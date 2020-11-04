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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 13:40 | 

Ana kapıdan girdi, kaçarcasına çıktı

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Mega News Agency, Splash News

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İddialara göre 56 yaşındaki Pitt, geçtiğimiz günlerde Angelina Jolie'nin altı çocuğuyla birlikte yaşadığı eve gitti.

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Eve girerken ana kapıyı tercih eden Pitt, ayrılırken de daha önce hiç kullanmadığı gizli kapıyı tercih etti.

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 10 yıllık birlikteliklerini 2014'te evliliğe götüren ancak iki yıl sonra ayrılmaya karar veren Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında, çocuklarının velayet "savaşı" sürüyor.

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2016'dan bu yana bu yüzden neredeyse 'gırtlak gırtlağa' gelen Angelina Jolie ve Brad Pitt'in bu konudaki mücadelesi hala sürüyor.

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Fakat bu arada Brad Pitt, Angelina Jolie ile bir kez daha baş başa görüşmek istemiş olacak ki, önceki gün 45 yaşındaki güzel oyuncuyu yaşadığı evde ziyaret etti.

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Jolie'nin altı çocuğu ile birlikte yaşadığı Loz Feliz'deki malikanesine giden Pitt, orada bir buçuk saat kadar kaldı.

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Pitt, eve girerken mülkün ana kapısını tercih etti, buradan şık özel aracıyla giriş yaptı. Ayrılırken ise genellikle hiç kullanmadığı özel çıkışı kullandı. 

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Pitt'e yakın bir kaynak aktörün çocuklarının hatırına Jolie ile barış yapmak istediğini ileri sürdü.

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Aynı kaynak Brad Pitt'in 'umutsuzca' Jolie ile son dört yılda yaşadıkları bu çirkinliğe bir son vermek istediğini belirtti.

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Pitt ile Jolie'nin çocuklarının velayetini yüzde 50 yüzde 50 almak istedikleri davanın ilk duruşması geçtiğimiz ay yapıldı.ET Online’a konuşan bir kaynak, “Brad velayeti yüzde 50-50 bölüşmek istiyor. Angelina söz konusu olan velayet olunca adaletli davranmak istiyor. Çocukları için çok yapıcı. Brad bunu denemek için çok umutlu çünkü ortak ebeveynliğin öneminli olduğunu düşünüyor” diye konuştu. 

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Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin 19 yaşında Maddox (19), 16 yaşında Pax, 15 yaşında Zahara, 14 yaşında Shiloh ve 12 yaşında Knox ile Vivienne adında altı çocuğu bulunuyor.

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Bu çocuklardan Maddox, Zahara ve Pax evlatlık. Shiloh ile ikizler Knox ve Vivienne ise biyolojik çocukları.

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