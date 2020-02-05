Brad Pitt; BAFTA Ödülleri'ne bu yüzden katılmamış

Fakat geçtiğimiz pazar gecesi Maddox ile görüşmesi gerektiği için BAFTA töreni yerine onu tercih etti. The Sun gazetesine göre Pitt'in bir arkadaşı ünlü aktör hakkında "Baba olmak onun hayatındaki en önemli şey. Oğluyla bozulan ilişkisini düzeltmek için her şeyi yapar" dediğini anlattı.