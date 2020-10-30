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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 12:41 | 

"Kocası kıskançlık nedir bilmez, olumsuz düşünmez"

Karantina günlerinin en çok konuşulan aşkı 'iddialarla' yaşandı ve bitti.

Instagram, Backgrid USA

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1İDDİALAR ARDI ARDINA
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İDDİALAR ARDI ARDINA

Bu aşkın kahramanları bugüne kadar da konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ama her ikisi hakkında durmadan yeni iddialar ortaya atılıyor.

2AYRILIKLARI OLAY YARATTI
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AYRILIKLARI OLAY YARATTI

Bir zamanlar Hollywood'un "rüya aşkı"nı yaşayan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ayrılma kararı kelimenin tam anlamıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortalık biraz durulunca da her ikisinin de hayatlarına kimleri alacağına yöneldi bütün dikkatler.

3ALMAN MODELLE AŞK
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ALMAN MODELLE AŞK

Angelina Jolie ve özellikle de Brad Pitt'in adı farklı isimlerle aşk söylentilerine kavuştu. En son geçtiğimiz ağustos ayında 56 yaşındaki aktörün 27 yaşındaki Polonya asıllı Alman model Nicole Poturalski ile birlikte olduğu basına yansıdı.

4YOLLARI KESİN OLARAK AYRILDI
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YOLLARI KESİN OLARAK AYRILDI

Ne Pitt ne de Poturalski bu konuda bir açıklama yaptı. Ama ikili, Fransa'da bir havaalanında görüntülendi ve birliktelikleri de kesinlik kazandı. Fakat geçtiğimiz günlerde çiftin yollarını kesin olarak ayırdığı haberi basına yansıdı. İşte bundan sonra da Pitt ve Poturalski ilişkisi hakkında iddialar birbiri ardına gelmeye başladı.

5ASLINDA YASAK AŞK
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ASLINDA YASAK AŞK

Çiftin ilişkisinin bu kadar konuşulmasının nedeni Poturalski'nin hala evli olmasıydı. 68 yaşındaki Alman restoran sahibi Roland Mary ile evli olan Poturaslki, eşinden boşanmadan Pitt ile ilişkiye başlamıştı. Yani bir anlamda bir "yasak aşk" idi bu yaşanan.

6NEGATİFLİKTEN UZAK, KISKANÇLIK NEDİR BİLMİYOR
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NEGATİFLİKTEN UZAK, KISKANÇLIK NEDİR BİLMİYOR

Poturalski ile Mary'nin "açık evlilik" yürüttüğü de iddialar arasında. Çifte yakın kaynakların anlattığına göre Nicole Poturalski'nin eşi Roland Mary, olaylara negatif yaklaşan biri değil ve kıskançlık nedir bilmiyor.

7BU EVLİLİKTEN 7 YAŞINDA BİR ERKEK ÇOCUĞU VAR
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BU EVLİLİKTEN 7 YAŞINDA BİR ERKEK ÇOCUĞU VAR

Roland Mary'nin daha önce de çok sayıda evlilik yaptığı ve toplamda beş çocuk sahibi olduğu biliniyor. Poturalski ile evliliğinden ise 7 yaşında Emil adında bir oğlu bulunuyor.

8ASLA CİDDİ BİR İLİŞKİ DEĞİLDİ
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'ASLA CİDDİ BİR İLİŞKİ DEĞİLDİ'

People dergisine konuşan Pitt'e yakın bir kaynak aktör ile Nicole Poturalski'nin ağustos ayından bu yana görüşmediklerini de ileri sürdü. Bu kaynağa göre "Yaşadıkları asla ciddi bir ilişki değildi. Birbirlerini birkaç kez gördüler ve hepsi o kadar."

9AYRILIK DEMEK DE DOĞRU DEĞİL
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'AYRILIK' DEMEK DE DOĞRU DEĞİL

People'a konuşan bu kaynaklara göre aslında Pitt ile Poturalski'nin ayrıldığını söylemek de doğru değil. Çünkü onlar klasik anlamda bir ilişki sürdürmedi. "

10AŞK SARHOŞU ERGENLER GİBİ
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'AŞK SARHOŞU ERGENLER GİBİ'

Nicole Poturalski ile Brad Pitt, birkaç kez birlikte görüntülendi. Onları görenlerin anlattığına göre her ikisi de aşk sarhoşu ergenler gibi davranıyordu.

11UZAK MESAFELİ İLİŞKİYE SICAK BAKMIYOR
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UZAK MESAFELİ İLİŞKİYE SICAK BAKMIYOR

Fakat yine ileri sürülenlere göre Brad Pitt, romantik ilişkiler konusunda çok gerçekti. Zaten Jolie ile altı çocuğunun velayeti konusunda bir mücadele içinde olan Pitt'in Almanya'da yaşayan modelle bir ilişki sürdürmesi de zor görünüyordu.

12KOCASININ RESTORANINDA TANIŞTILAR
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KOCASININ RESTORANINDA TANIŞTILAR

Brad Pitt ile Nicole Poturalski, modelin kocasının sahip olduğu Berlin'deki restoranda tanıştı.

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