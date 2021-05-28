Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları tam kadro: Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Tüm detaylar...
Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları dikkatleri üzerine topluyor. ATV ekranlarında geçtiğimiz hafta izleyenlere merhaba diyen Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde, Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, “gerçek bir kahraman ve devlet adamı”. Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatı anlatılacak. ‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, imzalı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları arasında Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova gibi isimler yer alıyor. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, dizinin oyuncular ve karakterleri hakkında tüm bilgiler.
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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları kimler sorusu, izleyenlerin merak ettiği konulardan oldu. 28 Mayıs'ta ikinci bölümü ile ekranlara gelen Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde bu akşam Celaleddin’in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratacak. Genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Türkiye’den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, gibi isimler yer alıyor.
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BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI KİMLER?
Türk dünyasının bugüne kadar yapılmış en hacimli yapımı olan ‘Mendırman Celaleddin’in yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbeycanı’ndan Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı. Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye’den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.
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KARAKTERLER:
Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah
Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed
Yulduz Radjabova: Kutlu Bike
Jovahir Zakirov: Cengiz Han
Gülenay Kalkan: Türkan Hatun
Sezgin Erdemir: Timur Melik
Ferhat Yılmaz: Şemsettin
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Jamshid Sagatov: Cebe
Akmal Mirzo: Subutay
Ali Khan: Cuci
Cemal Hünal: Behram
Tohir Saidov: Nizamülmülk
Mehmet Pala: Otkır
Yunus Destebaşı: Gökbörü
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BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU NEDİR?
Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti’nin Sultanı Alaeddin Muhammed’in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır. Celaleddin’in büyük görevi Cengiz Han’a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır.
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Cengiz Han’ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç’e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. ‘Mendırman Celaleddin’, nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah’ın hikayesidir.
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BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bozkır Arslanı Celalettin dizisinin çekildiği yerlerin başında İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılar bulunmaktadır. Özbekistan'da da çekimler yapılırken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin fragmanında görülen Arslanlı tanıtımı ise Aksaray'da bulunan Mamasın Barajı'nda çekilmiştir.