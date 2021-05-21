Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu hakkında bilgiler

Celaleddin Harzemşah’ın hayatı Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti’nin Sultanı Alaeddin Muhammed’in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır. Celaleddin’in büyük görevi Cengiz Han’a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han’ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç’e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. ‘Mendırman Celaleddin’, nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah’ın hikayesidir.