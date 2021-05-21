Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir, kaç yılında doğdu? İşte Celaleddin Harzemşah'ın tarihi hayatı hakkında merak edilenler

Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir. Tarihi kaynaklarda ölüm tarihi 1231 olarak yer alıyor. Babası Alaaddin Muhammed'in Cengiz Han tarafından mağlup edilip Aralık 1220' de Hazar Denizi'nde bir adada ölümünden önce veliaht tayin edilmesi üzerine Harezmşahlar Devleti hükümdarı olmuştur. Fakat kendinin Şah olarak anılmasına karşı çıkmış ve Sultan olarak anılmasını buyurmuştur. Celaleddin, bazı aile mensupları ve bazı devlet adamları ile birlikte Hazar Denizi doğusunda bulunan Mangışlak Yarımadasına geçerek oradan Harezmşahlar Devleti'nin başkenti olan Ürgenç şehrine gittiler. Fakat çok geçmeden 1221'de Cengiz Han'ın oğulları Çağatay Han ve Ögeday Han komutanlığında büyük bir Moğol ordusu Ürgenç'i kuşatmaya aldı ve şehri ele geçirdikten sonra yıkıp yakıp yerle bir etti.