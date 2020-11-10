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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 10:52 | 

İşte en büyük korkuları: Uykuları kaçıyordu

Onlar Hollywood'un en ünlü isimleri. Yüklü servetleri, göz kamaştıran yaşam tarzları var. Ama onların en büyük korkusu yeryüzündeki milyonlarca anne ve babadan farklı değil.

Mega News Agency, Splash News

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Ellerindeki bütün imkanlara rağmen Angelina Jolie ve Brad Pitt'in uykularını kaçıran büyük bir korku var.

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Bunu da geçmişte ünlü çiftle birlikte çalışan eski korumaları açıkladı: Çocuklarının kaçırılması!

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Brangelina olarak anıldıkları zamanda yani bir çift oldukları sırada Angelina Jolie ile Brad Pitt'in koruması olarak çalışan Mark 'Billy' Billingham ünlü çift hakkında çok bilinmeyenleri anlattı.

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Parlak bir askeri kariyeri geride bıraktıktan sonra aralarında Brat Pitt, Angelina Jolie, Michael Caine, Russell Crowe ve Tom Cruise'un da bulunduğu çok sayıda ünlünün koruması olarak çalışan 55 yaşındaki Mark 'Billy' Billingham, Jolie ve Pitt'in en büyük korkusunu açıkladı.

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Aslında tecrübeli korumanın açıkladığı bu durum birçok kişi için hiç de şaşırtıcı değil. Ona göre Jolie ve Pitt, en çok para için çocuklarının kaçırılmasından korkuyor.

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Woman's Day adlı dergiye konuşan Billingham, onlarla çalıştığı 18 ay içinde ünlü çiftin çocuklarının kaçırılması endişesini hiç kafalarından atamadıklarını belirtti.

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Çiftin 19 yaşında Maddox, 16 yaşında Pax, 15 yaşında Zahara, 14 yaşında Shiloh ve 12 yaşında Knox and Vivienne adlı üçü biyolojik, üçü evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor.

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Eski koruma Billingham'ın ünlü çiftle ilgili en çok hayret ettiği ayrıntılardan biri de onların 'zaman yönetimi' olmuş. Jolie ve Pitt, hem işlerine, hem ailelerine hem de hayır işlerine gereken zamanı ayırabliyordu eski korumaya göre.

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 Mark Billingham, ünlü çiftten çok şey öğrendiğini, onların da kendisinden çok şey öğrendiğini belirtip aralarında ortak ve karşılıklı bir saygı bulunduğunu anlattı. 

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Yollarını ayıran çift şu sıralar çocuklarının velayeti konusunda yasalar önünde karşı karşıya geliyor.

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Basına yansıyan iddialara göre Pitt ve Jolie, altı çocuğun velayetini yarı yarıya alma konusunda anlaşmak üzere.

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