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Televizyon
Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 12:16 | 

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinden yeni tanım! Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alan yeni dizi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan ilk tanıtımı ile milyonlarca izlemeye ulaşan ve büyük beğeni toplayan ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ yakında atv’de ekrana gelmeye başlayacak.Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

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Yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup ederek Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han’a, “Keşke benim oğlum olsaydı” dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah’ın heyecan dolu hikayesini anlatan ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ dizisinin detayları yayınlanan tanıtımlarla belli oldu.

2Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin kadrosu

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin kadrosu

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

3Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin karakterleri

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin karakterleri

Oyuncular: Emre KIVILCIM (Celaleddin) Yulduz RADJABOVA (Kutlu Bike) Jovahir ZAKKROV (Cengizhan) Rano SHODİYEVA (AyÇiçek) Rayxon ULESANOVA (Mihri Cihan) Tohir SAİDOV (Nizamülmülk) Cemal HÜNAL (Behram) Sezgin ERDEMİR (Timur Melik) Akbarhoja RASULOV (Uzlagşah) Kaan YALÇIN (Sultan Aleaddin) Ferhat Yılmaz (Şemseddin) Jamsid SAGATOV (Cebe) Ali KHAN (Cuci) Feruza NORMATOVA (Şirin Hatun) Akmal MİRZO (Subutay) Johangir ABDULMALİKOV (Kılıç) Yaxyo POLATOV (Akşah) Ebu Bekir ÖZTÜRK (Payidar) Mehmet PALA (Ötkir) Hasan Fehmi GÖKDENİZ (Şaman) Ayhan Levent (Atanazar)

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