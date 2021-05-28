Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları tam kadro: Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Tüm detaylar...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI KİMLER? Türk dünyasının bugüne kadar yapılmış en hacimli yapımı olan ‘Mendırman Celaleddin’in yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbeycanı’ndan Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı. Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye’den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.