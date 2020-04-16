Brad öpüşmeyi benden öğrendi

1994 tarihli Bana Bir İyilik Yap (The Favor) adlı romantik komedide Brad Pitt'le birlikte kamera karşısına geçen Elizabeth McGovern "Her şeyi benden öğrendi" diyerek Pitt'e kamera karşısında öpüşmeyi kendisinin öğrettiğini söyledi.
BACKGRID USA
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ÖPÜŞME SANATINI BENDEN ÖĞRENDİ
58 yaşındaki Elizabeth McGovern, The Kelly Clarkson adlı programa konuk oldu. Orada da yarı şaka yarı ciddi Brad Pitt'e 'öpüşme sanatı' dahil bildiği her şeyi kendisinin öğrettiğini ileri sürdü.
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FİLM SETİNDEYDİK
McGovern "Bunu parayla yaptım, çünkü setteydik" diye konuştu. Pitt konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.
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ROL ARKADAŞLARI YERDEN YERE VURDU
Siz 1ilmlerdeki romantik sahnelerden hoşlanıyor olabilirsiniz. Ama bazen o sahnelerde kamera karşısına geçen oyuncular için o anlar cehenneme dönüşebiliyor. İşte rol arkadaşlarının anlatımıyla Hollywood'un kamera karşısında en kötü öpüşen" ünlüleri.
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KEŞKE SARIMSAK YEMESEYDİ
Jennifer Lawrence, beyazperdenin en güzel kadınlarından biri olabilir ama bazı rol arkadaşları onu pek de çekici bulmuyor. Özellikle öpüşme sahnelerinde. Hunger Games (Açlık Oyunları) filmindeki rol arkadaşı Liam Hemsworth de (solda) bunlardan biri. Hemsworth, birlikte çektiklyeri öpüşme sahnesi hakkında şöyle konuşmuştu: "Jennifer çok iyi arkadaşım, onu seviyorum. Ama keşke öpüşme sahnesinden önce sarımsak yemeseydi."
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NANE ÇİĞNEDİK
Lawrence, benzer bir sahneyi Passengers filmindeki rol arkadaşı Chris Pratt ile de çekti. Güzel oyuncu bu sahne için ise kamera karşısına geçmeden önce bol bol nane çiğnediğini söyledi.
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DUDAKLARI GÜZEL AMA
Angelina Jolie dünyanın en güzel kadınlarından biri ve birçok erkek onunla öpüşebilmek için belki de her şeyini feda eder. Biri hariç!
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HİÇ HOŞ DEĞİL
Jolie'nin Wanted filmindeki rol arkadaşı James McAvoy'un söyledikleri pek de hoş değil. Aktör, Jolie ile öpüşmeyi "terletici ve hiç de hoş değil" diyerek nitelendirdi.
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KEYİF ALMADIK
Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike'deki rol arkadaşı Thandie Newton, ünlü aktörle kamera karşısına geçtiği öpüşme sahnesinden hiç keyif almamış.
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DEFALARCA TEKRARLAMAK ZORUNDA KALDIK
Newton aktörün öpücüklerini "ıslak" diye nitelendirdi. Güzel oyuncu sahnenin yönetmenin istediği gibi olması için defalarca tekrarlanmak zorunda kalındığını da anlattı.
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BEN YUMUŞAK BİR ÖPÜCÜK BEKLİYORDUM
Harry Potter'ın yıldızlarından Emma Watson'ın öpücüğü ise rol arkadaşı Daniel Radcliffe tarafından "biraz hayvani" olarak nitelendirildi.
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YİNE DE ŞİKAYET ETMEYEYİM
Radcliffe "Ben bu öpücüğün yumuşak olacağını sanıyordum. Ama beni kuvvetli bir biçimde öptü" dedi. "Böyle bir öpücük beklemiyordum" diyen Radcliffe "Ama şikayet etmeyeyim. Benim yerimde olmak isteyen 10 binlerce genç erkek vardır elbette" diyerek sözlerini sürdürdü.
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MASAL PRENSİ GİBİ DEĞİLDİ
Hayranları üzülecek belki ama Leonardo DiCaprio ile öpüşmek de pek öyle masal prensleriyle öpüşmeye benzemiyor. Bunu da rol arkadaşı Virginie Ledoyen söylüyor üstelik.
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SEVGİLİ OLMAK İSTEMEZDİM
The Beach adlı filmde ünlü aktör ile kamera karşısına geçen Ledoyen'e göre DiCaprio'nun öpücüğü tek kelimeyle "kötü." Ledoyen "Bence Leonardo tatlı bir adam. Ama onu sevgili olarak istemezdim" diye konuştu.
Bu arada, Shutter Island'daki rol arkadaşı Michelle Williams'a göre ise Leonardo DiCaprio gayet iyi öpüşüyor.
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HİÇ BECEREMİYOR
Keira Knightley'e göre de Orlando Bloom iyi öpüşmeyi beceremiyor. Güzel oyuncu Johnny Depp'in bu konuda daha iyi olduğunu düşünüyor.
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JOHNNY DAHA İYİ
Knightley, Karayip Korsanları serisinin gündemde oludğu dönemde bir dergiye verdiği röportajda "Johny Depp kesinlikle kötü değildi" diye konuştu.