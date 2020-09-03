Brad Pitt, Angelina Jolie'ye bunu da yaptı

BİR ZAMANLAR BRANGELINA OLARAK ANILIRLARDI Bütün bu iddialar da bir zamanlar "aşkın kanıtı" diye nitelendirilen ve Hollywood'un en nüfuzlu çiftlerinden biri olan Pitt ve Jolie'nin, boşanmadan sonra aralarındaki ilişkinin ne kadar da değiştiğini gözler önüne serdi.