI
Bir zamanlar Hollywood'un "rüya aşkı"nı yaşayan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ayrılma kararı kelimenin tam anlamıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortalık biraz durulunca da her ikisinin de hayatlarına kimleri alacağına yöneldi bütün dikkatler.
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ALMAN MODELLE AŞK
Angelina Jolie ve özellikle de Brad Pitt'in adı farklı isimlerle aşk söylentilerine kavuştu. En son geçtiğimiz ağustos ayında 56 yaşındaki aktörün 27 yaşındaki Polonya asıllı Alman model Nicole Poturalski ile birlikte olduğu basına yansıdı.
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YOLLARI KESİN OLARAK AYRILDI
Ne Pitt ne de Poturalski bu konuda bir açıklama yaptı. Ama ikili, Fransa'da bir havaalanında görüntülendi ve birliktelikleri de kesinlik kazandı. Fakat geçtiğimiz günlerde çiftin yollarını kesin olarak ayırdığı haberi basına yansıdı. İşte bundan sonra da Pitt ve Poturalski ilişkisi hakkında iddialar birbiri ardına gelmeye başladı.
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ASLINDA YASAK AŞK
Çiftin ilişkisinin bu kadar konuşulmasının nedeni Poturalski'nin hala evli olmasıydı. 68 yaşındaki Alman restoran sahibi Roland Mary ile evli olan Poturaslki, eşinden boşanmadan Pitt ile ilişkiye başlamıştı. Yani bir anlamda bir "yasak aşk" idi bu yaşanan.
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NEGATİFLİKTEN UZAK, KISKANÇLIK NEDİR BİLMİYOR
Poturalski ile Mary'nin "açık evlilik" yürüttüğü de iddialar arasında. Çifte yakın kaynakların anlattığına göre Nicole Poturalski'nin eşi Roland Mary, olaylara negatif yaklaşan biri değil ve kıskançlık nedir bilmiyor.
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BU EVLİLİKTEN 7 YAŞINDA BİR ERKEK ÇOCUĞU VAR
Roland Mary'nin daha önce de çok sayıda evlilik yaptığı ve toplamda beş çocuk sahibi olduğu biliniyor. Poturalski ile evliliğinden ise 7 yaşında Emil adında bir oğlu bulunuyor.
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'ASLA CİDDİ BİR İLİŞKİ DEĞİLDİ'
People dergisine konuşan Pitt'e yakın bir kaynak aktör ile Nicole Poturalski'nin ağustos ayından bu yana görüşmediklerini de ileri sürdü. Bu kaynağa göre "Yaşadıkları asla ciddi bir ilişki değildi. Birbirlerini birkaç kez gördüler ve hepsi o kadar."
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'AYRILIK' DEMEK DE DOĞRU DEĞİL
People'a konuşan bu kaynaklara göre aslında Pitt ile Poturalski'nin ayrıldığını söylemek de doğru değil. Çünkü onlar klasik anlamda bir ilişki sürdürmedi. "
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'AŞK SARHOŞU ERGENLER GİBİ'
Nicole Poturalski ile Brad Pitt, birkaç kez birlikte görüntülendi. Onları görenlerin anlattığına göre her ikisi de aşk sarhoşu ergenler gibi davranıyordu.
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UZAK MESAFELİ İLİŞKİYE SICAK BAKMIYOR
Fakat yine ileri sürülenlere göre Brad Pitt, romantik ilişkiler konusunda çok gerçekti. Zaten Jolie ile altı çocuğunun velayeti konusunda bir mücadele içinde olan Pitt'in Almanya'da yaşayan modelle bir ilişki sürdürmesi de zor görünüyordu.
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KOCASININ RESTORANINDA TANIŞTILAR
Brad Pitt ile Nicole Poturalski, modelin kocasının sahip olduğu Berlin'deki restoranda tanıştı.