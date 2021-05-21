Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu hakkında bilgiler
Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları dikkat çekiyor. ATV ekranlarında ilk bölümü ile yayınlanan tarihi dizi Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova gibi isimler paylaşacak. Türk-Özbek ortak yapımı dizinin 21 Mayıs tarihinde yayınlanan ilk bölümü ile beraber Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosu ve diziyle ilgili bilgiler.
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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ilk bölümle beraber gündeme geldi. ‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alan ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ 21 Mayıs'ta ekranlara merhaba dedi. İlk bölümüyle dikkat çeken dizide Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatını ve mücadelesi anlatılacak. Dizinin oyuncuları arasında Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova gibi isimler bulunuyor.
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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin kadrosu
‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.
‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, “gerçek bir kahraman ve devlet adamı” Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatını ve mücadelesini konu alıyor.
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‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı.Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi.
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Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir?
Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. Alaaddin Muhammed'in oğludur. Celaleddin Harezmşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir. Celaleddin kendisinin lakabıdır. Babasının yanında uzun yıllar bulunmuş ancak Kıpçak asıllı bir anneden doğan kardeşi Uzlagşah veliaht tayin edilmiştir.
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Celaleddin Harzemşah’ın hayatı
Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti’nin Sultanı Alaeddin Muhammed’in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır. Celaleddin’in büyük görevi Cengiz Han’a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han’ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç’e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. ‘Mendırman Celaleddin’, nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah’ın hikayesidir.