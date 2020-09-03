Brad Pitt, Angelina Jolie'ye bunu da yaptı

Bütün bu iddialar da bir zamanlar "aşkın kanıtı" diye nitelendirilen ve Hollywood'un en nüfuzlu çiftlerinden biri olan Pitt ve Jolie'nin, boşanmadan sonra aralarındaki ilişkinin ne kadar da değiştiğini gözler önüne serdi.
2
Abone Ol
FRANSA'DAKİ ŞATOYA GÖTÜRDÜ
US Weekly dergisinin iddiasına göre Brad Pitt, Angelina Jolie'ye belki de hiç beklemediği bir şey yaptı. Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Alman model Nicole Poturaslki'yi, Jolie ile birlikte satın aldığı Güney Fransa'daki Miraval Şatosu'na götürdü.
3
Abone Ol
ZAMANLAMA İLGİNÇ
Ama asıl çarpıcı ayrıntı Pitt'in yeni sevgilisini oraya götürmesi değil. Asıl ilgi çekici olan Poturalski'yi eski eşiyle satın aldığı şatoya götürmek için tercih ettiği zamanlama.
4
Abone Ol
JOLIE İLE EVLENME YILDÖNÜMÜNDE
Brad Pitt, Nicole Poturalski'yi, Angelina Jolie ile evlenme yıl dönümü olan 23 Ağustos'ta, birbirlerine "ölümü bizi ayırana dek" diye söz verdikleri Miraval Şatosu'na götürdü.
5
Abone Ol
ORADA EVLENMİŞLERDİ
Us Weekly dergisine konuşan ama adını açıklamayan bir kaynak "Nicole'ü, Angelina ile evlenme yıl dönümünde o şatoya götürürken Brad Pitt ne yaptığını kesinlikle biliyordu" dedi.
6
Abone Ol
JOLIE'NİN NE HİSSETTİĞİ UMURUNDA DEĞİL
Aynı kaynak Brad Pitt'in, eski eşinin bu olaya üzülüp üzülmemesine aldırmadığını da belirtti.
7
Abone Ol
2014'TE EVLENDİLER
Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2014 yılında Miraval Şatosu'nda evlendi.
8
Abone Ol
KISA SÜREDE BOŞANMA KARARI ALDILAR
Altı çocuklarının tanıklığında evlenen çift, kısa bir süre sonra yollarını ayıracaklarını açıkladı.
9
Abone Ol
VELAYET İÇİN MÜCADELE ETTİLER
Boşanma sırasında Pitt ve Jolie, altı çocuklarının velayeti konusunda uzun süren bir hukuk mücadelesine girişti.
10
Abone Ol
PITT'İN YENİ ROMANTİK İLİŞKİSİ
56 yaşındaki Brad Pitt'in bir süredir 27 yaşındaki Polonya asıllı Alman model Poturalski ile birlikte olduğu ileri sürülüyor.