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FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS
Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 - 15:26 | 

Brad Pitt, Angelina Jolie'ye karşı zafer kazandı

Bir zamanlar gösteri dünyasında aşkın vücut bulmuş hali olarak gösterilen Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki velayet mücadelesi Pitt'in lehine sonuçlandı.

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1PITT DAVAYI KAZANDI

PITT DAVAYI KAZANDI

Yollarını ayırana kadar Brangelina olarak anılan çift, tam beş yıldır altı çocuklarının velayeti için mücadele ediyordu. Sonunda Pitt, ortak velayet için açtığı davayı kazandı.

2PITT ORTAK VELAYET İSTİYORDU

PITT ORTAK VELAYET İSTİYORDU

Jolie ve Pitt, boşanma davasının açıldığı 2016 yılından bu yana altı çocuklarının ortak velayeti için yasalar önünde mücadele ediyordu. Jolie, altı çocuğunun velayetine sadece kendisi sahip olmak istiyordu. Pitt de çocukların ortak velayetini talep etmişti.

3ÇOCUKLARINI TANIK OLARAK DİNLETME TALEBİ REDDEDİLDİ

ÇOCUKLARINI TANIK OLARAK DİNLETME TALEBİ REDDEDİLDİ

57 yaşındaki Brad Pitt çocuklarının eşit zamanlı velayetini kazandı. Karar, Jolie'nin mahkeme jürisini, çocukları tanık olarak dinlemeyi reddetmesi nedeniyle eleştirmesi üzerine çıktı.

4JOLIE ÇOK MÜCADELE ETTİ

JOLIE ÇOK MÜCADELE ETTİ

Davaya bakan yargıcı dava dışı bırakmaya çalışan Jolie, pazartesi günü mahkemeye sunduğu dosyada, yargıcın, geçici bir karar vermeden önce çocukların güvenliği ve refahıyla ilgili olduğunu söylediği kanıtları dinlemeyi reddettiğini söyledi.

5JOLIE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

JOLIE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Oyuncu ayrıca, yargıcın California mahkemeleri yasasının bir bölümünü "yeterince dikkate almadığını" söyleyerek, velayetin aile içi şiddet geçmişi olan bir kişiye verilmesinin çocuğun yüksek yararına zarar vereceğini belirtti. Ünlü oyuncunun, başvurusunda neyi kastettiği hakkında ayrıntı verilmedi, ancak avukatları mart ayında, ek bilgi içerdiği iddia edilen mühürlü bir belgeyi mahkemeye sundu.

6JOLIEDEN DUDAK UÇUKLATAN İDDİA

JOLIE'DEN DUDAK UÇUKLATAN İDDİA

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan çiftin boşanma davası sırasında önce en büyük çocukları Maddox sonra da Jolie, Pitt'i şiddet uygulamakla suçladı.

7PITT İLİŞKİMİZ BOYUNCA BANA ŞİDDET UYGULADI

'PITT İLİŞKİMİZ BOYUNCA BANA ŞİDDET UYGULADI'

45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi. 

8PITT ÇOCUKLARA ŞİDDET İDDİASIYLA SORUŞTURMA GEÇİRİP AKLANMIŞTI

PITT ÇOCUKLARA ŞİDDET İDDİASIYLA SORUŞTURMA GEÇİRİP AKLANMIŞTI

Boşanmanın ilk aşamasında Brad Pitt'in, en büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları Jolie tarafından ortaya atıldı. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruşturmasının yanı sıra Los Angelez Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklandı.

9ONU ÜZMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMIYOR

'ONU ÜZMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMIYOR'

Jolie'nin, Pitt'e yönelik şiddet suçlamalarının, aktörün kalbini kırıp onu üzmekten başka bir işe yaramadığı ileri sürüldü. Brad Pitt'e yakın kaynaklar, boşanma davasının başından bu yana Angelina Jolie'nin bu tür suçlamalar yönelttiğini ancak bunların hiçbirinin kanıtlanmadığını, aktörün her birinden aklandığını savundular.

10FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK

FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2005 yılında başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştılar. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, aşka teslim oldu ve eşinden boşanıp Jolie ile birlikte olmaya başladı. Çift, uzun ilişkileri sırasında hem biyolojik hem de evlatlık çocuk sahibi oldu.

11ALTI ÇOCUKLARI VAR

ALTI ÇOCUKLARI VAR

Brad Pitt ile Angelina Jolie birlikte olmaya başladıklarında, güzel yıldız, en büyük çocuğu Kamboçyalı Maddox'ı evlat edinmişti. Çift, birlikte olduğu süre boyunca Etiyoplayı Zahara ile Vietnamlı Pax'ı evlat edildi. Bu arada Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç de biyolojik çocukları oldu. 

12EVLİLİK KISA SÜRDÜ

EVLİLİK KISA SÜRDÜ

İlişkilerini 2014 yılına kadar evlenmeden sürdüren çift, aynı yıl evlendi. Törende çocukları da onları yalnız bırakmadı. Fakat, bir zamanlar Brangelina olarak anılar Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma süreci ise çocukların velayeti nedeniyle epey zorlu geçti.

13JOLIE ÜÇ, PITT İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI

JOLIE ÜÇ, PITT İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Ünlü oyuncu Jon Voight ile kendisi de oyuncu olan ancak çocuk sahibi olmasıyla birlikte mesleğinden uzaklaşan Marcheline Bertrand'ın, iki çocuğundan büyüğü olan Angelina Jolie, ilk evliliğini 1996 ile 1999 arasında Johnny Lee Miller ile yaptı. Ardından 2000 ile 2003 arasında Billy Bob Thorton (yukarıda) ile evli kaldı. Brad Pitt ile evliliği resmi olarak 2014'te başladı, ancak iki yıl sonra çift ayrılık kararı aldı. Brad Pitt ise ilk evliliğini 2000 ile 2005 arasında Jennifer Aniston ile yaptı. Çift bu evlilikten çocuk sahibi olmadı. 

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