"Kocası kıskançlık nedir bilmez, olumsuz düşünmez"

YOLLARI KESİN OLARAK AYRILDI Ne Pitt ne de Poturalski bu konuda bir açıklama yaptı. Ama ikili, Fransa'da bir havaalanında görüntülendi ve birliktelikleri de kesinlik kazandı. Fakat geçtiğimiz günlerde çiftin yollarını kesin olarak ayırdığı haberi basına yansıdı. İşte bundan sonra da Pitt ve Poturalski ilişkisi hakkında iddialar birbiri ardına gelmeye başladı.