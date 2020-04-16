Brad öpüşmeyi benden öğrendi

KEŞKE SARIMSAK YEMESEYDİ Jennifer Lawrence, beyazperdenin en güzel kadınlarından biri olabilir ama bazı rol arkadaşları onu pek de çekici bulmuyor. Özellikle öpüşme sahnelerinde. Hunger Games (Açlık Oyunları) filmindeki rol arkadaşı Liam Hemsworth de (solda) bunlardan biri. Hemsworth, birlikte çektiklyeri öpüşme sahnesi hakkında şöyle konuşmuştu: "Jennifer çok iyi arkadaşım, onu seviyorum. Ama keşke öpüşme sahnesinden önce sarımsak yemeseydi."