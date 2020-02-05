Brad Pitt; BAFTA Ödülleri'ne bu yüzden katılmamış

Bu sezon aday olduğu hemen hemen her ödülü evine götüren Brad Pitt, çok önemli bir töreni ise atladı. O gece törene katılmayarak hayranlarını da hayal kırıklığına uğratan Pitt, yine adını kazananlar listesine yazdırdı.
BACKGRID USA
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Ama bu kez ödülünü kendisi değil rol arkadaşı Margot Robbie aldı. Kariyerinin olgunluk dönemini yaşayan 56 yaşındaki Brad Pitt'in BAFTA ödül törenine neden katılmadığı ise ortaya çıktı.
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İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre törene "ailevi nedenlerle" katılamayacağını belirten Pitt'in bu kararının ardındaki gerçek ise çocuklarıyla ilgili. Daha doğrusu en büyük oğluyla ilgili.
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Gazete Pitt'in önüne Angelina Jolie ie boşanma sürecinde arasının açıldığı oğlu Maddox ile tekrar görüşme imkanı çıktığını bunu değerlendirmek için de ödül törenine katılmadığını ileri sürdü. Pitt o törende Once Upon A Time In Hollywood filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer görüldü.
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Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanma sürecinin ilk aşamalarında, Pitt'in 18 yaşındaki Maddox'a şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü. Jolie'nin bu iddiası yüzünden Pitt, gözetim altında kalmış ve rehabilitasyon sürecine girmişti. Daha sonra diğer çocuklarıyla görüşmeyi başarsa da Maddox aktörden uzak durmayı seçmişti.
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Fakat geçtiğimiz pazar gecesi Maddox ile görüşmesi gerektiği için BAFTA töreni yerine onu tercih etti. The Sun gazetesine göre Pitt'in bir arkadaşı ünlü aktör hakkında "Baba olmak onun hayatındaki en önemli şey. Oğluyla bozulan ilişkisini düzeltmek için her şeyi yapar" dediğini anlattı.
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Angelina Jolie'nin evlat edindiği ilk ocuk olan Maddox Chivan Jolie Pitt 18 yaşına geldi. Genç adam bir süre öne yüksek öğrenim görmek için ABD'den ayrılıp Güney Kore'de bir ünivertesinin yurduna yerleşti.