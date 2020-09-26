Brad Pitt sevgilisi Nicole Poturalski ile evleniyor mu?
56 yıllık hayatında iki kez evlenip boşanan Brad Pitt, üçüncü evliliğe hazır mı?
Instagram, Mega News Agency, Depo Photos
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
EVLİLİK GÜNDEMDE Mİ?
Bir süredir Alman model Nicole Poturalski ile birlikte olan Brad Pitt'in bir kez daha evlenip evlenmeyeceği merak konusu.
2
Abone Ol
ARKADAŞLARIYLA KONUŞUYOR
27 yaşındaki Polonya asıllı Alman model Poturalski ile mutlu olduğu belirtilen Brad Pitt arkadaşlarıyla da yeniden evlenme konusunda konuşuyor.
3
Abone Ol
ARKADAŞINA GÖRE SICAK BAKMIYOR
US Weekly dergisinin ileri sürdüğüne göre Pitt'in yakın bir arkadaşı, ünlü oyuncunun bir kez daha evlenmeye pek de sıcak bakmadığını belirtti.
4
Abone Ol
BU KONU ŞÜPHELİ
Her ne kadar yeni ve kendisini mutlu eden bir ilişki yaşıyor olsa da arkadaşları Pitt'in bir kez daha evleneceğinden şüpheli.
5
Abone Ol
İLK EVLİLİK BEŞ YIL SÜRDÜ
Brad Pitt, 2000 ile 2005 arasında Jennifer Aniston ile evliydi. Sonra Angelina Jolie'ye aşık olunca bu evlilik bitti.
6
Abone Ol
ALTI ÇOCUK BABASI
Pitt, uzun bir ilişkinin ve altı çocuğun ardından 2014'te Angelina Jolie ile evlendi. Fakat bu evlilik de sadece iki yıl sonra hem de olaylı bir şekilde sona erdi. Çift, ayrılık kararı aldı.
7
Abone Ol
GÖNLÜNÜ ONA KAPTIRMIŞ
Bir süre adı aralarında sonradan "çok iyi arkadaşım" dediği Alia Shawkat'ın da bulunduğu birçok kişiyle anıldı. Fakat Brad Pitt'in gönlünü gerçekten kime kaptırdığı kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
8
Abone Ol
İKİSİ DE YASAL OLARAK EVLİ GÖRÜNÜYOR
Pitt, geçen yılın son döneminden bu yana Alman model Nicole Poturalski ile birlikte. Hatta geçen ay onu eski eşi Angelina Jolie ile birlikte satın aldığı Fransa'daki Miraval Şatosu'na bile götürdü.
Her ne kadar Pitt ile Pouralski'nin evlenme ihtimali konuşuluyor olsa da her ikisi de eski eşlerinden yasal olarak boşanmış değil. Pitt ile Jolie'nin boşanma davası henüz sonuçlanmadı. Poturalski de Alman restoran sahibi Roland Mary ile yasal olarak evli görünüyor.
9
Abone Ol
EN GÖZDE BEKARIN KALBİNİ ÇALDI
Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra "Hollywood'un en gözde bekarı" unvanını taşıyan ve adı çeşitli kişilerle aşk söylentilerine karışan Brad Pitt, görünüşe göre kalbini kendisinden genç bir modele kaptırdı.
10
Abone Ol
ŞATOYA KAPANDILAR
56 yaşındaki Pitt'in bir süredir Polonya asıllı Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığı ileri sürülüyor. Son olarak Fransa'da bir hava limanında birlikte görüntülenen çiftin, Pitt'in eski eşi Jolie ile birlikte satın aldığı Miraval Şatosu'na kapandığı da gelen haberler arasında.
11
Abone Ol
'TERS KÖŞE' YAPTI
Herkes Pitt'in Hollywood'un tanınmış simalarından biriyle romantik bir ilişkiye başlayacağını düşünürken o kelimenin tam anlamıyla "ters köşe" yaptı.
12
Abone Ol
ADINI BÜTÜN DÜNYA DUYDU
Adını henüz ülkesi Almanya dışında duyurmamış olan Nicole Poturalski'yi ise bu romantik iddialar sayesinde bütün dünya tanıdı.
13
Abone Ol
HER İKİ SÖYLENTİ DE GERÇEK ÇIKMADI
Brad Pitt'in adı bir ara oyuncu Alia Shawkat ile anıldı. Bu söylentiler, her ikisi tarafından da yalanlandı. Geçen yıl ödül töreninde samimiyetleri dikkat çeken Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston'ın tekrar bir araya geleceği de ileri sürüldü. Ama bu da sadece bir söylenti olarak kaldı.
