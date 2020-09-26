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Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 14:30 | 

Brad Pitt sevgilisi Nicole Poturalski ile evleniyor mu?

56 yıllık hayatında iki kez evlenip boşanan Brad Pitt, üçüncü evliliğe hazır mı?

Instagram, Mega News Agency, Depo Photos

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1EVLİLİK GÜNDEMDE Mİ
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EVLİLİK GÜNDEMDE Mİ?

Bir süredir Alman model Nicole Poturalski ile birlikte olan Brad Pitt'in bir kez daha evlenip evlenmeyeceği merak konusu.

2ARKADAŞLARIYLA KONUŞUYOR
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ARKADAŞLARIYLA KONUŞUYOR

27 yaşındaki Polonya asıllı Alman model Poturalski ile mutlu olduğu belirtilen Brad Pitt arkadaşlarıyla da yeniden evlenme konusunda konuşuyor.

3ARKADAŞINA GÖRE SICAK BAKMIYOR
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ARKADAŞINA GÖRE SICAK BAKMIYOR

US Weekly dergisinin ileri sürdüğüne göre Pitt'in yakın bir arkadaşı, ünlü oyuncunun bir kez daha evlenmeye pek de sıcak bakmadığını belirtti.

4BU KONU ŞÜPHELİ
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BU KONU ŞÜPHELİ

Her ne kadar yeni ve kendisini mutlu eden bir ilişki yaşıyor olsa da arkadaşları Pitt'in bir kez daha evleneceğinden şüpheli.

5İLK EVLİLİK BEŞ YIL SÜRDÜ
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İLK EVLİLİK BEŞ YIL SÜRDÜ

Brad Pitt, 2000 ile 2005 arasında Jennifer Aniston ile evliydi. Sonra Angelina Jolie'ye aşık olunca bu evlilik bitti.

6ALTI ÇOCUK BABASI
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ALTI ÇOCUK BABASI

Pitt, uzun bir ilişkinin ve altı çocuğun ardından 2014'te Angelina Jolie ile evlendi. Fakat bu evlilik de sadece iki yıl sonra hem de olaylı bir şekilde sona erdi. Çift, ayrılık kararı aldı.

7GÖNLÜNÜ ONA KAPTIRMIŞ
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GÖNLÜNÜ ONA KAPTIRMIŞ

Bir süre adı aralarında sonradan "çok iyi arkadaşım" dediği Alia Shawkat'ın da bulunduğu birçok kişiyle anıldı. Fakat Brad Pitt'in gönlünü gerçekten kime kaptırdığı kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

8İKİSİ DE YASAL OLARAK EVLİ GÖRÜNÜYOR
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İKİSİ DE YASAL OLARAK EVLİ GÖRÜNÜYOR

Pitt, geçen yılın son döneminden bu yana Alman model Nicole Poturalski ile birlikte. Hatta geçen ay onu eski eşi Angelina Jolie ile birlikte satın aldığı Fransa'daki Miraval Şatosu'na bile götürdü.

Her ne kadar Pitt ile Pouralski'nin evlenme ihtimali konuşuluyor olsa da her ikisi de eski eşlerinden yasal olarak boşanmış değil. Pitt ile Jolie'nin boşanma davası henüz sonuçlanmadı. Poturalski de Alman restoran sahibi Roland Mary ile yasal olarak evli görünüyor.

9EN GÖZDE BEKARIN KALBİNİ ÇALDI
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EN GÖZDE BEKARIN KALBİNİ ÇALDI

Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra "Hollywood'un en gözde bekarı" unvanını taşıyan ve adı çeşitli kişilerle aşk söylentilerine karışan Brad Pitt, görünüşe göre kalbini kendisinden genç bir modele kaptırdı.

10ŞATOYA KAPANDILAR
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ŞATOYA KAPANDILAR

56 yaşındaki Pitt'in bir süredir Polonya asıllı Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığı ileri sürülüyor. Son olarak Fransa'da bir hava limanında birlikte görüntülenen çiftin, Pitt'in eski eşi Jolie ile birlikte satın aldığı Miraval Şatosu'na kapandığı da gelen haberler arasında.

11TERS KÖŞE YAPTI
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'TERS KÖŞE' YAPTI

Herkes Pitt'in Hollywood'un tanınmış simalarından biriyle romantik bir ilişkiye başlayacağını düşünürken o kelimenin tam anlamıyla "ters köşe" yaptı.

12ADINI BÜTÜN DÜNYA DUYDU
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ADINI BÜTÜN DÜNYA DUYDU

Adını henüz ülkesi Almanya dışında duyurmamış olan Nicole Poturalski'yi ise bu romantik iddialar sayesinde bütün dünya tanıdı. 

13HER İKİ SÖYLENTİ DE GERÇEK ÇIKMADI
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HER İKİ SÖYLENTİ DE GERÇEK ÇIKMADI

Brad Pitt'in adı bir ara oyuncu Alia Shawkat ile anıldı. Bu söylentiler, her ikisi tarafından da yalanlandı. Geçen yıl ödül töreninde samimiyetleri dikkat çeken Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston'ın tekrar bir araya geleceği de ileri sürüldü. Ama bu da sadece bir söylenti olarak kaldı.

