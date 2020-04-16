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Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 13:24,

Brad öpüşmeyi benden öğrendi

1994 tarihli Bana Bir İyilik Yap (The Favor) adlı romantik komedide Brad Pitt'le birlikte kamera karşısına geçen Elizabeth McGovern "Her şeyi benden öğrendi" diyerek Pitt'e kamera karşısında öpüşmeyi kendisinin öğrettiğini söyledi.

BACKGRID USA

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1ÖPÜŞME SANATINI BENDEN ÖĞRENDİ

ÖPÜŞME SANATINI BENDEN ÖĞRENDİ

58 yaşındaki Elizabeth McGovern, The Kelly Clarkson adlı programa konuk oldu. Orada da yarı şaka yarı ciddi Brad Pitt'e 'öpüşme sanatı' dahil bildiği her şeyi kendisinin öğrettiğini ileri sürdü.

2FİLM SETİNDEYDİK

FİLM SETİNDEYDİK

McGovern "Bunu parayla yaptım, çünkü setteydik" diye konuştu. Pitt konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.  

3ROL ARKADAŞLARI YERDEN YERE VURDU

ROL ARKADAŞLARI YERDEN YERE VURDU

Siz 1ilmlerdeki romantik sahnelerden hoşlanıyor olabilirsiniz. Ama bazen o sahnelerde kamera karşısına geçen oyuncular için o anlar cehenneme dönüşebiliyor. İşte rol arkadaşlarının anlatımıyla Hollywood'un kamera karşısında en kötü öpüşen" ünlüleri.

4KEŞKE SARIMSAK YEMESEYDİ

KEŞKE SARIMSAK YEMESEYDİ

Jennifer Lawrence, beyazperdenin en güzel kadınlarından biri olabilir ama bazı rol arkadaşları onu pek de çekici bulmuyor. Özellikle öpüşme sahnelerinde. Hunger Games (Açlık Oyunları) filmindeki rol arkadaşı Liam Hemsworth de (solda) bunlardan biri. Hemsworth, birlikte çektiklyeri öpüşme sahnesi hakkında şöyle konuşmuştu: "Jennifer çok iyi arkadaşım, onu seviyorum. Ama keşke öpüşme sahnesinden önce sarımsak yemeseydi."

5NANE ÇİĞNEDİK

NANE ÇİĞNEDİK

Lawrence, benzer bir sahneyi Passengers filmindeki rol arkadaşı Chris Pratt ile de çekti. Güzel oyuncu bu sahne için ise kamera karşısına geçmeden önce bol bol nane çiğnediğini söyledi.

6DUDAKLARI GÜZEL AMA

DUDAKLARI GÜZEL AMA

Angelina Jolie dünyanın en güzel kadınlarından biri ve birçok erkek onunla öpüşebilmek için belki de her şeyini feda eder. Biri hariç!

7HİÇ HOŞ DEĞİL

HİÇ HOŞ DEĞİL

Jolie'nin Wanted filmindeki rol arkadaşı James McAvoy'un söyledikleri pek de hoş değil. Aktör, Jolie ile öpüşmeyi "terletici ve hiç de hoş değil" diyerek nitelendirdi.

8KEYİF ALMADIK

KEYİF ALMADIK

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike'deki rol arkadaşı Thandie Newton, ünlü aktörle kamera karşısına geçtiği öpüşme sahnesinden hiç keyif almamış.

9DEFALARCA TEKRARLAMAK ZORUNDA KALDIK

DEFALARCA TEKRARLAMAK ZORUNDA KALDIK

Newton aktörün öpücüklerini "ıslak" diye nitelendirdi. Güzel oyuncu sahnenin yönetmenin istediği gibi olması için defalarca tekrarlanmak zorunda kalındığını da anlattı.

10BEN YUMUŞAK BİR ÖPÜCÜK BEKLİYORDUM

BEN YUMUŞAK BİR ÖPÜCÜK BEKLİYORDUM

Harry Potter'ın yıldızlarından Emma Watson'ın öpücüğü ise rol arkadaşı Daniel Radcliffe tarafından "biraz hayvani" olarak nitelendirildi.

11YİNE DE ŞİKAYET ETMEYEYİM

YİNE DE ŞİKAYET ETMEYEYİM

Radcliffe "Ben bu öpücüğün yumuşak olacağını sanıyordum. Ama beni kuvvetli bir biçimde öptü" dedi. "Böyle bir öpücük beklemiyordum" diyen Radcliffe "Ama şikayet etmeyeyim. Benim yerimde olmak isteyen 10 binlerce genç erkek vardır elbette" diyerek sözlerini sürdürdü.

12MASAL PRENSİ GİBİ DEĞİLDİ

MASAL PRENSİ GİBİ DEĞİLDİ

Hayranları üzülecek belki ama Leonardo DiCaprio ile öpüşmek de pek öyle masal prensleriyle öpüşmeye benzemiyor. Bunu da rol arkadaşı Virginie Ledoyen söylüyor üstelik.

13SEVGİLİ OLMAK İSTEMEZDİM

SEVGİLİ OLMAK İSTEMEZDİM

The Beach adlı filmde ünlü aktör ile kamera karşısına geçen Ledoyen'e göre DiCaprio'nun öpücüğü tek kelimeyle "kötü." Ledoyen "Bence Leonardo tatlı bir adam. Ama onu sevgili olarak istemezdim" diye konuştu.

Bu arada, Shutter Island'daki rol arkadaşı Michelle Williams'a göre ise Leonardo DiCaprio gayet iyi öpüşüyor.

14HİÇ BECEREMİYOR

HİÇ BECEREMİYOR

Keira Knightley'e göre de Orlando Bloom iyi öpüşmeyi beceremiyor. Güzel oyuncu Johnny Depp'in bu konuda daha iyi olduğunu düşünüyor.

15JOHNNY DAHA İYİ

JOHNNY DAHA İYİ

Knightley, Karayip Korsanları serisinin gündemde oludğu dönemde bir dergiye verdiği röportajda "Johny Depp kesinlikle kötü değildi" diye konuştu.

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