14
Abone Ol
HERKES ONU MERAK EDİYOR
Brad Pitt ise bir süredir genç model Nicole Poturalski ile birlikte. 27 yaşındaki bir çocuk annesi Poturalski de Hollywood'un en gözde bekarının kalbini çalan kişi olarak tüm dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde topladı.
15
Abone Ol
KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Ülkesinde kariyer basamaklarını hızla tırmanan Nicole ya da yakınlarının çağırdığı adıyla Nico Poturalski'nin hayatı ise kelimenin tam anlamıyla bir peri masalı gibi.
16
Abone Ol
MADENCİ KASABASINDA BÜYÜDÜ
Uzun boyu ve gösterişli yüz hatları nedeniyle çocukluğundan bu yana dikkat çeken Poturalski, Almanya'nın Dusseldorf kenti yakınlarındaki eski bir kömür madeni kasabası olan Bergkamen de büyüdü.
17
Abone Ol
MADDİ SIKINTI İÇİNDE BÜYÜDÜ
Nico Poturalski'nin annesi Agnieszka ve babası Janus, o ve kız kardeşi henüz küçük birer çocukken ayrıldılar. Poturalski, annesi ve kız kardeşiyle iki odalı bir apartman dairesinde yaşadılar uzun süre. Bu üç kişilik aile, maddi olarak zorluklar yaşıyordu. Yardım elini ise yine aynı apartman bloğunda yaşayan teyzesi uzattı.
18
Abone Ol
BABASIYLA İYİ İLİŞKİLER KURDU
Annesinden boşandıktan sonra onlarla yaşamasa da Poturalski babası, baba tarafından dedesi ve babaannesiyle arasını hep sıcak tuttu.
19
Abone Ol
DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
19 yaşına kadar o küçük madenci kasabasında yaşayan Poturalski, çocukluğundan bu yana fiziksel olarak dikkat çeken bir görüntüye sahipti.
20
Abone Ol
ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DEĞİŞMEDİ
Bir arkadaşının İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre genç model küçüklüğünden bu yana fiziksel olarak değişmedi. Arkadaşına göre Poturalski "küçüklüğünden beri aynı atletik bedene ve dolgun dudaklara sahipti."
21
Abone Ol
KÜÇÜKKEN AKLINA KOYMUŞTU
Yine o dönemdeki arkadaşlarının anlattığına göre Nico Poturalski, henüz 8 yaşındayken bir model olmayı aklına koymuştu. Bütün arkadaşları oyun oynarken Poturalski, yere bir çizgi çizip orada modeller gibi yürümeye çalışırdı.
22
Abone Ol
13 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
Zaten 13 yaşındayken de bu hayalini gerçeğe dönüştürecek olaylar zincirinin ilk halkası geldi. Ailesiyle birlikte gittikleri bir Disneyland gezisinde bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi. Ondan sonra da modellik yapmaya başladı.
23
Abone Ol
19 YAŞINDA BERLİN'E TAŞINDI
Yeni kariyerine rağmen Poturalski, 19 yaşına kadar doğduğu madenci kasabasında yaşadı. Fakat o dönemde moda kariyerini daha ciddiyetle ele almak için Berlin'e taşındı.
24
Abone Ol
40 YAŞ BÜYÜK AŞKIYLA EVLENDİ
O dönemde de kentin önemli kafe- restoranlarından birinin sahibi olan, kendisinden 40 yaş büyük Roland Mary ile ilişkiye başladı. Bild gazetesinin ileri sürdüğüne göre ikili bir süre evli kaldı. Bu evlilikten de Emil adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.
25
Abone Ol
O RESTORANA GİDERLERDİ
Bu arada işin ilginci Berlin yıllarında Nico Poturalski ile Brad Pitt'in yollarının, kocasının kafesinde kesişmesi. Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği Inglorious Bastards filminin çekimleri Berlin'de yapıldı.
26
Abone Ol
O DÖNEM POTURALSKI EVLİYDİ
2009 yılındaki bu çekimler sırasında Pitt ile Tarantino sık sık Poturalski'nin o dönemdeki kocasının sahibi olduğu bu kafeye gidip vakit geçirirlerdi.
27
Abone Ol
HERKESTEN GİZLEDİLER
Pitt ile Poturalski'nin ilişkisi o dönemde başlamadı. İddialara göre yıllar sonra ikisini arkadaşları tanıştırdı. Romantik bir ilişkiye başladıktan sonra da bunu en yakın arkadaşlarından bile gizlemeyi tercih ettiler.
28
Abone Ol
GİZLİ BULUŞMA
Çift, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda buluştu. Pitt, Los Angeles'tan Poturalski de Berlin'den oraya gitti. Daha sonra da birlikte Le Castellet Havaalanı'ndan özel bir uçakla Pitt'in Miraval Şatosu'na gitmek üzere yola çıktı.