14HERKES ONU MERAK EDİYOR
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HERKES ONU MERAK EDİYOR

Brad Pitt ise bir süredir genç model Nicole Poturalski ile birlikte. 27 yaşındaki bir çocuk annesi Poturalski de Hollywood'un en gözde bekarının kalbini çalan kişi olarak tüm dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde topladı.

15KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
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KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ülkesinde kariyer basamaklarını hızla tırmanan Nicole ya da yakınlarının çağırdığı adıyla Nico Poturalski'nin hayatı ise kelimenin tam anlamıyla bir peri masalı gibi.

16MADENCİ KASABASINDA BÜYÜDÜ
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MADENCİ KASABASINDA BÜYÜDÜ

Uzun boyu ve gösterişli yüz hatları nedeniyle çocukluğundan bu yana dikkat çeken Poturalski, Almanya'nın Dusseldorf kenti yakınlarındaki eski bir kömür madeni kasabası olan Bergkamen de büyüdü.

17MADDİ SIKINTI İÇİNDE BÜYÜDÜ
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MADDİ SIKINTI İÇİNDE BÜYÜDÜ

Nico Poturalski'nin annesi Agnieszka ve babası Janus, o ve kız kardeşi henüz küçük birer çocukken ayrıldılar. Poturalski, annesi ve kız kardeşiyle iki odalı bir apartman dairesinde yaşadılar uzun süre. Bu üç kişilik aile, maddi olarak zorluklar yaşıyordu. Yardım elini ise yine aynı apartman bloğunda yaşayan teyzesi uzattı.

18BABASIYLA İYİ İLİŞKİLER KURDU
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BABASIYLA İYİ İLİŞKİLER KURDU

Annesinden boşandıktan sonra onlarla yaşamasa da Poturalski babası, baba tarafından dedesi ve babaannesiyle arasını hep sıcak tuttu. 

19DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
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DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

19 yaşına kadar o küçük madenci kasabasında yaşayan Poturalski, çocukluğundan bu yana fiziksel olarak dikkat çeken bir görüntüye sahipti.

20ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DEĞİŞMEDİ
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ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DEĞİŞMEDİ

Bir arkadaşının İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre genç model küçüklüğünden bu yana fiziksel olarak değişmedi. Arkadaşına göre Poturalski "küçüklüğünden beri aynı atletik bedene ve dolgun dudaklara sahipti."

21KÜÇÜKKEN AKLINA KOYMUŞTU
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KÜÇÜKKEN AKLINA KOYMUŞTU

Yine o dönemdeki arkadaşlarının anlattığına göre Nico Poturalski, henüz 8 yaşındayken bir model olmayı aklına koymuştu. Bütün arkadaşları oyun oynarken Poturalski, yere bir çizgi çizip orada modeller gibi yürümeye çalışırdı.

2213 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
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13 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Zaten 13 yaşındayken de bu hayalini gerçeğe dönüştürecek olaylar zincirinin ilk halkası geldi. Ailesiyle birlikte gittikleri bir Disneyland gezisinde bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi. Ondan sonra da modellik yapmaya başladı.

2319 YAŞINDA BERLİNE TAŞINDI
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19 YAŞINDA BERLİN'E TAŞINDI

 Yeni kariyerine rağmen Poturalski, 19 yaşına kadar doğduğu madenci kasabasında yaşadı. Fakat o dönemde moda kariyerini daha ciddiyetle ele almak için Berlin'e taşındı.

2440 YAŞ BÜYÜK AŞKIYLA EVLENDİ
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40 YAŞ BÜYÜK AŞKIYLA EVLENDİ

O dönemde de kentin önemli kafe- restoranlarından birinin sahibi olan, kendisinden 40 yaş büyük Roland Mary ile ilişkiye başladı. Bild gazetesinin ileri sürdüğüne göre ikili bir süre evli kaldı. Bu evlilikten de Emil adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. 

25O RESTORANA GİDERLERDİ
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O RESTORANA GİDERLERDİ

Bu arada işin ilginci Berlin yıllarında Nico Poturalski ile Brad Pitt'in yollarının, kocasının kafesinde kesişmesi. Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği Inglorious Bastards filminin çekimleri Berlin'de yapıldı.

26O DÖNEM POTURALSKI EVLİYDİ
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O DÖNEM POTURALSKI EVLİYDİ

2009 yılındaki bu çekimler sırasında Pitt ile Tarantino sık sık Poturalski'nin o dönemdeki kocasının sahibi olduğu bu kafeye gidip vakit geçirirlerdi.

27HERKESTEN GİZLEDİLER
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HERKESTEN GİZLEDİLER

Pitt ile Poturalski'nin ilişkisi o dönemde başlamadı. İddialara göre yıllar sonra ikisini arkadaşları tanıştırdı. Romantik bir ilişkiye başladıktan sonra da bunu en yakın arkadaşlarından bile gizlemeyi tercih ettiler.

28GİZLİ BULUŞMA
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GİZLİ BULUŞMA

Çift, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda buluştu. Pitt, Los Angeles'tan Poturalski de Berlin'den oraya gitti. Daha sonra da birlikte Le Castellet Havaalanı'ndan özel bir uçakla Pitt'in Miraval Şatosu'na gitmek üzere yola çıktı.

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