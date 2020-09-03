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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 16:43 | 

Brad Pitt, Angelina Jolie'ye bunu da yaptı

Bir zamanlar birbirlerine deli gibi aşık olan Brad Pitt ve Angelina Jolie cephesinden ilginç iddialar geldi.

Depo Photos 

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1BİR ZAMANLAR BRANGELINA OLARAK ANILIRLARDI
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BİR ZAMANLAR BRANGELINA OLARAK ANILIRLARDI

Bütün bu iddialar da bir zamanlar "aşkın kanıtı" diye nitelendirilen ve Hollywood'un en nüfuzlu çiftlerinden biri olan Pitt ve Jolie'nin,  boşanmadan sonra aralarındaki ilişkinin ne kadar da değiştiğini gözler önüne serdi.

2FRANSADAKİ ŞATOYA GÖTÜRDÜ
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FRANSA'DAKİ ŞATOYA GÖTÜRDÜ

US Weekly dergisinin iddiasına göre Brad Pitt, Angelina Jolie'ye belki de hiç beklemediği bir şey yaptı. Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Alman model Nicole Poturaslki'yi, Jolie ile birlikte satın aldığı Güney Fransa'daki Miraval Şatosu'na götürdü.

3ZAMANLAMA İLGİNÇ
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ZAMANLAMA İLGİNÇ

Ama asıl çarpıcı ayrıntı Pitt'in yeni sevgilisini oraya götürmesi değil. Asıl ilgi çekici olan Poturalski'yi eski eşiyle satın aldığı şatoya götürmek için tercih ettiği zamanlama.

4JOLIE İLE EVLENME YILDÖNÜMÜNDE
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JOLIE İLE EVLENME YILDÖNÜMÜNDE

Brad Pitt, Nicole Poturalski'yi, Angelina Jolie ile evlenme yıl dönümü olan 23 Ağustos'ta, birbirlerine "ölümü bizi ayırana dek" diye söz verdikleri  Miraval Şatosu'na götürdü.

5ORADA EVLENMİŞLERDİ
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ORADA EVLENMİŞLERDİ

Us Weekly dergisine konuşan ama adını açıklamayan bir kaynak "Nicole'ü, Angelina ile evlenme yıl dönümünde o şatoya götürürken Brad Pitt ne yaptığını kesinlikle biliyordu" dedi.

6JOLIENİN NE HİSSETTİĞİ UMURUNDA DEĞİL
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JOLIE'NİN NE HİSSETTİĞİ UMURUNDA DEĞİL

Aynı kaynak Brad Pitt'in, eski eşinin bu olaya üzülüp üzülmemesine aldırmadığını da belirtti.

72014TE EVLENDİLER
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2014'TE EVLENDİLER

Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2014 yılında Miraval Şatosu'nda evlendi.

8KISA SÜREDE BOŞANMA KARARI ALDILAR
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KISA SÜREDE BOŞANMA KARARI ALDILAR

Altı çocuklarının tanıklığında evlenen çift, kısa bir süre sonra yollarını ayıracaklarını açıkladı.

9VELAYET İÇİN MÜCADELE ETTİLER
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VELAYET İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Boşanma sırasında Pitt ve Jolie, altı çocuklarının velayeti konusunda uzun süren bir hukuk mücadelesine girişti.

10PITTİN YENİ ROMANTİK İLİŞKİSİ
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PITT'İN YENİ ROMANTİK İLİŞKİSİ

56 yaşındaki Brad Pitt'in bir süredir 27 yaşındaki Polonya asıllı Alman model Poturalski ile birlikte olduğu ileri sürülüyor.

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