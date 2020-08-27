Brad Pitt kaybettiği aşkı genç model Nicole Poturalski'de mi buldu?
Angelina Jolie ile boşadıktan sonra ardı bir süre Alia Shawkat ile anılan ancak aralarında romantik bir ilişki olduğu iddialarını reddeden Brad Pitt bu kez gerçekten aşkı bulmuş gibi görünüyor.
Backgrid USA, Instagram, Backgrid UK
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56 yaşındaki Pitt, Fransa’nın Le Castellet Havaaalanı’nda 27 yaşındaki Alman model Nicole Poturalski ile birlikte görüntülendi.
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Tanıkların ileri sürdüğüne göre Pitt ile Poturalski, son derece samimi görüntüler sergiliyordu.
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Pitt'in önce özel jetle Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı’na indiği, sonra da daha küçük bir havaalanı olan Le Castellet’de Poturalski ile buluştuğu ileri sürüldü.
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Pitt ile Poturalski'nin birlikte Fransa'nın güneyine gittiği konuşuluyor. İddialardan biri de Pitt'in, sevgilisi olduğu ileri sürülen genç modeli 2011 yılında Angelina Jolie ile birlikte satın aldığı Miraval Şatosu'na götürdüğü ve ikilinin orada kaldığı.
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Alman model Poturalski hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Poturalski'nin kariyerinde çok büyük bir çıkış yapmamış bir model olduğu ve 5 dil konuştuğu biliniyor.
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Genç modelin eski ilişkisinden Emil adında bir de oğlu bulunuyor.
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Nicole Poturalski, ünlü model Irina Shayk'a benzerliğiyle de dikkat çekiyor.
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Pitt ile olaylı bir şekilde ayrılan Angelina Jolie'nin üçü biyolojik üçü de evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor.