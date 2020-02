Brad Pitt; BAFTA Ödülleri'ne bu yüzden katılmamış

Gazete Pitt'in önüne Angelina Jolie ie boşanma sürecinde arasının açıldığı oğlu Maddox ile tekrar görüşme imkanı çıktığını bunu değerlendirmek için de ödül törenine katılmadığını ileri sürdü. Pitt o törende Once Upon A Time In Hollywood filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer görüldü.