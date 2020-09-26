Brad Pitt sevgilisi Nicole Poturalski ile evleniyor mu?

İKİSİ DE YASAL OLARAK EVLİ GÖRÜNÜYOR Pitt, geçen yılın son döneminden bu yana Alman model Nicole Poturalski ile birlikte. Hatta geçen ay onu eski eşi Angelina Jolie ile birlikte satın aldığı Fransa'daki Miraval Şatosu'na bile götürdü.



Her ne kadar Pitt ile Pouralski'nin evlenme ihtimali konuşuluyor olsa da her ikisi de eski eşlerinden yasal olarak boşanmış değil. Pitt ile Jolie'nin boşanma davası henüz sonuçlanmadı. Poturalski de Alman restoran sahibi Roland Mary ile yasal olarak evli görünüyor.