Ana kapıdan girdi, kaçarcasına çıktı

İddialara göre 56 yaşındaki Pitt, geçtiğimiz günlerde Angelina Jolie'nin altı çocuğuyla birlikte yaşadığı eve gitti.
2
Abone Ol
Eve girerken ana kapıyı tercih eden Pitt, ayrılırken de daha önce hiç kullanmadığı gizli kapıyı tercih etti.
3
Abone Ol
10 yıllık birlikteliklerini 2014'te evliliğe götüren ancak iki yıl sonra ayrılmaya karar veren Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında, çocuklarının velayet "savaşı" sürüyor.
4
Abone Ol
2016'dan bu yana bu yüzden neredeyse 'gırtlak gırtlağa' gelen Angelina Jolie ve Brad Pitt'in bu konudaki mücadelesi hala sürüyor.
5
Abone Ol
Fakat bu arada Brad Pitt, Angelina Jolie ile bir kez daha baş başa görüşmek istemiş olacak ki, önceki gün 45 yaşındaki güzel oyuncuyu yaşadığı evde ziyaret etti.
6
Abone Ol
Jolie'nin altı çocuğu ile birlikte yaşadığı Loz Feliz'deki malikanesine giden Pitt, orada bir buçuk saat kadar kaldı.
7
Abone Ol
Pitt, eve girerken mülkün ana kapısını tercih etti, buradan şık özel aracıyla giriş yaptı. Ayrılırken ise genellikle hiç kullanmadığı özel çıkışı kullandı.
8
Abone Ol
Pitt'e yakın bir kaynak aktörün çocuklarının hatırına Jolie ile barış yapmak istediğini ileri sürdü.
9
Abone Ol
Aynı kaynak Brad Pitt'in 'umutsuzca' Jolie ile son dört yılda yaşadıkları bu çirkinliğe bir son vermek istediğini belirtti.
10
Abone Ol
Pitt ile Jolie'nin çocuklarının velayetini yüzde 50 yüzde 50 almak istedikleri davanın ilk duruşması geçtiğimiz ay yapıldı.ET Online’a konuşan bir kaynak, “Brad velayeti yüzde 50-50 bölüşmek istiyor. Angelina söz konusu olan velayet olunca adaletli davranmak istiyor. Çocukları için çok yapıcı. Brad bunu denemek için çok umutlu çünkü ortak ebeveynliğin öneminli olduğunu düşünüyor” diye konuştu.
11
Abone Ol
Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin 19 yaşında Maddox (19), 16 yaşında Pax, 15 yaşında Zahara, 14 yaşında Shiloh ve 12 yaşında Knox ile Vivienne adında altı çocuğu bulunuyor.
12
Abone Ol
Bu çocuklardan Maddox, Zahara ve Pax evlatlık. Shiloh ile ikizler Knox ve Vivienne ise biyolojik çocukları.