MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBrad Pitt kaybettiği aşkı genç model Nicole Poturalski'de mi buldu?
GeriMagazin Brad Pitt kaybettiği aşkı genç model Nicole Poturalski'de mi buldu? 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 11:56 |  

Brad Pitt kaybettiği aşkı genç model Nicole Poturalski'de mi buldu? 

Angelina Jolie ile boşadıktan sonra ardı bir süre Alia Shawkat ile anılan ancak aralarında romantik bir ilişki olduğu iddialarını reddeden Brad Pitt bu kez gerçekten aşkı bulmuş gibi görünüyor.

Backgrid USA, Instagram, Backgrid UK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

56 yaşındaki Pitt, Fransa’nın Le Castellet Havaaalanı’nda 27 yaşındaki Alman model Nicole Poturalski ile birlikte görüntülendi.

2
Abone Olgoogle-news

Tanıkların ileri sürdüğüne göre Pitt ile Poturalski, son derece samimi görüntüler sergiliyordu.

3
Abone Olgoogle-news

Pitt'in önce özel jetle Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı’na indiği, sonra da daha küçük bir havaalanı olan Le Castellet’de Poturalski ile buluştuğu ileri sürüldü.

4
Abone Olgoogle-news

Pitt ile Poturalski'nin birlikte Fransa'nın güneyine gittiği konuşuluyor. İddialardan biri de Pitt'in, sevgilisi olduğu ileri sürülen genç modeli 2011 yılında Angelina Jolie ile birlikte satın aldığı Miraval Şatosu'na götürdüğü ve ikilinin orada kaldığı.

5
Abone Olgoogle-news

Alman model Poturalski hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Poturalski'nin kariyerinde çok büyük bir çıkış yapmamış bir model olduğu ve 5 dil konuştuğu biliniyor.

6
Abone Olgoogle-news

Genç modelin eski ilişkisinden Emil adında bir de oğlu bulunuyor.

7
Abone Olgoogle-news

Nicole Poturalski, ünlü model Irina Shayk'a benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

8
Abone Olgoogle-news

Pitt ile olaylı bir şekilde ayrılan Angelina Jolie'nin üçü biyolojik üçü de evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor.

9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi