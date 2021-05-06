Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinden yeni tanım! Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?
Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alan yeni dizi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan ilk tanıtımı ile milyonlarca izlemeye ulaşan ve büyük beğeni toplayan ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ yakında atv’de ekrana gelmeye başlayacak.Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?
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Yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup ederek Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han’a, “Keşke benim oğlum olsaydı” dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah’ın heyecan dolu hikayesini anlatan ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ dizisinin detayları yayınlanan tanıtımlarla belli oldu.
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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin kadrosu
‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.